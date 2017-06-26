Аргентина обсуждает закупку Dassault Super Etendard
Как сообщает французское издание " La Tribune " со ссылкой на анонимные источники, в настоящее время ведутся переговоры на предмет реализации Аргентине 6 старых палубных истребителей-штурмовиков Dassault Super Etendard, находящихся на хранении ВМС Франции, стоимостью 12 млн евро.
Потенциальный приобретатель техники пытается добиться снижения суммы сделки до 10 млн. долл. Французская сторона готова к продаже в кредит. Ранее ВМС Аргентины закупили у компании Dassault Aviation 14 самолетов Super Etendard новой постройки, которые активно использовались во время конфликта на Фолклендских островах против ВМС Великобритании. На текущий момент ни один из них не находится в летном состоянии. Франция окончательно сняла с вооружения данный тип 12 июля 2016 года.
В связи с обсуждаемой в настоящее время сделкой ранее озвученная информация о возможной закупке Аргентиной 15 МиГ-19 может не подтвердиться.
Потенциальный приобретатель техники пытается добиться снижения суммы сделки до 10 млн. долл. Французская сторона готова к продаже в кредит. Ранее ВМС Аргентины закупили у компании Dassault Aviation 14 самолетов Super Etendard новой постройки, которые активно использовались во время конфликта на Фолклендских островах против ВМС Великобритании. На текущий момент ни один из них не находится в летном состоянии. Франция окончательно сняла с вооружения данный тип 12 июля 2016 года.
В связи с обсуждаемой в настоящее время сделкой ранее озвученная информация о возможной закупке Аргентиной 15 МиГ-19 может не подтвердиться.
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