CNN собирается пропускать через фильтр информацию, касающуюся России
Новые высоты «свободы слова» штурмуют американские СМИ. Стало известно о политике телеканала CNN в плане освещения любых тем, связанных с Россией. О такой политике сообщает портал BuzzFeed , ссылающийся на внутреннее письмо CNN. Письмо, как сообщается, составлено Ричардом Барбьери, являющимся главрадом бизнес-раздела CNN.
Что пишет Барбьери?
Такого рода заявление появилось после скандала, связанного с опубликованным материалом CNN о том, что один из представителей команды Дональда Трампа якобы контактировал с представителем российского фонда. Речь о встрече Энтони Скарамуцци, встретившегося за несколько дней до инаугурации с россиянином Кириллом Дмитриевым. Эта информация вызвала бурную реакцию, и CNN пришлось её удалить с комментарием (перевод РИА Новости ):
Удаление привело к ещё большему скандалу, так как в США не поняли, что значит «не соответствует редакционным стандартам», и что такое "редакционные стандарты" вообще. Если встреча была и сообщение о ней удалено, это удар по свободе слова. Если встречи не было, то CNN фактически признаётся в публикации фейк-новостей.
Теперь становится понятно, что информацию, в которой упоминается тема России, верхушка CNN будет фильтровать. Американская свобода слова на марше!
Что пишет Барбьери?
Никто не должен публиковать какую-либо информацию, касающуюся России, до того, как эта информация попадет ко мне и Джейсону (другой сотрудник редакции CNN).
Такого рода заявление появилось после скандала, связанного с опубликованным материалом CNN о том, что один из представителей команды Дональда Трампа якобы контактировал с представителем российского фонда. Речь о встрече Энтони Скарамуцци, встретившегося за несколько дней до инаугурации с россиянином Кириллом Дмитриевым. Эта информация вызвала бурную реакцию, и CNN пришлось её удалить с комментарием (перевод РИА Новости ):
История не соответствует редакционным стандартам CNN, её убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуцци.
Удаление привело к ещё большему скандалу, так как в США не поняли, что значит «не соответствует редакционным стандартам», и что такое "редакционные стандарты" вообще. Если встреча была и сообщение о ней удалено, это удар по свободе слова. Если встречи не было, то CNN фактически признаётся в публикации фейк-новостей.
Теперь становится понятно, что информацию, в которой упоминается тема России, верхушка CNN будет фильтровать. Американская свобода слова на марше!
Использованы фотографии: Redwirenews.com
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