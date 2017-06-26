05:27 26 июня

ВВС Израиля атаковали сирийскую армию на Голанских высотах

Согласно информации РИА Новости , командование сирийской правительственной армии сообщило об авианалете ВВС Израиля на её позиции на Голанских высотах.

Израиль возобновил агрессию и атаковал одну из наших позиций.


ВВС Израиля атаковали сирийскую армию на Голанских высотах



Ранее, как заявила пресс-служба израильской армии, авиация страны уничтожила два танка и крупнокалиберный пулемет в качестве ответных действий на артиллерийский обстрел контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

При этом военное ведомство России сообщило, что в данном районе сирийские правительственные войска отражали мощную атаку террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Со слов источника, заявленные израильтянами потери относятся как раз к данной террористической организации.

Граница между Сирией и Израилем составляет примерно 80 км. Отношения между странами отличаются враждебностью: Дамаск до сих пор не признал существования Государства Израиль, а Тель-Авив расценивает соседа в качестве неприятеля.


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Комментарии 9

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  1. Uncle Lee Сегодня, 04:12
    "Ну що вы не покоитесь? Де же вы?
    Ой, хлопцы, не балуйтесь."
    Uncle Lee
    1. Titsen Сегодня, 05:22
      Цитата: Uncle Lee
      "Ну що вы не покоитесь? Де же вы?
      Ой, хлопцы, не балуйтесь."


      Сейчас проснутся и начнут хаять весь мир!
      Titsen
  2. ML-334 Сегодня, 04:37
    Пример того что нужно было делать России когда прилетали снаряды с Украины.
    ML-334
    1. андрей юрьевич Сегодня, 04:45
      маленько задержались,я думал вчера сразу влупят...не выражая "озабоченности".
      андрей юрьевич
  3. anjey Сегодня, 05:05
    вот она израильская сущность-воткнуть "пару ножичков" в израненого войной соседа,кто с таким "доброжелательным" государством сосуществовать рядом мирно будет
    anjey
    1. тлауикол Сегодня, 05:20
      вообще то они с Сирией в состоянии войны.

      вы лучше ответьте : наше ПВО хоть кто-нибудь там уважает ?
      тлауикол
    2. капрал Сегодня, 05:23
      Цитата: anjey
      вот она израильская сущность

      Ну давай порассуждаем за сущности. Представь, Вы живете в коммуналке, в соседней комнате в драке сцепились несколько соседей, во время потасовки хозяин той комнаты вламывается к вам и бьет вам по морде.
      Ваши действия:
      1 - врезать ему в ответ
      2 - выразить озабоченность.
      ? wink
      Понятно, что я утрирую, но смысл, наверное ясен. hi
      ПЫСЫ. Израильтяне почему-то всегда бьют в ответ. request
      капрал
  4. Satum Сегодня, 05:10
    Вот отсюда и девочка убитая в теракте .Политика Израиля Поддерживать Игил
    Satum
  5. лысова Сегодня, 05:15
    Информация поверхностная, " думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь (песен.)". Находиться ли ""Джебхат ан-Нусра", или пересекает, якобы принадлежащую части Голландских высот Израилю? Если нет, то зачем бить в пустое, когда тебя атакуют. Израиль однозначно на стороне "Джебхат ан-Нусры" - прямая выгода. Связь однозначна. Да и басурманам налёты на руку, раз пальнул по обетованным и ... . Сбивать бы их на хрен, так ведь очередной фронт появится ( это всё спланированные действия засланцев в полоску).
    лысова
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