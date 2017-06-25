20:02 25 июня

Афганские силовики освободили от террористов пещерный комплекс Тора-Бора

Силы безопасности Афганистана полностью освободили от боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) район Тора-Бора в провинции Нангархар, где ранее находился опорный пункт главаря «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, передает ТАСС сообщение минобороны страны.

Афганские силовики освободили от террористов пещерный комплекс Тора-Бора


Силам безопасности удалось полностью вернуть район Тора-Бора и очистить территорию от всех боевиков. Мы решили создать здесь сильную базу, чтобы боевики ИГ не смогли вернуть его себе,
сказал и.о. министра обороны Тарик Шах Бахрами.


По его словам, террористы понесли тяжелые потери во время операции силовиков.

Агентство напоминает, что 15 июня джихадисты захватили пещерный комплекс Тора-Бора, который известен тем, что здесь в конце 2001 года скрывался бывший главарь «Аль-Каиды» Усама бен Ладен. По словам афганских военных, террористы ИГ установили контроль над комплексом в результате многодневных боев с формированием радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), которое там базировалось.

Как отмечают наблюдатели, в последнее время позиции ИГ значительно укрепились в провинциях Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере Афганистана – в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом на верность главарям группировки всё чаще присягают полевые командиры и боевики «Талибана».

Использованы фотографии: EPA/GHULAMULLAH HABIBI
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец Сегодня, 17:00
    "в последнее время позиции ИГ значительно укрепились в провинциях Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере Афганистана – в Кундузе, Джаузджане и Парване."

    Прямо по Михаилу Васильевичу: "...ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте...". what
    Владимирец
    1. п-к Опарышев Сегодня, 17:15
      ИГ наращивает силы в подбрющье,но самое неприятное,что талибан задружил с ИГ
      п-к Опарышев
      1. Комментарий был удален.
      2. Shurik70 Сегодня, 18:12
        силовики освободили от террористов пещерный комплекс Тора-Бора

        Ну вот... То его полностью освобождают от Талибана.
        Затем полностью уничтожают своей самой мощной неядерной бомбой америкацы
        После чего его полностью освобождают от ИГИЛ
        Что дальше?
        Shurik70
  2. Маз Сегодня, 17:23
    Верится с огромным трудом, пожалуй даже не верится вообще, будем посмотреть.
    Маз
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:30
    Куда не кинь -кругом игил sad янки нас берут в плотное кольцо -в Европе натовские бандформирования, в Азии -игил и талибы sad !
    Изгоняющий либероидов
    1. Deadушка Сегодня, 18:04
      Мы все умрем? belay
      Deadушка
  4. Großer Feldherr Сегодня, 18:06
    Тора-Бора—крепость уже не та что раньше.
    Это когда то была неприступной, но теперь переходит из рук в руки .
    После многократных бомбежек сверхтяжелыми бомбами видимо обороноспособность крепости сильно пострадала.
    Großer Feldherr
    1. helmi8 Сегодня, 19:55
      Цитата: Großer Feldherr
      После многократных бомбежек сверхтяжелыми бомбами видимо обороноспособность крепости сильно пострадала.

      Черная гора представляет собой город из многоярусных пещер большой глубины. Бомбить их просто бесполезно, нулевой эффект. Если только "непростыми" бомбами... smile
      helmi8
  5. APASUS Сегодня, 18:11
    Горный район на востоке страны граничащий с Пакистаном,в зоне племен.Этот район никогда властям Афганистана не подчинялся и сейчас это сказки.Мало того что этот район не имеет дорог,но там в горах роют пещеры уже лет 200 ,а босоногая афганская армия под руководством американских инструкторов взяла этот район ,с чего вдруг?
    APASUS
    1. helmi8 Сегодня, 19:51
      Цитата: APASUS
      Этот район никогда властям Афганистана не подчинялся и сейчас это сказки.Мало того что этот район не имеет дорог,но там в горах роют пещеры уже лет 200 ,а босоногая афганская армия под руководством американских инструкторов взяла этот район ,с чего вдруг?

      Приходилось там бывать в 1984-1985 годах, видел этот пещерный город своими глазами... Каждый год за время пребывания там наших войск неоднократно предпринимались попытки его взять - и все безрезультатно.Причем использовалось большое количество войск, авиации... Так что меня тоже терзают смутные сомнения о его освобождении. Разве что боевики сами оттуда ушли.
      helmi8
  6. samarin1969 Сегодня, 18:16
    Ну вот и раскрылась "тайна" г-жи Захаровой и "депутата Кадыра" о "неопознанных вертолётах" в пещерных комплексах..."Полосатые человечки" проводили спецоперацию...
    Против кого и с какими результатами - про это конечно могут врать....Но медийно патетика Захаровой выглядела странно. request
    samarin1969
  7. Влад5307 Сегодня, 18:47
    Цитата: samarin1969
    Ну вот и раскрылась "тайна" г-жи Захаровой и "депутата Кадыра" о "неопознанных вертолётах" в пещерных комплексах..."Полосатые человечки" проводили спецоперацию...
    Против кого и с какими результатами - про это конечно могут врать....Но медийно патетика Захаровой выглядела странно. request

    Да хрен его знает кто кого там "освободил"! Не надо переживать время покажет что там заварилось, а ОДКБ надо "ушки держать на макушке" hi !
    Влад5307
Картина дня