20:03 25 июня

Силуанов и Голикова сообщили о некотором повышении реальных доходов россиян

Доходы граждан России в реальном выражении в мае выросли на 3%, передает ТАСС заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.

Силуанов и Голикова сообщили о некотором повышении реальных доходов россиян


В период с начала года доходы наших граждан стали расти. Статистика говорит о том, что реальные доходы, особенно в мае, выросли темпами около 3%. Это неплохо,
сказал министр в эфире канала «Россия 1».


По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в январе – мае 2017 г., по предварительным данным, снизились по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. на 1,8%. При этом в мае текущего года в годовом выражении снижение доходов составило 0,4%.

Что касается денежных доходов в среднем на душу населения, то в мае 2017 года они увеличились в годовом выражении на 3,9% – до 29,136 тыс. рублей. А среднемесячная начисленная номинальная зарплата по итогам мая составила 40,64 тыс. руб., что на 7,9% выше, чем годом ранее.

Инвестиции в основной капитал РФ в том же мае увеличились на 3,2 %.

Инвестиции растут темпами 3,2% в мае. Это очень хорошо, потому что за инвестициями будут возникать новые производства, и это уже основа для будущего экономического роста,
сказал Силуанов.

В свою очередь глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что число граждан РФ, живущих за чертой бедности, в первом квартале 2017 года составило 22 млн. – на 1,4 млн. меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Самый чувствительный показатель, по которому пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось видеть, – это уровень жизни населения. К сожалению, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, у нас пока высокое. Первый квартал – это 22 миллиона человек,
сказала Голикова.

Она отметила, что в 2017 году этот показатель несколько снизился по сравнению с первым кварталом 2016 года.

Это меньше, чем в первом квартале прошлого года, на 1,4 млн. Но это очень высокая цифра,
заключила глава ведомства.

Использованы фотографии: ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. cniza Сегодня, 18:13
    Доходы может и выросли , но покупательная способность упала.
    cniza
    1. Zibelew Сегодня, 18:19
      У граждан доходы вряд ли выросли. Погода холодная, с урожаем будут проблемы. Осенью будет не хилый рост цен.
      Zibelew
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:36
        Тагерьян hi у нас в Ростове на Дону даже по официальным данным многие продукты подорожали за последние дни минимум на 13 процентов! !! sad Дальше будет еще сильнее подорожание!
        Изгоняющий либероидов
        1. Владимир 38 Сегодня, 18:40
          Мне вот интересно, что у них в голове происходит, когда они в день тратят по 20-30 тысяч,на мелкие расходы, маникюр, педикюр, по ужинать и.тд, при этом знают, что пол страны 15 т в месяц получает.. Не ужели совсем не стыдно..
          Владимир 38
          1. Pirogov Сегодня, 19:33
            Цитата: Владимир 38
            Мне вот интересно, что у них в голове происходит, когда они в день тратят по 20-30 тысяч,на мелкие расходы, маникюр, педикюр, по ужинать и.тд, при этом знают, что пол страны 15 т в месяц получает.. Не ужели совсем не стыдно.

            Конечно стыдно им тратить те суммы ,что Вы назвали они тратят как минимум по 50т.)))
            Pirogov
            1. Владимир 38 Сегодня, 19:34
              Цитата: Pirogov
              Конечно стыдно им тратить те суммы ,что Вы назвали они тратят как минимум по 50т.)))

              Да возможно я ошибся))
              Владимир 38
          2. soroKING Сегодня, 19:33
            Изнасилуанов и Гоблинкова это люди не от мира сего... request
            soroKING
          3. 210окв Сегодня, 19:52
            Разве им это интересно,или тем более стыдно?Кого там интересуют "замкадыши".."А как же ваше правительство?..Да оно на другой планете.."к.ф."Кин дза дза"Г.Данелия..
            Цитата: Владимир 38
            Мне вот интересно, что у них в голове происходит, когда они в день тратят по 20-30 тысяч,на мелкие расходы, маникюр, педикюр, по ужинать и.тд, при этом знают, что пол страны 15 т в месяц получает.. Не ужели совсем не стыдно..
            210окв
        2. Zibelew Сегодня, 18:44
          Сергей hi У нас в июне снег местами выпал с градом.
          Zibelew
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:54
            Тагерьян hi вот зимою и будем есть наше правительство, точнее -экономический блок sad
            Изгоняющий либероидов
            1. Zibelew Сегодня, 18:57
              Я так понимаю, скоро будем жить как при Ельцине.
              Zibelew
              1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:02
                Тагерьян hi по моему, мы еще ельцина помянем добрым словом sad заставят эти экономисты sad
                Изгоняющий либероидов
              2. Владимир 38 Сегодня, 19:36
                Цитата: Zibelew
                Я так понимаю, скоро будем жить как при Ельцине.

                Уверенной дорогой идем однако..
                Владимир 38
      2. osoboye_mneniye Сегодня, 18:41
        вообще интересно, как они считают? Похоже, что как среднюю температуру по больнице. Статистика штука коварная. У топ-менеджеров рост на 15%, например. При этом у них условно 50% от всего дохода физлиц страны. А у остальных (оставшиеся 50% дохода по стране) в совокупности падение дохода на 12%, например.
        Вот вам и +3% по больнице.
        Что-то они хитрят..
        osoboye_mneniye
        1. Владимир 38 Сегодня, 18:47
          Цитата: osoboye_mneniye
          Что-то они хитрят..

          Нет не хитрят, вы правильную схему привели. Депутаты, совет федерации,правительство, управляющие гос.компаниями,регулярно индексируют себе ЗП. Могу ошибаться, но у них она в районе 400 т.р, этих товарисчей с обслугой, у нас порядка 10 000 чел-к, может больше.. Вот за счет этих господ и увеличить ЗП на 3%. Им Путин задачу поставил, увеличить ЗП народу, вот они и увеличили)
          Владимир 38
          1. osoboye_mneniye Сегодня, 19:46
            Цитата: Владимир 38
            Цитата: osoboye_mneniye
            Что-то они хитрят..

            Нет не хитрят, вы правильную схему привели. Депутаты, совет федерации,правительство, управляющие гос.компаниями,регулярно индексируют себе ЗП. Могу ошибаться, но у них она в районе 400 т.р, этих товарисчей с обслугой, у нас порядка 10 000 чел-к, может больше.. Вот за счет этих господ и увеличить ЗП на 3%. Им Путин задачу поставил, увеличить ЗП народу, вот они и увеличили)


            Это вы зп аппарата управления привели. По сравнению с долей ЗП высшего звена в бизнесе это копейки. Госслужащие вообще получают мало.
            То есть, статистика вряд ли за счёт ЗП аппарата управления сделана.
            osoboye_mneniye
            1. Владимир 38 Сегодня, 19:48
              Цитата: osoboye_mneniye
              Это вы зп аппарата управления привели. По сравнению с долей ЗП высшего звена в бизнесе это копейки. Госслужащие вообще получают мало.
              То есть, статистика вряд ли за счёт ЗП аппарата управления сделана.

              В бизнесе ЗП не растут уже три года.
              Владимир 38
        2. PSih2097 Сегодня, 19:03
          Цитата: osoboye_mneniye
          вообще интересно, как они считают?

          не "как", а чьи доходы, может по внутри мкада и в питере с сочи что то и поднялось -- вот и посчитали...
          PSih2097
      3. Злодей Сегодня, 19:33
        Цитата: Zibelew
        Осенью будет не хилый рост цен.

        Рост цен у нас от времени года не особо зависит и наблюдается постоянно, увы. В последний раз цены ещё при Сталине снижали, потом они только вверх шли. hi
        Злодей
    2. AUL Сегодня, 18:20
      Доходы граждан России в реальном выражении в мае выросли на 3%, передает ТАСС заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.
      Перечислите, пожалуйста, имена этих граждан России!
      AUL
      1. Владимир 38 Сегодня, 18:35
        Они себе ЗП подняли потом разделили и получилось доходы выросли на 3%
        Цитата: AUL
        Перечислите, пожалуйста, имена этих граждан России!
        Владимир 38
    3. виктор н Сегодня, 18:24
      Может это на ВО одни лузеры гнездятся?
      Ну, показатель макроэкономический, изменился, кому-то повезло, чего всем то причитать?
      виктор н
      1. Владимир 38 Сегодня, 19:01
        Цитата: виктор н
        Может это на ВО одни лузеры гнездятся?

        Вот у нас большая половина страны, как вы говорите- лузеры. И конечно, выноваты в этом сами люди, а не правительство. Чиновник по определению лузером быть не может.. (по вашему) А пенсионеры, которые всю жизнь горбатились на гос-во они конечно лузеры, 11 т.р пенсия, смешно, да..
        Владимир 38
    4. Владимир 38 Сегодня, 18:27
      на 7% сократилось число бедных,. они умерли.
      Владимир 38
      1. КОСМОС Сегодня, 18:42
        Цитата: Владимир 38
        на 7% сократилось число бедных,. они умерли.

        Вы это точно знаете? Болабол или по глупости ляпнули?
        КОСМОС
        1. Владимир 38 Сегодня, 19:02
          Ознакомьтесь.. https://vz.ru/news/2017/6/25/875986.html
          Владимир 38
        2. Владимир 38 Сегодня, 19:02
          Цитата: КОСМОС
          Цитата: Владимир 38
          на 7% сократилось число бедных,. они умерли.

          Вы это точно знаете? Болабол или по глупости ляпнули?

          https://vz.ru/news/2017/6/25/875986.html
          Владимир 38
          1. КОСМОС Сегодня, 19:56
            Ну и где там написано что число бедных сократилось по причине смертности? А лгун?
            КОСМОС
    5. сибиралт Сегодня, 18:27
      Опять средняя температура по больнице. Тем более, а кто её замеряет? laughing
      сибиралт
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:09
        Скорее всего патологоанатомы. ... sad
        Изгоняющий либероидов
  2. Владимирец Сегодня, 18:15
    Хорошо, блин, этим россиянам, тоже, что ли, из Владимирской области в Россию переехать. what
    Владимирец
    1. Владимир 38 Сегодня, 18:28
      Перед выборами у нас вообще бедных не будет, вот увидите.. ну или какой то новый рекорд будет поставлен, типо впервые в России число % бедных стал ниже 1%. Ура товарищи!
      Владимир 38
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 18:15
    Доходы граждан России в реальном выражении в мае выросли на 3% Чёт метнулся к кошельку-не прибавилось.Или я не туда посмотрел? recourseЧуть забыл.Просто вопрос.А можно Голикову и Силуанова на 10 тыс в месяц посадить?Или они-памятники?
    ВЕРЕСК
    1. bubalik Сегодня, 18:25
      ,,,
      Чёт метнулся к кошельку
      ,,,кошелёк имеется,есть что складывать wassat
      bubalik
    2. Офицер запаса Сегодня, 18:31
      Доходы только в кошельке смотрели? А в карманах? А под столом, может там лежат? Тоже нет? Ну тогда я прямо не знаю. Похоже, что, действительно, не выросли.
      Офицер запаса
    3. yuriy55 Сегодня, 18:40
      Цитата: ВЕРЕСК
      А можно Голикову и Силуанова на 10 тыс в месяц посадить?

      А лучше посадить их на 10 000 месяцев...в общей камере и кормить гороховым супом, горошницей и гороховым киселём... belay
      yuriy55
    4. Злодей Сегодня, 19:38
      Цитата: ВЕРЕСК
      А можно Голикову и Силуанова на 10 тыс в месяц посадить?

      А ещё лучше на кол am
      Злодей
  4. Olegater Сегодня, 18:15
    Доходы граждан России в реальном выражении в мае выросли на 3%, передает ТАСС заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.

    ВОТ ЭТО ДА - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ а я и не заметил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! what
    Olegater
  5. svp67 Сегодня, 18:15
    Что то мне кажется, что самое лучшее, что можно тут сказать, так это: "без комментариев" и сразу закрыть эту ветку. Иначе столько слов "благодарности" от народа они наверное никогда не услышат.
    svp67
    1. КОСМОС Сегодня, 18:27
      Цитата: svp67
      Иначе столько слов "благодарности" от народа они наверное никогда не услышат.

      Народец нищий, последний хрен с солью и ежика доедают, какая нафиг благодарность, вот только б Путина им сместить и сразу как сыр в масле и заживут fool wassat
      КОСМОС
      1. Владимир 38 Сегодня, 19:07
        Цитата: КОСМОС
        Цитата: svp67
        Иначе столько слов "благодарности" от народа они наверное никогда не услышат.

        Народец нищий, последний хрен с солью и ежика доедают, какая нафиг благодарность, вот только б Путина им сместить и сразу как сыр в масле и заживут fool wassat

        Да конечно не заживем, но хоть вероятность этого выше будет, а при Путине ее (вероятности) точно нет. Точнее есть, но для этого цена на нефть опять 100$ должна быть, но это так же маловероятно, как и то,что Путин не пойдет на выборы. Да собственно, хоть бы признал, что правительство недееспособно и менял людей, с Димона начав.. , а то нет, всем доволен.. Хоть план бы какой ни какой имел, а то нет, все у него хорошо, всё становится еще лучше..
        Владимир 38
  6. Банный Сегодня, 18:16
    И такие у них главное лица кореша)))) хитренькие хитренькие они то точно знают у кого доходы повысились
    Банный
  7. воттак Сегодня, 18:16
    а как они это считают? у нас вот вся контора акромя "самих" 6400( официально) уже лет 5 получает
    воттак
    1. olimpiada15 Сегодня, 19:17
      Цитата: воттак
      а как они это считают?

      Как считают ? Посмотрите на фото, напрашивается ассоциация:
      Голикова:" У тебя повысился доход?"
      Силуанов:"Да, а у тебя?"
      Голикова:" Повысился"
      Силуанов, оглядываясь по сторонам :" Больше никого нет, значит реальные доходы выросли у всех. Так и напишем"
      olimpiada15
    2. Вадим237 Сегодня, 19:34
      "У нас вот вся контора акромя "самих" 6400( официально) уже лет 5 получает" Это официальный доход - а не официальный?
      Вадим237
  8. romandostalo Сегодня, 18:17
    Вот с какого перепугу они могли вырасти? Госдума себе надбавку сделала?
    romandostalo
  9. Мышь Сегодня, 18:22
    У кого они выросли? У Голиковой и Силуанова? Если и выросли , то никак не 3 %. А вот бензин, продукты больше чем на 3 % подросли,
    Мышь
    1. notingem Сегодня, 18:29
      Силуанов говорят заядлый шахматист. Вот Я и смотрю . Силуанов Остап Бендер.Голикова Киса. А мы Васюкинские шахматисты
      notingem
  10. asiat_61 Сегодня, 18:24
    Всё таки кремлены и простые люди живут в разных странах.
    asiat_61
  11. magadan72 Сегодня, 18:26
    Они сами в это верят!?в нашем регионе не заметно.или выросли доходы определённой категории граждан.да и средний доход в 40000 даже в нашем регионе вызывает сомнение.
    magadan72
  12. Сергей-8848 Сегодня, 18:26
    Это они про себя похвастались, т.к. среди многих паспортов у них нашлись и с гражданством той самой страны,где они сейчас министры.
    Сергей-8848
  13. L10n77 Сегодня, 18:26
    А где список граждан, чьи доходы выросли? Я думаю хватит пальцев одной руки их посчитать?
    L10n77
  14. APASUS Сегодня, 18:32
    Силуанов с Голиковой живут в какой то другой России или вообще не в России?
    APASUS
  15. Olegater Сегодня, 18:35
    Вспомнил анекдот;
    Идет партсобрание и выступающий перед народным собранием деятель провозглашает:
    - Мы стали жить лучше!!!!!!
    Молчание народа. Аплодисментов нет.
    - Мы стали еще лучше жить!!!!!!!!!!!!!
    Опять молчание.
    - Мы в будущем станем жить еще лучше!!!!!!!!!!!
    И тут голос из зала
    - А МЫ!?
    Только подставьте вместо партсобрания демократическое правительство.
    Olegater
    1. yuriy55 Сегодня, 18:44
      Ничего не меняется и мы примерно такие же:
      yuriy55
      1. Olegater Сегодня, 18:53
        Вот я думаю когда же прекратиться обман население и "дойка" в угоду олигархов и содержания экономики сша. Даже мне неучу в финансовом плане понятно, что экономика противника плавает благодаря только таким лохам странам, как наша - верящим в получении каких то дивидентов.
        Я понимаю, что деньги любят тишину, но это работало когда соблюдались какие то правила, но не сейчас. Деньги делаются на войнах и преступлениях - если мы не можем позволить такое, то хотя бы не спонсируйте врага и прижмите по жестокому варианту чинуш казнокрадов - народ только спасибо скажет.
        Olegater
  16. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:38
    Гнать эту парочку как и впрочем весь экономический блок нужно, из правительства сразу тайгу тяпать! sad
    Изгоняющий либероидов
  17. Zlyden.Zlo Сегодня, 18:39
    Пишите 100% бумага все стерпит.Похоже создается виртуальная Россия
    Zlyden.Zlo
  18. Виктор Рагулин Сегодня, 18:40
    а где-где было повышение????? не ну это же надо так наср@@ь......
    Виктор Рагулин
  19. Deadушка Сегодня, 18:40
    Доходы граждан России в реальном выражении в мае выросли на 3%

    Угу, это как подъем промышленности.... не смотря на спад в 14% .
    Что касается денежных доходов в среднем на душу населения, то в мае 2017 года они увеличились в годовом выражении на 3,9% – до 29,136 тыс. рублей. А среднемесячная начисленная номинальная зарплата по итогам мая составила 40,64 тыс. руб., что на 7,9% выше, чем годом ранее.

    Светлые экономические головы у нас есть, а то я не пойму, где таки в этом опусе меня пытаются поиметь?
    Deadушка
  20. РусланНН Сегодня, 18:43
    я думаю они неправильно выразились: выросли реальные доходы некоторых россиян, типа Усманова, Абрамовича, Чубайса и иже с ними.
    РусланНН
  21. alfa19638 Сегодня, 18:59
    у народа - десять - пятнадцать тысяч , а богатые богатеют , не в ту сторону ведёт путь - дорожка , строится страна для кучки семейных кланов , а население так обслуга
    alfa19638
  22. kefan Сегодня, 19:07
    По всей видимости они эти данные с потолка взяли.
    kefan
  23. pvv113 Сегодня, 19:11
    - Мы стали жить лучше,- сказало правительство.
    - Мы рады за вас,- ответил народ.
    wink
    pvv113
  24. 0255 Сегодня, 19:12
    Российская пропаганда всё больше напоминает белорусскую, про то как везде всё плохо и лишь в РФ/РБ всё замечательно
    0255
  25. RoninO Сегодня, 19:17
    скорее всего
    - некоторого повышения у некоторых россиян ...
    RoninO
  26. Jovanni Сегодня, 19:20
    Опять привычная эквилибристика с цифрами и словосочетаниями типа "реальные располагаемые доходы россиян". Фуфло втюхивают в уши, а реально россияне располагают доходами ничуть не большими. Ну, если фамилия этих россиян не Миллер, или Абрамович...
    Jovanni
  27. DPN Сегодня, 19:28
    Они много чего наговорят,сидя на гособеспечении и миллионных зарплатах ,хотя бы раз в магазин сходили с 300 рублями в кармане.
    DPN
  28. шимпанзе с гранатой Сегодня, 19:31
    fool Нет слов... Так я что же, не гражданин России что ли? Весь год мои доходы только падают, а по сравнению с прошлым годом, так вообще тоска! Прошлый год был куда более плодотворным. А в мае этого года вообще чуть не взвыл! Еле выкрутился! В каком месте у меня доходы в мае выросли? И это ещё с учётом того, что мой бизнес пока что ещё не загнулся. А на обычных работяг и смотреть страшно! У них что и где выросло? Или я чего-то не догоняю, и жители республики Алтай с мая текущего года более не являются гражданами России? Сказочники, блин... negative
    шимпанзе с гранатой
  29. Zaurbek Сегодня, 19:46
    Они прикалываются?
    1. Валюта выросла в цене в 2 раза
    2. все цены поднялись на 30-40%
    4. Коммуналка поднялась на 30-40% ( в сл месяце поднимется в цене электричестово)
    5. Собираемость налогов выросла (стали лучше собирать и нала стало меньше)
    6. Новые налоги по вводили (на кап ремонт, на недвижимость).
    7. Бензин поднялся.
    8 Рентабельность у предприятий снизилась (налоги+ давление сетевиков).

    А доходы? Такие же. И еще хочу отметить на работе стали нагружать в два раза больше (за последние 3 года) Реально стало больше работы за те же деньги hi
    Zaurbek
  30. лысова Сегодня, 19:49
    Когда же они научатся считать и перестанут вешать лапшу. Слов нет - полный дебелизм ! Да в заднице мы с доходами и продолжаем туда погружаться. Даже противно излагать прописные истины. Всё относительно. Читая коменты - всем плюсы можно ставить - так какой народ они " имеют " ввиду?
    лысова
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