Тиллерсон: Катар и страны Персидского залива должны продолжить переговоры
Вашингтон считает, что часть требований арабских стран к Катару должны стать предметом переговоров, нацеленных на разрешение конфликта, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
По его словам, «продуктивным следующим шагом было бы всем странам собраться вместе и продолжить этот разговор.
В заключение он заявил, что «США продолжат оставаться в тесном контакте со всеми сторонами и продолжат поддерживать посреднические усилия эмира Кувейта».
Агентство со ссылкой на «Ассошиэйтед Пресс» уточняет, что Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират.
В числе прочего от катара требуют «разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира"», сообщает издание.
На выполнение всех условий Дохе отводится 10 дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.
Катар начал внимательно рассматривать и взвешивать ряд требований, представленных Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ. Хотя некоторые элементы Катару будет очень сложно выполнить, есть значительные области, которые предоставляют основу для продолжения диалога, который приведет к разрешению (конфликта),говорится в письменном заявлении госсекретаря.
По его словам, «продуктивным следующим шагом было бы всем странам собраться вместе и продолжить этот разговор.
Мы считаем, что наши союзники и партнеры сильнее, когда работают вместе над достижением одной цели. Мы все согласны, что эта цель – остановить терроризм и бороться с экстремизмом. Каждая страна может вложить свою часть в эти усилия,добавил Тиллерсон.
В заключение он заявил, что «США продолжат оставаться в тесном контакте со всеми сторонами и продолжат поддерживать посреднические усилия эмира Кувейта».
Агентство со ссылкой на «Ассошиэйтед Пресс» уточняет, что Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират.
В числе прочего от катара требуют «разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира"», сообщает издание.
На выполнение всех условий Дохе отводится 10 дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.
Использованы фотографии: http://www.cnbc.com
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