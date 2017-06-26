П.Дуров: Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов
После того, как команда Telegram отказалась предоставить Роскомнадзору данные о работе мессенджера, которые требуют с целью противодействия террористам, наркодилерам и экстремистам различного толка, появились слухи о том, что этот мессенджер могут заблокировать в России. Напомним, что к Telegram у спецслужб возникли претензии в связи с тем, что именно этот мессенджер часто используют террористы для вербовки новых боевиков, координации осуществления терактов. Кроме того, координацию через Telegram осуществляют представители криминального мира наркоторговли. Использование Telegram отличается особенностями шифрования, при котором сообщения остаются лишь в смартфонах клиентов.
На своей странице в социальной сети Вконтакте ситуацию прокомментировал Павел Дуров:
Таким образом, в очередной раз можно констатировать, что у любого развития технологий, как у медали, две стороны, как и любых попыток блокировать развитие технологий.
На своей странице в социальной сети Вконтакте ситуацию прокомментировал Павел Дуров:
Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам “ключи для дешифрации”, чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов. Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году.
В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть “ключей для дешифрации”. Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger.
Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет.
В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть “ключей для дешифрации”. Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger.
Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет.
Таким образом, в очередной раз можно констатировать, что у любого развития технологий, как у медали, две стороны, как и любых попыток блокировать развитие технологий.
Использованы фотографии: Izhevskinfo.ru
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