09:58 29 июня

Противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион». Инфографика

«Бастион» — береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт»/«Оникс». Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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