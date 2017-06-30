Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава». Инфографика

Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» в ближайшую пятилетку станет основой морских ядерных сил России. Уникальность этой разработки отечественного ВПК заключается в том, что ракета с десятью гиперзвуковыми боевыми блоками способна менять траекторию полёта по высоте и курсу. Такая маневренность делает «Булаву» практически неуязвимой для существующих систем противоракетной обороны.