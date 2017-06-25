Силуанов и Голикова сообщили о некотором повышении реальных доходов россиян

В период с начала года доходы наших граждан стали расти. Статистика говорит о том, что реальные доходы, особенно в мае, выросли темпами около 3%. Это неплохо,

Инвестиции растут темпами 3,2% в мае. Это очень хорошо, потому что за инвестициями будут возникать новые производства, и это уже основа для будущего экономического роста,

Самый чувствительный показатель, по которому пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось видеть, – это уровень жизни населения. К сожалению, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, у нас пока высокое. Первый квартал – это 22 миллиона человек,

Это меньше, чем в первом квартале прошлого года, на 1,4 млн. Но это очень высокая цифра,