08:52 26 июня

CNN собирается пропускать через фильтр информацию, касающуюся России

Новые высоты «свободы слова» штурмуют американские СМИ. Стало известно о политике телеканала CNN в плане освещения любых тем, связанных с Россией. О такой политике сообщает портал BuzzFeed , ссылающийся на внутреннее письмо CNN. Письмо, как сообщается, составлено Ричардом Барбьери, являющимся главрадом бизнес-раздела CNN.

Что пишет Барбьери?

Никто не должен публиковать какую-либо информацию, касающуюся России, до того, как эта информация попадет ко мне и Джейсону (другой сотрудник редакции CNN).



Такого рода заявление появилось после скандала, связанного с опубликованным материалом CNN о том, что один из представителей команды Дональда Трампа якобы контактировал с представителем российского фонда. Речь о встрече Энтони Скарамуцци, встретившегося за несколько дней до инаугурации с россиянином Кириллом Дмитриевым. Эта информация вызвала бурную реакцию, и CNN пришлось её удалить с комментарием (перевод РИА Новости ):

История не соответствует редакционным стандартам CNN, её убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуцци.




Удаление привело к ещё большему скандалу, так как в США не поняли, что значит «не соответствует редакционным стандартам», и что такое "редакционные стандарты" вообще. Если встреча была и сообщение о ней удалено, это удар по свободе слова. Если встречи не было, то CNN фактически признаётся в публикации фейк-новостей.

Теперь становится понятно, что информацию, в которой упоминается тема России, верхушка CNN будет фильтровать. Американская свобода слова на марше!

Использованы фотографии: Redwirenews.com
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Комментарии 14

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  1. Александр 3 Сегодня, 06:45
    Демократия по американски в действии.
    Александр 3
    1. soroKING Сегодня, 06:54
      аш [email protected] тошнит am
      soroKING
      1. ИмПерц Сегодня, 07:10
        Цитата: soroKING
        аш [email protected] тошнит

        Сейчас ещё больше будет:
        ИмПерц
  2. Koteg Сегодня, 06:51
    базар фильтровать это демократично
    Koteg
    1. Orionvit Сегодня, 07:51
      Они даже не фильтруют. Особенно если вспомнить слоган CNN "Мы делаем новости". Они не освещают события, не озвучивают новости, они их делают. И даже не скрываются. А зачем скрываться, демократия. Нагло врать в эфире, это законное право, в демократической стране.
      Orionvit
  3. ИмПерц Сегодня, 06:56
    Кто такой Энтони Скарамуцци (или Скарамуччи в других новостях), что наезд на него заставил выпустить такую директиву?
    ИмПерц
  4. василий50 Сегодня, 06:56
    Всё это было в традиции Америки с самого зарождения, ещё во времена когда они были колонией Англии. Англичане заложили основы государственной и *бытовой* морали - * ради достижения цели все средства хороши*.
    Просто американцы вынуждены озвучивать собственную политику поскольку слишком велика конкуренция за власть. Толи дело Англия. Никакой конкуренции и поэтому делают всё то же самое что и американцы, но без комментариев. Втихаря.
    василий50
  5. Баракуда Сегодня, 06:58
    А CNN типа раньше через свои фильтра не гнало ? Насмешили.. fool
    Я начинал с "радио Свобода"в 1988 м, благо было оборудование армейское.
    Нихрена не переубедили.
    Ну англосаксам не привыкать...пущай флуд смотрят. Как-то я уже и Задорнова начинаю вспоминать winked
    Баракуда
  6. Толстоевский Сегодня, 07:02
    помойка она и есть помойка
    Толстоевский
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:03
    Чаще Задорного вспоминаем. Бессмертное выражение - "Ну тупы-ы-ые!" laughing
    Горный стрелок
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:04
    CNN приносит извинения мистеру Скарамуцци.

    Если я не ошибаюсь, то это первое извинение CNN за период предвыборной компании и последующих месяцев. Хотя на Трампа и Россию валили все, что душа пожелает. А "фильтровать", как я понял, будут в плане проверки информации и консультаций со своими юристами, чтобы потом не платить огромные деньги по решению суда за ложную информацию. Я вообще удивляюсь как их еще не засыпали исками, ведь американцы обожают судиться.
    rotmistr60
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:29
    Истина где то рядом, но не в американских СМИ! sad
    Изгоняющий либероидов
  10. Наган Сегодня, 07:43
    Цитата: из 1990х
    Куплю костыли, инвалидное кресло, фильтры для базара. Дорого.
    Наган
  11. Шукшин Сегодня, 08:28
    ЦЕНЗУРА? После этого пусть, хот раз гавкнут про демократию.
    Шукшин
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