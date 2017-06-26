CNN собирается пропускать через фильтр информацию, касающуюся России

Никто не должен публиковать какую-либо информацию, касающуюся России, до того, как эта информация попадет ко мне и Джейсону (другой сотрудник редакции CNN).

История не соответствует редакционным стандартам CNN, её убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуцци.