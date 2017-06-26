Аэродромные будни

Аэродром. Военный. Самолеты взлетают и садятся. Летчики отрабатывают свои задачи. Но речь сегодня пойдет не о них, а о тех, кто прикладывает все свои силы и умения, чтобы происходило именно так и никак иначе, и количество взлетов равнялось количеству посадок.Наш рассказ о техническом персонале, без которого просто невозможна боевая работа летчиков любой авиации, истребительной, штурмовой, бомбардировочной, транспортной.Аэродромная работа. Без суеты, но как четко отлаженный механизм. От посадки до взлета.В синей форме понятно кто, в песочной - представители "Компании "Сухой" и РСК "МиГ".Кто последним отходит от самолета и первым подходит? Правильно...Ну и постоим около самолетов, пока техперсонал работает. Главное - не мешаться под ногами, они этого не любят.Заправка.Специалисты с какими-то тестерами (или чем-то еще, напоминающем ноутбуки), подключаются в самых неожиданных местах и что-то смотрят и анализируют. Вот к ним лучше даже не пробовать подходить. Они этого не любят.А это прямо пит-стоп, с протиркой всего прозрачного.Но самые оптимисты - это однозначно, оружейники.У них много чего есть, чем можно от души бабахнуть.Пушки...Оружейники настолько были любезны, что разрешили Роману с камерой забраться на самолет и отснять весь процесс. Меня не пустили, сказали, жрать меньше надо.НАРы...Все готово, можно запускать.Ну и конечно, бомбы...Красный флажок - перед самолетом не передвигаться. Идет снаряжение вооружения.Когда полеты закончены, со стоянки уже не своим ходом. Нечего керосин жечь.В целом - работа, работа и еще раз работа. От заката до рассвета. Не знаю, сколько человек трудится для того, чтобы один или два летчика совершили вылет, но этот улей гудит четко. И самолеты летают.Самолеты снимать приятно. Они красивы и фотогеничны при любой погоде. Но после дня, проведенного на аэродроме, каждый раз, наблюдая эффектный полет нашего истребителя или бомбардировщика, поневоле вспоминаешь этот муравейник. Который тоже работает при любой погоде. Все для того, чтобы самолеты взлетали. И садились.Наши летчики - действительно элита армии. Но без своих техников... Летчик - наконечник стрелы, технический персонал - древко. Две составляющих одного целого, имя которому - ВКС.