22:55 25 июня

Тиллерсон: Катар и страны Персидского залива должны продолжить переговоры

Вашингтон считает, что часть требований арабских стран к Катару должны стать предметом переговоров, нацеленных на разрешение конфликта, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Тиллерсон: Катар и страны Персидского залива должны продолжить переговоры


Катар начал внимательно рассматривать и взвешивать ряд требований, представленных Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ. Хотя некоторые элементы Катару будет очень сложно выполнить, есть значительные области, которые предоставляют основу для продолжения диалога, который приведет к разрешению (конфликта),
говорится в письменном заявлении госсекретаря.


По его словам, «продуктивным следующим шагом было бы всем странам собраться вместе и продолжить этот разговор.

Мы считаем, что наши союзники и партнеры сильнее, когда работают вместе над достижением одной цели. Мы все согласны, что эта цель – остановить терроризм и бороться с экстремизмом. Каждая страна может вложить свою часть в эти усилия,
добавил Тиллерсон.

В заключение он заявил, что «США продолжат оставаться в тесном контакте со всеми сторонами и продолжат поддерживать посреднические усилия эмира Кувейта».

Агентство со ссылкой на «Ассошиэйтед Пресс» уточняет, что Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират.

В числе прочего от катара требуют «разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира"», сообщает издание.

На выполнение всех условий Дохе отводится 10 дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.

Использованы фотографии: http://www.cnbc.com
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Комментарии 16

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  1. svp67 Сегодня, 20:28
    Вашингтон считает, что часть требований арабских стран к Катару должны стать предметом переговоров, нацеленных на разрешение конфликта,
    То есть, в переводе на нормальный язык это означает, что Катар должен выполнить, то в чем заинтересованы США, а на остальное может "пюлевать, с высокого верблюда"...пока на его территории находится база НАТО. Да и главное быть БЛАГОДАРНЫМ США, за разрешение конфликта.
    svp67
    1. Чёрный Сегодня, 20:30
      Председатель клуба друзей игил дал команду ша...это портит имидж нашего клуба laughing
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 20:33
        Интересные события нас ждут в ближайшее время , змеиный клубок завертелся.
        cniza
        1. КОСМОС Сегодня, 20:58
          Цитата: cniza
          Интересные события нас ждут в ближайшее время , змеиный клубок завертелся.

          Из клуба любителей Сирии, сначало отчалила Турция, а теперь и Катар, кто следующий? Виден подчерк Мастера))) Да не какой там хитрый план, все само собой...
          КОСМОС
          1. Shurik70 Сегодня, 21:13
            некоторые элементы Катару будет очень сложно выполнить, есть значительные области, которые предоставляют основу для продолжения диалога

            Вспоминается старый неполиткорректный анекдот.

            В Америке проходит проверку кандидат на вступление в Ку-Клус-Клан. Ему говорят:
            - Для вступления вы должны повесить одного негра и двух котят.
            - Котят то за что?
            - Вы приняты.

            Вот и тут.
            - Вы должны сменить наследника престола, отдать контроль над месторождениями газа назначенным нами лицам, предоставить доступ к вашим счетам и выкрасить дворец в зелёный горошек.
            - А в горошек-то за чем?
            - Ну, тут мы можем поторговаться.
            Shurik70
            1. Касым Сегодня, 22:15
              Если Штаты хотят контроль за газом, то свергнут Аль Тани. Но возникает вопрос с турками и пакистанцами.
              Если Штаты будут настаивать на переговорах и мирном решении, то можно предположить, что турки в НАТО важнее для янки. Хотя не исключено, что будут давить по газу - эмбарго всякое, ЕС подключат. Берлин будет в шоке. От русского газа отрезают, от ЦА уже практически отрезались, от Катара отрезают - навязывается штатовский, сланцевый.
              Нам выгоден независимый Катар, хотя и вспоминаются отрицательные стороны (избиение посла РФ, спонсорство и поддержка бармалеям). Поэтому пусть турки и пакистанцы посылают солдат, а Москва станет миротворцем и включит дипломатию.
              Есть еще заинтересованные стороны. И самый важный из них это новоявленный престолонаследник королевства СА, министр обороны, молодой и неопытный принц. Вот этот дров может наломать - гонор с него так и прет.
              Но посмотрим, какую игру затеят в первую очередь США. Свержение или миротвочество? Авторитет Вашингтона итак шаток, и объявление Катара (надежного и преданного союзника США - одно наличие базы США чего стоит) изгоем, тем более свержение, может также отрицательно сказаться на нем. Так что Белому дому есть что терять, кроме Анкары в НАТО. hi
              Касым
    2. тол100в Сегодня, 20:45
      Цитата: svp67
      Да и главное быть БЛАГОДАРНЫМ США, за разрешение конфликта.

      Естественно. Сами создали конфликт. Сами его же решили, и сами же себе повесили медали в виде многомиллиардной премии и пролонгации действия своей военной базы! А кто-нибудь когда-либо задумывался над тем, сколько военных БАЗ СГА по ВСЕМУ МИРУ?! И сколько нужно средств только на их содержание?! И ЧТО это недогосударство ВСЕ это зарабатывает? Или только печатает зеленые квиточки, которые оплачивает весь остальной мир?
      тол100в
      1. Logall Сегодня, 21:03
        "Тиллерсон: Катар и страны Персидского залива должны продолжить переговоры."
        Зачем? Нужно, как они действуют всегда, разбомбить...
        Бей своих...
        Logall
  2. Горный стрелок Сегодня, 20:44
    Задергались полосатоухие. Если заваруха вспыхнет в Персидском заливе, вот это будет настоящий атас. Саудиты не понимают, что Иран может ПЕРЕКРЫТЬ Ормузский пролив в одно движение, и разблокировать его будет трудно... А за Катаром отчетливо маячит Иран. Да и Турция подсуетилась...
    Горный стрелок
    1. Соломон Кейн Сегодня, 21:18
      А тут ещё Катар безвиз для Россиян ввел.
      Полосатые мылят анус.
      Соломон Кейн
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 20:45
    Жёстко они Катар нагнули.В список "Миротворца" то-же внесли?Вот,что значит иметь отношения с Путиным. wassat
    ВЕРЕСК
  4. samarin1969 Сегодня, 21:12
    Катар "должен", Россия "должна"....В начале XXI века у Рекс и Дональд ощущают себя как римские императоры...
    Любая империя плохо кончает.
    samarin1969
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:41
      А как иначе!Все типа ,сателлиты России (не нашёл таких)должны прелюбодействовать.Рэкс,ну-погавкает чуть.Наша "Хаска" рыкнет-мало не покажется.Дональд-у него в мозгах только деньги.Какой он,нафиг,Презик1Блин-президент!В политике-ноль без палочки.Вопрос о том-стоит-ли планете пожить ещё чуть.
      ВЕРЕСК
  5. Монархист Сегодня, 21:25
    Цитата: samarin1969
    Катар "должен", Россия "должна"....В начале XXI века у Рекс и Дональд ощущают себя как римские императоры...
    Любая империя плохо кончает.

    Окромя империи наглости- эта империя вечна,а где она там и войнушка и беды простого люда
    Монархист
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 22:13
      Империя не вечна.Россия-это вечно.Если залезть глубоко в историю-шок будет не хилый.
      ВЕРЕСК
  6. Монархист Сегодня, 22:03
    Тиллерсон"Катар и страны Персидского залива должны продолжить переговоры.... наши союзники и партнеры сильнее когда работают над достижением одной цели. Мы все согласны,что эта цель- остановить терроризм и бороться с экстримизмом.." правильные слова,но почему-то слова не совпадают с делами.
    Ежели они хотели остановить терроризм,а это сделать: "закрыть кошелек" и разобраться,где" Бармалей хороший,а где плохой"( бедняга Бабуин аш вспотел и посидели,когда " разделял")
    И еще я обратил внимание:"разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции"значит султана в Персидском заливе не любят? А ведь он был и остается (?) стратегический партнер США.
    Иран решительно воюет с бармалеями,а Катар один из главных финансистов у бармалеев. Чудны твои дела Господи
    Монархист
Картина дня