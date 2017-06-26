Катар собирается сотрудничать с Ираном
Согласно информации РИА Новости , телеканал "Аль-Маядин" сообщил о состоявшемся телефонном разговоре эмира Катара Тамим бен Хамад Аль Тани с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого было озвучено стремление Катара развивать комплексные отношения с Тегераном и сотрудничать с ним при разрешении проблем исламского мира.
Ранее рядом арабских стран был озвучен перечень требований к Дохе, в частности указывалось на необходимость разрыва дипломатических отношений с Ираном.
– заявил катарский телеканал.
— пояснил в свою очередь президент Ирана.
Ранее рядом арабских стран был озвучен перечень требований к Дохе, в частности указывалось на необходимость разрыва дипломатических отношений с Ираном.
Страна готова к комплексному развитию отношений с Ираном и сотрудничеству для разрешения проблем исламского мира, который находится в тяжелых условиях. Исправление этих ошибок нуждается в мудрости и диалоге.
– заявил катарский телеканал.
Воздушное, наземное и морское пространства всегда будут открыты для братской страны и соседа — Катара.
— пояснил в свою очередь президент Ирана.
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