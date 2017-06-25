"Тиллерсон: Катар и страны Персидского залива должны продолжить переговоры."

Катар начал внимательно рассматривать и взвешивать ряд требований, представленных Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ. Хотя некоторые элементы Катару будет очень сложно выполнить, есть значительные области, которые предоставляют основу для продолжения диалога, который приведет к разрешению (конфликта),

Мы считаем, что наши союзники и партнеры сильнее, когда работают вместе над достижением одной цели. Мы все согласны, что эта цель – остановить терроризм и бороться с экстремизмом. Каждая страна может вложить свою часть в эти усилия,