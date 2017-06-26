08:53 26 июня

П.Дуров: Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов

После того, как команда Telegram отказалась предоставить Роскомнадзору данные о работе мессенджера, которые требуют с целью противодействия террористам, наркодилерам и экстремистам различного толка, появились слухи о том, что этот мессенджер могут заблокировать в России. Напомним, что к Telegram у спецслужб возникли претензии в связи с тем, что именно этот мессенджер часто используют террористы для вербовки новых боевиков, координации осуществления терактов. Кроме того, координацию через Telegram осуществляют представители криминального мира наркоторговли. Использование Telegram отличается особенностями шифрования, при котором сообщения остаются лишь в смартфонах клиентов.

П.Дуров: Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов


На своей странице в социальной сети Вконтакте ситуацию прокомментировал Павел Дуров:
Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам “ключи для дешифрации”, чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов. Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году.


В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть “ключей для дешифрации”. Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger.

Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет.


Таким образом, в очередной раз можно констатировать, что у любого развития технологий, как у медали, две стороны, как и любых попыток блокировать развитие технологий.

Использованы фотографии: Izhevskinfo.ru
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Комментарии 22

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  1. Баракуда Сегодня, 05:59
    Я послушал высказывания глава "телеграма", сразу захотелось "разбомбить" или посадить, а под рукой только "стрелять" есть, не достану. Слишком уж либероидные какие-то.
    А хакернуть, люди есть ,но денег нет.
    Баракуда
    1. Зяблицев Сегодня, 06:09
      Паша, который Дуров,все дело в том, что материальную сущность государства определяют ряд элементов различного свойства: карательные, регламентирующие...и т.п. В том числе с задачами охранять своих граждан различными способами от тех, кто хочет подорвать устои государства тем или иным способом! Твой Телеграмм удобный инструмент коммуникаций для подобных личностей, что естественно не может не напрягать государство и несет определенную угрозу гражданам этого государства, но государство не вмешивается в твою предпринимательскую деятельность, а всего лишь настаивает на исполнении своего Закона! Телеграмм блокируют потому что ты Паша не хочешь исполнять Закон государства, поэтому не надо строить из себя жертву "кровавого" режима!
      Зяблицев
    2. Ken71 Сегодня, 06:49
      И по печени втихаря ?
      Ken71
  2. ИмПерц Сегодня, 06:03
    Т.е. Дуров может со стопроцентной уверенностью говорить, что ни одна спецслужба в мире не читает переписку в Вайбере, Мессенджере и Вотсаппе?
    Странный этот Дуров.
    ИмПерц
  3. Satum Сегодня, 06:04
    Он наверное получает деньги и террористических организаций)). Или от ЦРУ что одно и тоже
    Satum
  4. Großer Feldherr Сегодня, 06:04
    Террористам конечно же нет , серьезные люди используют одноразовые ключи и не заморачиваются.
    А вот всяким наркоторговцам и мелкому криминалу пусть и немного , но все же жизнь осложнит и позволит подшить к делу незаконную деятельность в сети .
    И в своем сообщении Дуров лукавит , алгоритмы шифрации его месседжера одни и те же для всех пользователей , а у Павла есть исходники, иначе получатель не мог бы прочитать сообщение .
    Großer Feldherr
    1. seal78 Сегодня, 06:12
      И в своем сообщении Дуров лукавит

      Как Вы мягко выразились - "лукавит" )))
      seal78
  5. Бензорез Сегодня, 06:05
    М-да. Далёк я от всего этого, не пользуюсь (а потому, можно закрывать laughing , не жалко). А в целом интересно.
    Бензорез
  6. 210окв Сегодня, 06:06
    Если мы действительно живем в "правовом государстве",то любой гражданин обязан выполнять предписания и требования госслужб.А ссылка на конституцию?А она НАША разве,эта конституция?Написана со слов советников заштатниковских ЕБНа..
    210окв
    1. Großer Feldherr Сегодня, 06:08
      Так почему ЕдРо и Володя ее не перепишут? Все полномочия у них есть .
      Großer Feldherr
      1. 210окв Сегодня, 06:13
        Устраивает наверное положение дел..Вообще-этот закон,как дышло.Куда поверни,туда и вышло.А если бы не устраивало давно бы уже ввели шестую статью..О руководящей и направляющей...
        210окв
  7. Александр 3 Сегодня, 06:09
    Лопатой можно вскопать огород или выкопать яму,а можно убить человека.
    Александр 3
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:18
    Вот зачем кого то уговаривать, не хочет помогать стране добром, в дело должен вступать УК, и, статья за пособничество террористам!
    Изгоняющий либероидов
  9. samarin1969 Сегодня, 06:24
    Заокеанские "родоначальники Конституции" после 2001г. вполне вольно с ней обращаются. Не надо быть "святее Папы Римского"...Террор в России и так не получает серьёзных ограничительных противодействий (прозрачная граница, слабоконтролируемые иноземцы, бандитские леса Кавказа)....
    Если господин Дуров пытался построить бизнес на "секретности" - это его проблемы. Человек он умный, опытный, а прикидывается "наивной овечкой".
    samarin1969
    1. Großer Feldherr Сегодня, 06:33
      На Россию приходится только 3% его дохода , он даже свое приложение на русский язык не удосужился перевести .
      Поэтому решил просто забить болт на роскомнадзор и тем самым получить репутацию у 97% своих пользователей .
      Großer Feldherr
      1. Ken71 Сегодня, 07:23
        Надо же. А я и не замечал что там русского нет.
        Ken71
  10. Titsen Сегодня, 06:42
    Цитата: Баракуда
    но денег нет.


    Прям как по-Димонски!

    На самом деле сделали рекламу для бандитов, жуликов и терраристов...

    А у самих все под контролем!
    Titsen
  11. Ken71 Сегодня, 06:48
    Мозги надо заблокировать этим блокираторам. Кстати значительная часть тер нападений осуществляется ножами. Можно запретить ножи. И автомобили. И голыми ходить чтобы бомбу не спрятать.
    Ken71
    1. Туз Бубен Сегодня, 06:56
      Вообще запретить любые средства коммуникации,печатные издания,письменность и алфавит... Да, ещё у айфонушки - дурачка отобрать гаджеты...100пудово он через Телеграмм с подельниками общается и бабки тырит...
      Назад, в джунгли...
      По ходу это обыкновенный отжим бизнеса...
      Туз Бубен
  12. Strashila Сегодня, 07:27
    Дуров сам в интервью заявил, что разработчики западных средств коммуникации сотрудничают со спец службами... и это нормально, на Западе просто хотят максимально спать спокойно... лучше предотвратить, чем расследовать последствия.
    А люди-бяки если что и без его "телеграмма" найдут, как контактировать... колумбийские наркопроизводители в качестве средств связи использовали игровые приставки... и общались в игровом чате. Пусть радуется, что сделали ему халявскую рекламу.
    Strashila
  13. Altona Сегодня, 07:44
    Цитата: Großer Feldherr
    А вот всяким наркоторговцам и мелкому криминалу пусть и немного , но все же жизнь осложнит и позволит подшить к делу незаконную деятельность в сети .

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    Государство сразу полезет искать крамолу и революционеров, наркоторговцы и мелкий криминал вообще то богатеев и обслуживают, да и брать их надо с поличным, а не за переписку в Телеграм. У нас надо жильем и зарплатами заниматься, а не матом в быту и мессенджерами. Сидят в Думе страшные бестолочи и занимаются совершенно не тем, чем надо.
    Altona
  14. moscowp Сегодня, 08:49
    Автомат Калашникова давайте запретим, чтобы усложнить жизнь террористам
    moscowp
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