Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». Инфографика

Реактивные системы залпового огня «Торнадо» до 2020 года полностью заменят в сухопутных войсках России устаревшие РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч». Новое вооружение будет представлено в трёх версиях — «Торнадо-Г», «Торнадо-У» и «Торнадо- С», рассчитанные, соответственно, под боеприпасы калибра 122, 220 и 300 мм. Модульный принцип разработки позволяет установить на унифицированную ходовую часть тот стволовой блок, который требуется для выполнения конкретной задачи.