Сирийская война России и США

Войну в Сирии называют ещё опосредованной прокси-войной между Россией и США. С одной стороны конфликта законное сирийское правительство Башара Асада, поддерживаемое Россией, с другой стороны якобы «умеренные боевики» и прочие сукины сыны и «борцы за демократию», опекаемые США и его сателлитами. Между ними ИГИЛ, не поддерживаемый официально никем, но получающее вооружение, в том числе, тяжёлое, и финансирование. Американская авиация выступает иногда авиацией ИГИЛ: ошибается и наносит удары по сирийским правительственным войскам и их союзникам.Многочисленные «ошибки» американской коалиции в пользу ИГИЛ, вообще-то, подтверждают заявления сирийского правительства о том, что США сотрудничают и с этими откровенными террористами. Асад настаивает, что сфабрикованы все истории с химическими атаками, в которых бездоказательно обвиняются правительственные войска. Там где война – там всегда большая ложь.Новым поворотом в Сирийской войне стало недавнее официальное заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что химическая атака в Идлибе была сфабрикована. Осталось закончить, что она была сфабрикована при участии США, поскольку они тут же использовали эту ложь для военного удара. Вообще, это обычная практика США: использовать «сукиных сынов» в своих интересах, что в Азии, что в Латинской Америке, что на Украине. Аль-Каида вообще была создана ЦРУ. Но если Россия скажет об этом публично, то вступит в открытую конфронтацию с Вашингтоном.Формальным основанием для вмешательства США и его сателлитов в дела Сирии является отказ в легитимности правительству Башара Асада. Вашингтонские гуманисты лишили Асада «демократического ярлыка» на власть, объявив через свои мировые фейковые СМИ самым большим злодеем в Сирии.Хотя непонятно, где тогда в табели о рангах они числят ИГИЛ и Ан-Нусру? Между прочим, здесь американцы подсказывают России следующий ход на Украине: отказать в легитимности киевскому режиму, когда он похоронит Минские соглашения законом о «реинтеграции» Донбасса.Есть и другие участники и болельщики Сирийской войны: Саудовская Аравия и другие монархии Залива, отдельно стоящий Катар, европейские демократии, Турция, Иран, Иордания Ливан. На горизонте маячат Египет, Пакистан, Израиль.Фактически, в Сирии идёт борьба за установление контроля над Ближним Востоком путём создания зон влияния основных игроков в этом регионе. Сирийское правительство и астанинская коалиция в лице России, Турции и Ирана противостоит США и его сателлитам, западным демократиям и монархиям Залива. Кстати, какой трогательный симбиоз демократий и абсолютистской власти мы видим, как легко соединились их ценности! Когда на Ближнем Востоке установится какой-то баланс сил, Сирийская война закончится, если, конечно, США не стремятся к полной гегемонии в этом регионе.Почему, вообще, Сирийской войне придаётся такое большое значение? Куда большее, чем войне на Украине? Что дополнительно побуждает бандеровских наци обстреливать Донбасс, для повышения своего значения. Как говорится, по деньгам судите о намерениях их…Ближний Восток – это энергетическая кладовая мира, Сирийская война – это война за энергетические ресурсы этой кладовой и способы их транспортировки в Европу и тихоокеанским странам. Поэтому в Сирийской войне напрямую участвуют ведущие энергетические державы, в первую очередь США и России, и основные страны - потребители энергии.Сегодня Сирия – это, пожалуй, Испания 30-х годов, перед Второй мировой войной, и возможно, прокси-площадка будущей мировой войны, где в роди испанских республиканцев выступает сирийское правительство Асада, а в роли фалангистов Франко и европейских фашистов – «умеренные боевики» и трудно отличимое от них ИГИЛ. Россия оказывается в положении СССР, а США и его сегодняшние сателлиты в положении Англии и Франции, европейских демократий, опекавших тогда в Испании фалангистов Франко и фашистов Гитлера и Муссолини.Правда, на Ближнем Востоке появились новые игроки: Турция и Иран очевидно поддерживают Россию, монархии Залива всецело на стороне США. Если в Испании СССР был в одиночестве, то Россия на Ближнем Востоке имеет союзников с общими интересами.Последние военные провокации США: удар «Томагавками» по сирийской авиабазе и уничтожение - в качестве самообороны! - сирийского Су-22, связаны, видимо, с назначением нового министра обороны США - «бешеного пса» Мэттиса, который получил полную свободу рук, пока Трамп связан по рукам и ногам Конгрессом. Кажется, Мэттис получил карт-бланш силовым способом решить сирийскую проблему, и доказать, что политика Обамы и Керри в Сирии была слишком мягкая, неправильная.Россия отреагировала жёстко: вышла из Меморандума по безопасности полётов в Сирии, и на этот раз сообщила, что все самолёты американской коалиции будут браться на мушку ПВО. На отдельные провокации Мэттиса ВКС РФ вряд ли будут реагировать, но если он попробует установить «бесполётную зону» над Сирией, как в Ливии, тогда сирийский истребитель очень даже может сбить угрожающий сирийским войскам американский самолёт. В порядке мести.Ален Родье, экс-разведчик, пишущий для Atlantico, прогнозирует обострение борьбы за влияние на Ближнем Востоке. По его мнению, военно-техническое преимущество на стороне американской коалиции, это естественный вывод для западного аналитика.Однако, даже Родье ни в чём не уверен до конца: война – дело тонкое. Особенно на Востоке.