Силуанов и Голикова сообщили о некотором повышении реальных доходов россиян
Доходы граждан России в реальном выражении в мае выросли на 3%, передает ТАСС заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в январе – мае 2017 г., по предварительным данным, снизились по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. на 1,8%. При этом в мае текущего года в годовом выражении снижение доходов составило 0,4%.
Что касается денежных доходов в среднем на душу населения, то в мае 2017 года они увеличились в годовом выражении на 3,9% – до 29,136 тыс. рублей. А среднемесячная начисленная номинальная зарплата по итогам мая составила 40,64 тыс. руб., что на 7,9% выше, чем годом ранее.
Инвестиции в основной капитал РФ в том же мае увеличились на 3,2 %.
В свою очередь глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что число граждан РФ, живущих за чертой бедности, в первом квартале 2017 года составило 22 млн. – на 1,4 млн. меньше, чем в первом квартале прошлого года.
Она отметила, что в 2017 году этот показатель несколько снизился по сравнению с первым кварталом 2016 года.
В период с начала года доходы наших граждан стали расти. Статистика говорит о том, что реальные доходы, особенно в мае, выросли темпами около 3%. Это неплохо,сказал министр в эфире канала «Россия 1».
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в январе – мае 2017 г., по предварительным данным, снизились по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. на 1,8%. При этом в мае текущего года в годовом выражении снижение доходов составило 0,4%.
Что касается денежных доходов в среднем на душу населения, то в мае 2017 года они увеличились в годовом выражении на 3,9% – до 29,136 тыс. рублей. А среднемесячная начисленная номинальная зарплата по итогам мая составила 40,64 тыс. руб., что на 7,9% выше, чем годом ранее.
Инвестиции в основной капитал РФ в том же мае увеличились на 3,2 %.
Инвестиции растут темпами 3,2% в мае. Это очень хорошо, потому что за инвестициями будут возникать новые производства, и это уже основа для будущего экономического роста,сказал Силуанов.
В свою очередь глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что число граждан РФ, живущих за чертой бедности, в первом квартале 2017 года составило 22 млн. – на 1,4 млн. меньше, чем в первом квартале прошлого года.
Самый чувствительный показатель, по которому пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось видеть, – это уровень жизни населения. К сожалению, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, у нас пока высокое. Первый квартал – это 22 миллиона человек,сказала Голикова.
Она отметила, что в 2017 году этот показатель несколько снизился по сравнению с первым кварталом 2016 года.
Это меньше, чем в первом квартале прошлого года, на 1,4 млн. Но это очень высокая цифра,заключила глава ведомства.
Использованы фотографии: ТАСС
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