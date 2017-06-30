09:10 30 июня

Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава». Инфографика

Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» в ближайшую пятилетку станет основой морских ядерных сил России. Уникальность этой разработки отечественного ВПК заключается в том, что ракета с десятью гиперзвуковыми боевыми блоками способна менять траекторию полёта по высоте и курсу. Такая маневренность делает «Булаву» практически неуязвимой для существующих систем противоракетной обороны.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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