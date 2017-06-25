Афганские силовики освободили от террористов пещерный комплекс Тора-Бора

Силам безопасности удалось полностью вернуть район Тора-Бора и очистить территорию от всех боевиков. Мы решили создать здесь сильную базу, чтобы боевики ИГ не смогли вернуть его себе,

Силы безопасности Афганистана полностью освободили от боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) район Тора-Бора в провинции Нангархар, где ранее находился опорный пункт главаря «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, передает ТАСС сообщение минобороны страны.сказал и.о. министра обороны Тарик Шах Бахрами.По его словам, террористы понесли тяжелые потери во время операции силовиков.Агентство напоминает, что 15 июня джихадисты захватили пещерный комплекс Тора-Бора, который известен тем, что здесь в конце 2001 года скрывался бывший главарь «Аль-Каиды» Усама бен Ладен. По словам афганских военных, террористы ИГ установили контроль над комплексом в результате многодневных боев с формированием радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), которое там базировалось.Как отмечают наблюдатели, в последнее время позиции ИГ значительно укрепились в провинциях Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере Афганистана – в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом на верность главарям группировки всё чаще присягают полевые командиры и боевики «Талибана».