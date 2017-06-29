Противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион». Инфографика
«Бастион» — береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт»/«Оникс». Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Первоисточник: http://www.aif.ru/
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