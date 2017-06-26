Встречай, Китай, наших!

Впервые на моей практике (а у меня это уже пятый по счету "Авиадартс"), командование ВКС сделало из закрытия российского этапа конкурса такое шоу. И, как мне кажется, не зря. Зашло.Немного пришлось похимичить, но закрытие конкурса было "три в одном": награждали победителей конкурса, выпускали лейтенантов из академии и кадетов из училища при академии. Вышло довольно красочно и толково. Вообще, не единожды критиковал ВКС за организацию действий на земле, но здесь было прямо расчудесно все. И быстро, и с толком, и полуторачасовым авиашоу угостили напоследок.Утро было весьма хмурым и облачным, всю ночь поливал дождь, и были некоторые сомнения насчет съемок. Но пресс-служба ВКС заверила, что у главкома наверху все схвачено, и день будет приятным. Так оно и вышло, кстати.Это призы для победителей. За первое место - "Нива", за второе квадроцикл, за третье - мотоцикл. И так 9 раз, по количеству номинаций. Уже в некоторых СМИ началось заунывное кваканье на тему того, что все это показуха, и никому ничего не отдадут. Ключами, типо, помашут, и на этом все.Мне удалось накоротке переговорить с двумя призерами из числа тех, с кем успел познакомиться, работая на аэродромах. Как будут делить мотоцикл в экипаже бомбера, еще не придумали, а вот техники квадрику весьма были рады. "Мы к нему еще прицеп сварганим, и будем на склад и в отдел нарезать".А вообще к этим призам такое отношение было... Странное, я бы сказал. Нет, то, что всех порвали - это да. А вот призы... Особенно в больших экипажах... В общем, спокойное было к ним отношение, если по правде.Ну и да, кубки, медали, мешки-пакеты, это все стояло и ждало награжденных.Народа собралось изрядно. Понятно, что основная масса - это родные и близкие выпускников, но тем не менее.Началось, естественно, все как в Уставе написано.Главком ВКС Бондарев был краток, но красноречив. Не скрывал своего хорошего настроения и результатами был доволен. Уделил внимание перед началом и нам, то есть, пишущим и снимающим. Но разговор как-то сразу ушел от темы сегодняшней и перескочил на завтрашнюю, то есть, на поездку в Китай.Было несколько неожиданно, но Виктор Николаевич тем и славится, что из любой ситуации вывернется. Ответил. Мы его ответ фактически весь поместили в ролике, кому интересно - пожалуйста.Да, обратил внимание, среди выпускников академии было весьма много зарубежных специалистов. Казахстан, Монголия, Вьетнам, КНР.А это наши герои. Стояли, и ждали свое очереди.Но выпуск провели весьма и весьма оперативно, повторюсь. Речи были, но как-то не по 20 минут. А так, на одном дыхании. Без бумажки. Точнее, бумажка была. Одна. Приказ министра обороны, который Бондарев зачитывал.Прощание со знаменем... Ну, кто вот так стоял, тот понимает суть минуты. Одна часть жизни позади, вторая - впереди.А у нас пошло награждение.Помогал Виктору Николаевичу его коллега, бывший главком ВВС, Дейнекин Петр Степанович, которому в этом году предстоит праздновать свое 80-летие. Для своих пусть и неполных восьмидесяти, товарищ генерал армии не то что жив и подвижен, да еще и на язык остер. Сам слышал."Сынок, да ты тут один правильное училище закончил... Да, было бы вас двое, точно победили бы!". Это Дейнекин сказал одному из членов экипажа, увидев у него знак, видимо, Балашихи. Дальников Дейнекин отмечал с особым удовольствием, пусть и награждал призеров, занявших второе место.Много лиц, много экипажей, пусть и не всех получилось отснять. Но кого успел - вот они, наши крылья. Лучшие из лучших, пусть и не все. Как сказал Бондарев, в Сирии сегодня тоже лучшие работают.Этот капитан, правда, не летчик. Техников тоже награждали. Наблюдали его, носящимся по стоянке и руководящим процессом. Заслуженно.Вот, собственно, и все. "Авиадартс" в России закончен. Теперь - впереди Китай. И хоть китайцам родные небеса и знакомые полигоны будут, конечно, помогать, легкой победы не будет. А если совсем уж так, наблюдая, как наши работали по полигонам, будем ждать с победой их.В любом случае, успеха и удачных вылетов всей российской сборной ВКС!