05:26 26 июня

Катар собирается сотрудничать с Ираном

Согласно информации РИА Новости , телеканал "Аль-Маядин" сообщил о состоявшемся телефонном разговоре эмира Катара Тамим бен Хамад Аль Тани с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого было озвучено стремление Катара развивать комплексные отношения с Тегераном и сотрудничать с ним при разрешении проблем исламского мира.

Катар собирается сотрудничать с Ираном


Ранее рядом арабских стран был озвучен перечень требований к Дохе, в частности указывалось на необходимость разрыва дипломатических отношений с Ираном.


Страна готова к комплексному развитию отношений с Ираном и сотрудничеству для разрешения проблем исламского мира, который находится в тяжелых условиях. Исправление этих ошибок нуждается в мудрости и диалоге.

– заявил катарский телеканал.

Воздушное, наземное и морское пространства всегда будут открыты для братской страны и соседа — Катара.

— пояснил в свою очередь президент Ирана.


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