Экс-президент Украины Леонид Кучма малость прозрел, увидев свою страну на коленях

В минувшую среду прозрение посетило экс-президента Украины Леонида Кучму. Открывая Балтийско-Черноморский форум «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора», Кучма заявил, что Европа «ставит на колени» Украину, так как рассматривает ее только как сырьевой придаток. Форум этот молодой. В прошлом декабре его затеяли в Киеве отставные политики Восточной Европы. Новообразованное собрание они позиционировали как миротворческий центр. В нём приняли участие все экс-президенты Украины, а также бывшие руководители Польши, Молдавии, Белоруссии, стран Прибалтики. Представлять на форуме Россию взял на себя ответственность изрядно подзабытый теперь Геннадий Бурбулис, в начале девяностых годов шестнадцать месяцев работавший государственным секретарём при президенте Борисе Ельцине. В Киеве это зачли, как руководство Россией.На первом, декабрьском, заседании форума его участники приняли заявление «Через диалог к доверию и миру». Документ зачитал первый президент Украины Леонид Кравчук. «Мы объединяемся для совместной целенаправленной практической миротворческой деятельности под эгидой создаваемого Международного центра Балтийско-Черноморских исследований и консенсусных практик, — разъяснял собравшимся цель мероприятия Кравчук и высказал убеждение, что, — объединив усилия, народы Балтийско-Черноморского пространства способны в современных условиях выработать новую методологию и практику нравственной оценки прошлого, преобразования настоящего и целостного предвидения будущего».Действующие политики ни в «нормандском формате», ни в вашингтонских кабинетах инициативу отставных коллег не заметили. Спустя полгода, сторонники «консенсусных практик» собрались снова, чтобы напомнить о себе и обсудить уже рассвет Европы, как «историческую закономерность цивилизационного» выбора стран, лидерами которых они ранее были.На этот раз открыть мероприятие поручили Леониду Кучме. Однако экс-президента Украины как-то занесло в сторону от «закономерности цивилизационного выбора». Кучма пожаловался коллегам по форуму на Евросоюз. «Европейцы нас ставят на колени, — говорил он с трибуны о требовании ЕС рубить лес-кругляк и везти его в Европу. — Где конкретная помощь Украине, чтобы мы становились на ноги? Потому что, если мы будем нищими, которыми мы сейчас являемся, мы никому не нужны».Украинские и европейские СМИ выступление Леонида Кучмы заметили и даже растащили на цитаты. На Украине среди прочих чаще всего мелькает вот это откровение Кучмы: «Мы об экономике вообще забыли. Мы же разваливаемся начисто. Высокотехнологичные отрасли — их нет уже практически. Ракетно-космической отрасли нет, авиации нет, и я не буду перечислять их дальше... Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство, а высокотехнологичных производств уже практически нет. Куда мы идем?».Такое откровение человека, внёсшего вклад в «цивилизационный выбор» своей книгой «Украина — не Россия», безусловно, заслуживает внимания. Особенно на фоне праздничных торжеств по случаю открытия безвизового режима с Евросоюзом или здравиц в честь недавнего удачного фотографирования президента Петра Порошенко с лидерами Америки и Европы.В Киеве вряд ли найдётся много оппонентов выводу Кучмы о том, что «в последние годы украинская экономика находится в серьезном кризисе и практически не развивается». Люди даже знают причину такого состояния Украины. С одной стороны — это вороватая постмайданная власть в Киеве, заинтересованная больше в личном обогащении, чем в разрешении проблем страны.С другой — цивилизованная Европа, которая настойчиво и цинично протащила свои беспошлинные товары на украинский рынок, защитившись от продуктов Украины мизерными ввозными беспошлинными квотами или прочими ограничениями вроде технических условий или европейских стандартов.Эту проблему, возникшую после вхождения Украины в ассоциацию с Евросоюзом, изредка проговаривают даже ангажированные киевской властью СМИ. Случается это, как правило, в феврале-марте, когда заканчивается большинство квот на беспошлинный ввоз украинской продукции. Потом о проблеме благополучно забывают на год — до следующего исчерпания квот.Меж тем, ситуация становится всё более нетерпимой. Это понял не только Леонид Кучма. На неделе комитет Европарламента по международной торговле одобрил введение Евросоюзом для украинского бизнеса новых торговых преференций. Увеличены квоты на некоторые сельскохозяйственные продукты, в частности, пшеницу, кукурузу, ячмень и обработанные томаты.Прорыв не бог весть какой (пшеницу, например, теперь можно беспошлинно ввозить в Европу в объёме 1 млн. 25 тысяч тонн при экспортных ресурсах Украины порядка 17 млн. тонн), но европейцы всё-таки подвинулись на своём рынке. Они даже уменьшили или сняли импортные пошлины на некоторые промышленные товары, в числе которых обувь и определенные виды электронного оборудования.Мера эта во многом вынужденная. От братания Украины с Европой украинцы проиграли и очень здорово. Их экономика всегда была экспортноориентированной. До скачек на Майдане экспорт приносил 60% ВВП Украины, что было особым поводом для гордости тамошних либералов. Сумма складывалась приличная — 68,8 млрд. долларов США.Европейцы рассчитывали, что значительная часть этих средств пойдёт на закупку товаров из ЕС. Не случилось. Кошелёк Украины сильно отощал. В прошлом году она наторговала всего 36,3 млрд. долларов. Падение произошло главным образом из-за разрыва большинства связей с Россией и странами СНГ.Всё это не могло не сказаться на торговом балансе страны. В прошлом году он составил жалкие 337 млн. долларов — по сравнению с 2015 годом упал более чем в 10 раз. Причина тут простая. Украинцам её объяснил экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. «За 2016 год было закуплено импортных товаров на сумму $2,9 млрд. больше, чем было продано на экспорт, — написал он в своём аналитическом обзоре. — И только положительное сальдо внешней торговли услугами спасло ситуацию».Под услугами эксперт Охрименко имеет в виду, прежде всего, транзит в Европу российского газа и других энергоресурсов. Здесь Киев заработал $2,7 млрд. долларов. Остальная прибавочка получилась от экспорта услуг украинских IT-компаний.Из всего этого Александр Охрименко сделал вывод, что существующая экономическая модель Украины направлена на проедание заработанной валюты. Она плохо контролируемым потоком идёт в Евросоюз в обмен на его товары. Выгодоприобретатель этой модели очевиден. Искать его надо в Европе, а на Украине — разруху и нищету. О чём заговорил теперь даже экс-президент Кучма.Леонид Кучма в своём прозрении не одинок. Мало-помалу просветление приходит в другие порушенные Майданом умы. На неделе Верховная рада пусть и незначительным большинством голосов, но приняла обращение к Евросоюзу с требованием увеличить экспортные квоты. В Раде посчитали, что нынешние преференции Европарламента не отражают действительных нужд Украины.Чуть ранее 260 украинских парламентариев продавили законопроект, предусматривающий сохранение повышенной пошлины на экспорт металлолома. В прошлом году, когда открылись «шлюзы ассоциации», дешевый украинский металлолом хлынул в Европу. Это поставило местные металлургические предприятия на голодный паёк. По оценкам экономистов, появилась угроза финансовых потерь в 1,5 млрд. долларов и сокращение порядка 20 тысяч рабочих мест. На удивление, в Раде тогда смогли преодолеть сопротивление брюссельских чиновников, родного правительства и даже президента Петра Порошенко и установить на год вывозную пошлину на уровне 30 евро за тонну лома.Сейчас срок действия того закона истёк. Кто возьмёт верх на этот раз — пока не ясно. Пётр Порошенко уже заявил о готовности наложить вето на новый законопроект. Забеспокоились и в Брюсселе. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер увязал предоставление Украине помощи в сумме 600 млн. евро со снятием пошлин на вывоз металлолома и моратория на экспорт леса-кругляка. Такой видится брюссельским чиновникам евроинтеграция Украины, или, если хотите, «цивилизационный выбор» — по версии отставных политиков.Крайним в этой истории будет простой народ, бедность которого уже признали на Балтийско-Черноморском форуме, но пока в упор отказываются видеть в официальных кабинетах еврочиновников, да и в киевских кабинетах тоже…