ВВС Израиля атаковали сирийскую армию на Голанских высотах
Согласно информации РИА Новости , командование сирийской правительственной армии сообщило об авианалете ВВС Израиля на её позиции на Голанских высотах.
Ранее, как заявила пресс-служба израильской армии, авиация страны уничтожила два танка и крупнокалиберный пулемет в качестве ответных действий на артиллерийский обстрел контролируемой еврейским государством части Голанских высот.
При этом военное ведомство России сообщило, что в данном районе сирийские правительственные войска отражали мощную атаку террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Со слов источника, заявленные израильтянами потери относятся как раз к данной террористической организации.
Граница между Сирией и Израилем составляет примерно 80 км. Отношения между странами отличаются враждебностью: Дамаск до сих пор не признал существования Государства Израиль, а Тель-Авив расценивает соседа в качестве неприятеля.
Израиль возобновил агрессию и атаковал одну из наших позиций.
Ранее, как заявила пресс-служба израильской армии, авиация страны уничтожила два танка и крупнокалиберный пулемет в качестве ответных действий на артиллерийский обстрел контролируемой еврейским государством части Голанских высот.
При этом военное ведомство России сообщило, что в данном районе сирийские правительственные войска отражали мощную атаку террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Со слов источника, заявленные израильтянами потери относятся как раз к данной террористической организации.
Граница между Сирией и Израилем составляет примерно 80 км. Отношения между странами отличаются враждебностью: Дамаск до сих пор не признал существования Государства Израиль, а Тель-Авив расценивает соседа в качестве неприятеля.
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