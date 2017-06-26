Катар собирается сотрудничать с Ираном

Страна готова к комплексному развитию отношений с Ираном и сотрудничеству для разрешения проблем исламского мира, который находится в тяжелых условиях. Исправление этих ошибок нуждается в мудрости и диалоге.

Воздушное, наземное и морское пространства всегда будут открыты для братской страны и соседа — Катара.