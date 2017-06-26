08:53 26 июня

Левада-центр: Сталин назван россиянами наиболее выдающимся деятелем всех времён и народов

«Левада-центр» публикует результаты опроса, в котором россиян попросили назвать наиболее выдающихся деятелей всех времён и народов. Опрос проводился в 137 населённых пунктах России и охватил 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Левада-центр: Сталин назван россиянами наиболее выдающимся деятелем всех времён и народов


Результаты опроса выглядят следующим образом:
пятую позицию занимает Пётр I с результатом 29% голосов;

на четвёртой строчке Владимир Ленин – 32%;
третья позиция за Александром Пушкиным – 34%;
аналогичный результат, 34%, у действующего президента РФ Владимира Путина;
первое место опрошенные отдали Иосифу Сталину, его результат 38%.

Результат превосходит 100%, так как предполагал множественный ответ.

«Интерфакс» напоминает, что в аналогичном опросе «Левада-центра» 5-летней давности «победу праздновал» тоже Иосиф Сталин, с несколько большим результатом – 42%. Самое интересное, что в целом первая пятёрка предпочтений не изменилась: те же имена и фамилии. Отличие - в распределении мест и процентов. Так, у Владимира Путина в 2012 году было 4-е место с результатом 22% голосов опрошенных "Левада-центром".

Места с 6-го по 10-е в свежем опросе заняли Юрий Гагарин, Лев Толстой, Георгий Жуков, Екатерина II и Михаил Лермонтов. Из зарубежных деятелей названы такие фигуры как Альберт Эйнштейн, Наполеон Бонапарт, Исаак Ньютон.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 117

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  1. Koteg Сегодня, 07:00
    народ созрел для сталина_сталииин выхади
    Koteg
    1. Александр романов Сегодня, 07:04
      Цитата: Koteg
      сталииин выхади

      Клонируй laughing
      Александр романов
      1. Koteg Сегодня, 07:06
        гляди в себя_гляди вокруг_ и ты его увидишь
        Koteg
        1. Александр романов Сегодня, 07:07
          Цитата: Koteg
          гляди в себя_гляди вокруг_ и ты его увидишь

          Я не употребляю наркотики
          Александр романов
          1. Koteg Сегодня, 07:10
            не ты употребляешь наркотики а они употребляют тебя
            Koteg
            1. Александр романов Сегодня, 07:16
              Цитата: Koteg
              не ты употребляешь наркотики а они употребляют тебя

              Я смотрю ты с большим стажем
              Александр романов
              1. Koteg Сегодня, 07:17
                нет до пенсии еще далеко
                Koteg
                1. сибиралт Сегодня, 08:01
                  Вы еще даже не догадываетесь как далеко laughing
                  сибиралт
    2. vkl.47 Сегодня, 07:26
      Саша Пушкин......у даунов опрос проводили? интересно когда это Пушкин правил?дату правления в студию))))
      vkl.47
      1. Александр романов Сегодня, 07:28
        Цитата: vkl.47
        Саша Пушкин......у опрос проводили? интересно когда это Пушкин правил?д

        Так удалите своеи комент,вы заставляете некоторых напрягать мозг.
        Александр романов
      2. Koteg Сегодня, 07:29
        поэтом можешь ты не быть_но прозаиком быть обязан
        Koteg
        1. Александр романов Сегодня, 07:34
          Цитата: Koteg
          поэтом можешь ты не быть_но прозаиком быть обязан

          Глубокая мысль laughing
          Александр романов
          1. Uncle Lee Сегодня, 07:44
            Цитата: Александр романов
            Глубокая мысль

            Вы зачем свой автопортрет выставили на всеобщее обозрение ? Скромнее, скромнее надо быть...
            Uncle Lee
          2. Koteg Сегодня, 07:45
            опять ты со своими картинками?не доведут они тебя до добра_ завязывай с ними пока не поздно_ты реально уже без них не можешь
            Koteg
      3. истопник Сегодня, 07:42
        Цитата: vkl.47
        Саша Пушкин......у даунов опрос проводили? интересно когда это Пушкин правил?дату правления в студию))))

        Опрос проводился, как раз, среди нормальных людей:
        «Левада-центр» публикует результаты опроса, в котором россиян попросили назвать наиболее выдающихся деятелей всех времён и народов.

        "Винни-Пух" с "Чебурашкой" - близнецы-братья!
        истопник
        1. Александр романов Сегодня, 07:46
          Цитата: истопник
          Опрос проводился, как раз, среди нормальных людей:

          Александр романов
          1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 08:46
            Печалька для монархистов. laughing Впрочем этих шизофреников так просто не возьмешь. laughing Погрустят и опять свою унылую пластинку крутить начнут про Россию которую они потеряли. laughing
            IS-80_RVGK2
      4. 210окв Сегодня, 08:41
        Иностранный агент "интересуется" мнением россиян?
        Цитата: vkl.47
        Саша Пушкин......у даунов опрос проводили? интересно когда это Пушкин правил?дату правления в студию))))
        210окв
    3. Зяблицев Сегодня, 07:32
      Что и требовалось доказать!
      Зяблицев
      1. Александр романов Сегодня, 07:40
        Цитата: Зяблицев
        Что и требовалось доказать!

        Из не давнего опроса Левады laughing
        View Answers Кому вы доверяете
        ПУТИНУ
        27(3.2%)
        МЕДВЕДЕВУ
        14(1.7%)
        ХОДОРКОВСКОМУ
        145(17.2%)
        ТОЛЬКО СЕБЕ
        657(77.9%)
        Александр романов
    4. Spartanez300 Сегодня, 07:35
      По любому на первом месте должен быть Петр первый.

      Восторженную характеристику Петру дал Михаил Ломоносов

      С кем сравню Великаго Государя? Я вижу в древности и в новых временах Обладателей, великими названных. И правда, пред другими велики. Однако пред Петром малы. … Комуж я Героя нашего уподоблю? Часто размышлял я, каков Тот, который всесильным мановением управляет небо, землю и море: дхнет дух Его — и потекут воды, прикоснется горам — и воздымятся.
      Spartanez300
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:03
        А на втором месте Екатерина Вторая !
        А на третьем месте Иван-3
        А на четвертом Иван-4 !
        Uncle Lee
      2. Stas157 Сегодня, 08:06
        Цитата: Spartanez300
        По любому на первом месте должен быть Петр первый.

        Нынешнюю ситуацию, спасёт только Сталин!
        Stas157
        1. Александр романов Сегодня, 08:29
          Цитата: Stas157
          Нынешнюю ситуацию, спасёт только Сталин!

          laughing laughing американцы до Москвы доидут?
          Александр романов
          1. 210окв Сегодня, 08:44
            Не волнуйтесь...До Хабаровска yes не пустят..
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Stas157
            Нынешнюю ситуацию, спасёт только Сталин!

            laughing laughing американцы до Москвы доидут?
            210окв
          2. IS-80_RVGK2 Сегодня, 08:49
            Цитата: Александр романов
            американцы до Москвы доидут?

            Дойти может и дойдут, но им не обломится как в 1812 году. Когда монархисты Москву слили.
            IS-80_RVGK2
      3. Шукшин Сегодня, 08:15
        Иосиф Виссарионович, принял страну разрушенную коммунистами первой волны(картавыми революционерами, в большей части ставленники запада), цвет нации был уничтожен - людей убивали во дворах домов семьями "по подозрению в контрреволюции", промышленность была уничтожена, в люди голодали не только в городах, но и в деревнях. Мораль была просто растоптана, семья признана пережитком прошлого, в 1924 году половина родившихся детей в г. Москве, рождены вне брака, в Россию приезжали преподаватели из Германии по "секспросвету".
        Сталин за очень короткий срок провел индустриализацию, возвысил семью, создал мощнейшую экономику, победил объединенную Европу в лице Гитлера, планы по пятилеткам всегда перевыполнялись, после войны каждый год реальные доходы населения увеличивались, каждый год снижались цены и повышались заработные платы........всех достижений тут не перечислить.
        Иосиф Висарионович Сталин - самый заслуженный деятель.
        Шукшин
    5. Маз Сегодня, 07:48
      Странный мы народ , Русские все по списку и ни одного сверхгениального, особенного, избранного, что за дискриминация? Где Ротшильды, вандербильдты, Троцкие ...даже Эйнштейна нет в списке. Безобразие
      Маз
      1. Арон Заави Сегодня, 08:23
        Цитата: Маз
        Странный мы народ , Русские все по списку и ни одного сверхгениального, особенного, избранного, что за дискриминация? Где Ротшильды, вандербильдты, Троцкие ...даже Эйнштейна нет в списке. Безобразие

        Маз ты не русский. Ты человек без нации.
        Арон Заави
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:01
    Что-то Николая второго нет в списке....
    Ну счас монархисты зажгут !
    Uncle Lee
    1. soroKING Сегодня, 07:05
      он же мученник, а не деятель... такую страну про...рал negative
      soroKING
    2. Александр романов Сегодня, 07:10
      Цитата: Uncle Lee
      Ну счас монархисты зажгут !

      Этот опрос для тупых большевиков,нормальные люди считать умеют
      Пётр I с результатом 29% голосов;
      Ленин – 32%;
      Пушкиным – 34%;
      34%, у действующего президента РФ Владимира Путина;
      Сталину, его результат 38%.

      Ну че большевички,выж за правду,даваите процентики сложим laughing 38+34+32+29 и + еще 34 = самый правильный опрос laughing
      Александр романов
      1. cariperpaint Сегодня, 07:19
        вы с опросами явно не сталкивались вы видите там фразу о выборе из списка? люди называют по несколько имен. сами решают кого назвать. если обратили внимание там еще и места с 6 по 10 есть
        cariperpaint
        1. Александр романов Сегодня, 07:22
          Цитата: cariperpaint
          вы с опросами явно не сталкивались

          Вас наверное часто опрашивают иностранные агенты. Короче ,для таких,как вы поидет опросик.
          Александр романов
          1. cariperpaint Сегодня, 07:29
            для таких как я?))) опросы вы не поверите даже супермаркеты проводят))))))))
            cariperpaint
            1. Александр романов Сегодня, 07:35
              Цитата: cariperpaint
              опросы вы не поверите даже супермаркеты проводят)))

              Ну я и говорю,вы их постоянный участник laughing
              Александр романов
              1. cariperpaint Сегодня, 07:40
                ну бывало. обычная практика. ни чего особенного. а чего вас это так вымораживает то?) наверное когда по телефону опросы ваш провайдер интернета проводит вам плохо становится?))) буржуи и до этого добрались?)))
                cariperpaint
                1. Александр романов Сегодня, 07:48
                  Цитата: cariperpaint
                  е когда по телефону опросы ваш провайдер интернета проводит вам плохо становится?)

                  Я в этом не участвую.А вот типы подобные левада ни разу меня не опрашивали.А кто был заказчиком опроса?
                  Александр романов
                  1. cariperpaint Сегодня, 08:45
                    а какая разница?)))могут и сами. могут и нет.
                    cariperpaint
          2. Fei_Wong Сегодня, 07:44
            Давно подозревал, что звания на ВО выдаются по степени окостенения головного мозга... =_='
            Fei_Wong
      2. Uncle Lee Сегодня, 07:23
        Я тоже этой арифметики не понимаю ! Тогда складывайте проценты и за остальных до первой десятки.. request
        Uncle Lee
        1. cariperpaint Сегодня, 07:41
          ну это же новость. кому любопытно тот зайдет на сайт и посмотрит что нужно.
          cariperpaint
      3. истопник Сегодня, 07:28
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Uncle Lee
        Ну счас монархисты зажгут !

        Этот опрос для тупых большевиков,нормальные люди считать умеют
        Пётр I с результатом 29% голосов;
        Ленин – 32%;
        Пушкиным – 34%;
        34%, у действующего президента РФ Владимира Путина;
        Сталину, его результат 38%.
        Ну че большевички,выж за правду,даваите процентики сложим laughing 38+34+32+29 и + еще 34 = самый правильный опрос laughing


        Когда же Вы читать-то научитесь:
        Результат превосходит 100%, так как предполагал множественный ответ.

        Специально же в статье "жирным" выделили. Для "монархистов".
        истопник
        1. Александр романов Сегодня, 07:36
          Цитата: истопник
          Специально же в статье "жирным" выделили. Для "монархистов".

          Вы Пентагон теперь любите?
          Александр романов
        2. Uncle Lee Сегодня, 07:37
          Цитата: истопник
          Когда же Вы читать-то научитесь

          Их читать научили, а думать -нет ! Вот и прыгают с цифирками !
          Uncle Lee
        3. kos 75 Сегодня, 07:40
          Цитата: истопник
          Когда же Вы читать-то научитесь:
          Результат превосходит 100%, так как предполагал множественный ответ.

          Тогда понятно как там Пушкин оказался,народ называл всех кого вспомнил.
          kos 75
          1. истопник Сегодня, 07:54
            Цитата: kos 75
            Цитата: истопник
            Когда же Вы читать-то научитесь:
            Результат превосходит 100%, так как предполагал множественный ответ.

            Тогда понятно как там Пушкин оказался,народ называл всех кого вспомнил.

            Что ж вы так тяжело от выходных-то отходите? Или тоже "монахист"?
            «Левада-центр» публикует результаты опроса, в котором россиян попросили назвать наиболее выдающихся деятелей всех времён и народов.

            Кстати, что вы все к Пушкину привязались? А эти люди вас не смущают?
            Юрий Гагарин, Лев Толстой, Георгий Жуков, ... и Михаил Лермонтов
            истопник
      4. Смог Сегодня, 07:47
        Цитата: Александр романов
        Этот опрос для тупых большевиков

        Александр романов сел на любимого конька laughing
        Цитата: Александр романов
        ,нормальные люди

        А Александр романов знает, что это Александр романов
        Цитата: Александр романов
        считать умеют

        Ну и для тех, кто читает статьи между строк
        Результат превосходит 100%, так как предполагал множественный ответ.
        Цитата: Александр романов
        Ну че большевички,выж за правду

        Нашел большевичков, это те которые считали-
        Левада-Центр (Аналитический центр Юрия Левады) — российская негосударственная исследовательская организация. Центр регулярно проводит собственные и заказные социологические и маркетинговые исследования и является одной из крупнейших российских организаций в своей области. Центр носит имя российского социолога Ю. А. Левады (1930—2006

        И на закуску-
        В России организация имеет статус «иностранного агента».

        романов, самому не смешно на большевичков?
        Смог
      5. Rey_ka Сегодня, 08:07
        В тексте есть оговорка почему в сумме не 100% читаем внимательно
        Rey_ka
      6. e_krendel Сегодня, 08:43
        А дочитать дальше первой цифры религия не позволяет?
        Результат превосходит 100%, так как предполагал множественный ответ.
        e_krendel
      7. 210окв Сегодня, 08:50
        "Нормальные люди"(и Вы в том числе,Романов)даже не подозревают,как проводятся опросы..Просто "хавают" цифры,не задумываясь что там может быть несколько десятков фамилий и эти проценты не суммируются.
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Uncle Lee
        Ну счас монархисты зажгут !

        Этот опрос для тупых большевиков,нормальные люди считать умеют
        Пётр I с результатом 29% голосов;
        Ленин – 32%;
        Пушкиным – 34%;
        34%, у действующего президента РФ Владимира Путина;
        Сталину, его результат 38%.
        Ну че большевички,выж за правду,даваите процентики сложим laughing 38+34+32+29 и + еще 34 = самый правильный опрос laughing
        210окв
    3. Арон Заави Сегодня, 07:12
      Цитата: Uncle Lee
      Что-то Николая второго нет в списке....
      Ну счас монархисты зажгут !

      Петр Первый есть.
      Арон Заави
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:19
        Есть и Екатерина Великая, а вот Ивана Грозного, Александра Невского, Дмитрия Донского - нет. А жаль
        Uncle Lee
    4. Stas157 Сегодня, 08:07
      Цитата: Uncle Lee
      Что-то Николая второго нет в списке....

      А он когда то чем то управлял?
      Stas157
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:30
        Цитата: Stas157
        чем то управлял?

        По трононаследию ему досталась мощная империя, которую он, скажем так, пролопушил и его скинули его же сподвижники и генералы. Всё.
        Uncle Lee
  3. Александр романов Сегодня, 07:01
    Когда ,перед выборами Левада публикует опрос,то большевики орут-кто верит этим подтасованным опросам.
    Хочу сейчас их послушать lol
    Александр романов
  4. Владимирец Сегодня, 07:02
    "аналогичный результат, 34%, у действующего президента РФ Владимира Путина;
    первое место опрошенные отдали Иосифу Сталину, его результат 38%."

    ВВП есть куда стремиться. smile
    Владимирец
    1. Stas157 Сегодня, 08:09
      Цитата: Владимирец
      аналогичный результат, 34%, у действующего президента РФ Владимира Путина;

      Путин бы в одном ряду со Сталиным не устоял. Не та фигура!
      Stas157
  5. ОТДЕЛ Сегодня, 07:02
    Народ не обманешь и мозги не запудришь..Мы все генами чуем! Сталин однозначно выдающийся руководитель нашего государства! До сих пор плодами его работы в стране пользуемся ..(хотя всякое было, но цель оправдывает средства..)
    ОТДЕЛ
    1. Александр романов Сегодня, 07:05
      Цитата: ОТДЕЛ
      Народ не обманешь и мозги не запудришь..Мы все генами чуем!

      Особенно тебя lol
      Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады», известная также как «Левада-центр», получала значительную часть своего финансирования из США, в том числе и от Пентагона. К такому выводу пришел Минюст в результате внеплановой документарной проверки организации, о чем сообщает Интерфакс.
      Слава США wassat Михан,Трампа снова в братья запиши laughing
      Александр романов
      1. Stas157 Сегодня, 08:16
        Цитата: Александр романов
        Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады»

        А при чем здесь Левада?! Что без Левады народ Сталина уважать перестанет? Не надо выкручивать, со временем популярность Сталина только растёт. Нынешние руководители выглядят блекло на фоне Сталина!
        Stas157
        1. Александр романов Сегодня, 08:30
          Цитата: Stas157
          со временем популярность Сталина только растёт

          Фантазировать не запрещено
          Александр романов
    2. karish Сегодня, 07:12
      Цитата: ОТДЕЛ
      Народ не обманешь и мозги не запудришь.

      Запудришь и обманешь
      Все помнят как сносили памятники сталину , кричали - ельцин наш президент , молились на Хрущёва.
      Всё зависит от пропаганды.
      Народу запудрить мозги - плёвое дело.
      Достаточно подконтрольных СМИ и ТВ.
      Цитата: ОТДЕЛ
      но цель оправдывает средства..)

      belay
      смотря какие цели.
      karish
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:41
        Цитата: karish
        Все помнят как сносили памятники сталину , кричали - ельцин наш президент

        Тогда ваш брат знатно "повеселился" во время смуты и даже не смогли все разграбить ,слишком много всего было построено и накоплено еще со Сталинских времен! Слава Богу вовремя мы в России очнулись ..
        Где они ваши герои борьбы со сталинизмом и коммунистами...Красавчеги (почти все в бегах или притихли в Лондоне..)))
        ОТДЕЛ
    3. Арон Заави Сегодня, 07:13
      Цитата: ОТДЕЛ
      ..(хотя всякое было, но цель оправдывает средства..)

      М-да .
      Арон Заави
      1. Александр романов Сегодня, 07:18
        Цитата: Арон Заави
        М-да .

        Ну его же в лагерь гнали и не его родственников расстреливали.Что ему плакать то.
        Александр романов
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:26
          Вот они все "благодетели" России тут как тут сразу появились и танцы на костях устроили..Ну ну господа, еще не вечер..! soldier
          ОТДЕЛ
          1. Александр романов Сегодня, 07:29
            Цитата: ОТДЕЛ
            .Ну ну господа, еще не вечер

            Вечером у тебя будет новый плед на диване?
            Александр романов
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:32
              Цитата: Александр романов
              Цитата: ОТДЕЛ
              .Ну ну господа, еще не вечер

              Вечером у тебя будет новый плед на диване?

              Вечером мужики с работы подтянутся...А вы сразу по кустам!
              ОТДЕЛ
  6. svp67 Сегодня, 07:02
    И в чем народ не прав?
    svp67
    1. иркутский обыватель Сегодня, 08:39
      Остается добавить про армию и флот. Спасибо тебе Иосиф Виссарионович за ядерный щит.
      иркутский обыватель
  7. василий50 Сегодня, 07:03
    ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН навсегда вошёл в историю как строитель СОВЕТСКОГО СОЮЗА и как ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ КРАСНОЙ АРМИИ, АРМИИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ .
    То что про него враги столько врут только укрепляет любовь и уважение к этому великому человеку.
    василий50
  8. Бензорез Сегодня, 07:03
    Согласен с мнением россиян.
    Бензорез
  9. kos 75 Сегодня, 07:05
    167 процентов опрошеных получилось,вот такая у них математика.
    kos 75
    1. cariperpaint Сегодня, 07:21
      еще один... вы попробуйте предположить что люди называли по несколько имен.
      cariperpaint
      1. Александр романов Сегодня, 07:23
        Цитата: cariperpaint
        вы попробуйте предположить

        А так,тут надо еще и пофантазировать laughing
        Александр романов
        1. cariperpaint Сегодня, 07:30
          нет. достаточно просто включить голову и что более важно уметь читать до конца и вникать в смысл .
          cariperpaint
          1. Александр романов Сегодня, 07:37
            Цитата: cariperpaint
            нет. достаточно просто включить голову и что более важно уметь читать до конца и вникать в смысл .

            Еще раз для тех,кто не включил голову
            Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады», известная также как «Левада-центр», получала значительную часть своего финансирования из США, в том числе и от Пентагона. К такому выводу пришел Минюст в результате внеплановой документарной проверки организации, о чем сообщает Интерфакс.[b][/b]
            Александр романов
        2. Rey_ka Сегодня, 08:10
          там есть оговорка про 100% читайте внимательнее и вспомните арифметику
          Rey_ka
  10. рядовой61 Сегодня, 07:07
    Цитата: Александр романов
    Когда ,перед выборами Левада публикует опрос,то большевики орут-кто верит этим подтасованным опросам.
    Хочу сейчас их послушать lol

    Причем здесь большевики, опрашивали вроде народ .
    рядовой61
    1. Александр романов Сегодня, 07:18
      Цитата: рядовой61
      опрашивали вроде народ .

      Аша,все 167 % wassat
      Александр романов
      1. cariperpaint Сегодня, 07:31
        вот вот. прекращайте курить и начните читать что то кроме гарри поттера.
        cariperpaint
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:07
    Сталин назван россиянами наиболее выдающимся деятелем всех времён и народов

    Либеральная общественность в шоке. Рукопажатные наверное срочно готовят ответ "быдлу" за непонимание их идей и лозунгов.
    rotmistr60
  12. Баракуда Сегодня, 07:13
    Екатерину 11 с Потемкиным совсем забыли, а с ними Кутузова,Суворова,Ушакова....Кусок конкретный истории.. К стати Крым - наш,их заслуга.
    Баракуда
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:32
      Баракуда -Екатерина 11, это кто такая? ??? belay
      Изгоняющий либероидов
  13. Наган Сегодня, 07:22
    Сталин - гений, прочь сомнения. Он единственный в мире за всю историю, кто сумел заставить работать в полную силу принципиально неработоспособную социалистическую систему. Да еще такой разгон дал, что инерции хватило на 30 с лишним лет. А во всех других местах и в другие времена социализм провалился, потому что такие как Сталин рождаются не каждое столетие, а уж чтоб такому оказаться в нужное время в нужном месте примерно так же вероятно как сорвать джекпот в казино. СССР повезло.
    Наган
    1. karish Сегодня, 07:27
      Цитата: Наган
      Сталин - гений, прочь сомнения. Он единственный в мире за всю историю, кто сумел заставить работать в полную силу принципиально неработоспособную социалистическую систему

      а как же семейство КИМ ?
      Цитата: Наган
      отому что такие как Сталин рождаются не каждое столетие

      Кимы умудрились создать преемственность поколений - чего не смог Сталин
      Цитата: Наган
      . СССР повезло.

      а уж КНДР то как good
      karish
      1. Наган Сегодня, 07:32
        То-то же оно классно работает в КНДР что народ впроголодь живет.
        Наган
      2. asiat_61 Сегодня, 07:57
        Если бы не Сталин, свой израиль до сих пор создавали бы.
        asiat_61
  14. Yak28 Сегодня, 07:23
    Сталин не воровал,миллионы не скопил,страну ядерной державой сделал,войну тяжелейшую( на которую к стати своих сыновей послал) выиграл Очень стыдно должно быть путину и другим персонажам в руководстве страны которые ничего не говорят о Сталине в день победы.Какая страна фашистов победила,кто ей тогда руководил фиг знает,главное ленточку оранжево-чёрную на машину или на сумку успеть нацепить
    Yak28
    1. Александр романов Сегодня, 07:26
      Цитата: Yak28
      Очень стыдно должно быть путину и другим персонажам в руководстве страны которые ничего не говорят о Сталине в день победы

      Путин о сталине уже достаточно сказал
      Репрессии имели место быть — это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата — неприемлем. Это невозможно. И, безусловно, в этот период мы столкнулись не просто с культом личности, а с массовыми преступлениями против собственного народа — это тоже факт. И об этом мы тоже не должны забывать. Любые исторические события можно анализировать во всей их совокупности, вот что я хотел сказать.
      Александр романов
      1. Yak28 Сегодня, 07:36
        Время тяжёлое было без репрессий порядок было не навести,слюнтяи вроде Ельцина угробили бы страну.Да и люди сами виноваты не фига было стучать друг на друга.Лично у меня и у моих знакомых никого не репрессировали,а воевали у всех.Раз посадили значит за дело,как говорится нет дыма без огня.Честные люди работали и воевали.Что сейчас мало сидит,или при царе мало людей на каторгах сгноили?Сталин войну выиграл против всей Европы,заводов гору понастроили,инфраструктуру развивали семимильными шагами
        Yak28
        1. Александр романов Сегодня, 07:56
          Цитата: Yak28
          Время тяжёлое было без репрессий порядок было не навести,слюнтяи врод

          Странно и как же мы сейчас обходимся ,без крови. Гавном можно поливать запад,но что то я не помню,что бы они достигли успехов,убивая собственных граждан.
          Александр романов
          1. Rey_ka Сегодня, 08:13
            Сейчас если на зоне опрос устроить так там все невинно посаженные.
            Rey_ka
            1. Александр романов Сегодня, 08:32
              Цитата: Rey_ka
              Сейчас если на зоне опрос устроить так там все невинно посаженные.


              Так всегда было,не только сейчас.А потом друг другу в камерах рассказывают о своих "подвигах"
              Александр романов
        2. asiat_61 Сегодня, 08:00
          Зачем Вы всё это объясняете?Они не хотят этого знать.Сталин питался младенцами, и желательно иудейскими.
          asiat_61
    2. bober1982 Сегодня, 07:34
      Цитата: Yak28
      Очень стыдно должно быть путину и другим персонажам в руководстве страны

      Вот этим должно быть стыдно,электорату, и любителям всяких опросов различных мутных центров.
      bober1982
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 07:46
      Цитата: Yak28
      Очень стыдно должно быть путину и другим персонажам в руководстве страны которые ничего не говорят о Сталине в день победы.

      Стыдно, но просто почитайте выше какой вой поднялся ..! Сталина никто не забывал , России просто трудно сейчас и нельзя слишком подставляться под шавок западных СМИ ..
      ОТДЕЛ
  15. 1536 Сегодня, 07:30
    Создается впечатление, что чем больше тот или иной исторический персонаж сидел в кресле руководителя страны, тем больше он пользовался народной любовью и оставил о себе более глубокую память. Так что есть еще шанс обогнать И.В.Сталина с его 25-летним правлением в будущем. Есть к чему стремиться.
    1536
  16. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:31
    Через то блевада за ум взялась, или хотели все как обычно опошлить, а получили такой нежданчик? ????
    Изгоняющий либероидов
  17. Altona Сегодня, 07:34
    Цитата: Александр романов
    Ну че большевички,выж за правду,даваите процентики сложим

    ---------------------
    Пушкин то там каким боком? Он деятель культуры. Вместо Путина явно должен быть Брежнев. С тобой, Романов, всё давно ясно, ты демон монархический. tongue
    Altona
    1. Александр романов Сегодня, 07:59
      Цитата: Altona
      С тобой, Романов, всё давно ясно, ты демон монархический

      Демоны монархические готовы прощать,даже своих врагов
      Александр романов
      1. EvilLion Сегодня, 08:27
        Кровавым Николашку назвали не марксисты, коих было ничтожно мало, а народ.

        А так да, как там про Роберта Баратеона, который из "Игры престолов" сказали: "Он был хорошим человеком, но плохим королем". Вот и с Колей то же самое, никто ж не говорит, что он младенцев ел, или был сволочью. Даже большевики не говорили такого.
        EvilLion
  18. rJIiOK Сегодня, 07:36
    Как сказал Сталин, "На мою могилу нанесут много мусора, но ветер истории развеет его". Время всё расставляет по местам, может быть не все сейчас понимают масштаб и величие той эпохи, того рывка страны в Будущее, в наше сегодняшнее будущее. Но уверен, сейчас есть понимание того, что наша Победа ковалась в 1930е вместе с индустриализацией, и есть понимание, что была идея и был общий труд на благо страны, а не на карман олигархов, было почётно трудиться. Это я ещё молчу про школы и больницы.
    rJIiOK
  19. CorvusCoraks Сегодня, 07:38
    Ахаха, что-то мне это напомнило про 146% на выборах, помните? Там видимо тоже можно было за несколько партий голосовать laughing .
    Ну и в догонку, коммунисты и советосектанты же говорили, что леваде верить ни на йоту нельзя, значит не будем - yes все подтасовано, Сталину, Ленину накрутили голосов laughing
    CorvusCoraks
  20. Altona Сегодня, 07:48
    Цитата: Александр романов
    Репрессии имели место быть — это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата — неприемлем. Это невозможно. И, безусловно, в этот период мы столкнулись не просто с культом личности, а с массовыми преступлениями против собственного народа — это тоже факт. И об этом мы тоже не должны забывать. Любые исторические события можно анализировать во всей их совокупности, вот что я хотел сказать.

    -----------------------------------
    Путин-юрист потому что по образованию и вместо того, чтобы действовать, вначале лезет в законы. По закону нельзя, тогда и трогать ничего не будем. Отнять у богатого яхту-это же "насилие над личностью", а отнять у бедного копейки на новые налоги-это "увеличить налогооблагаемую базу". Поэтому Путину до Сталина как от Москвы до Марса.
    Altona
  21. Altona Сегодня, 07:51
    Цитата: Александр романов
    Еще раз для тех,кто не включил голову

    ----------------------------
    Романов, включи голову! Войну под чьим руководством выиграли? Твои сволочи монархические все с Гитлером сотрудничали, особенно цыганка нынешняя, которая от Кирилловича, как она сама говорит.
    Altona
    1. Александр романов Сегодня, 08:01
      Цитата: Altona
      Войну под чьим руководством выиграли?

      Это кто то оспаривает?
      Цитата: Altona
      Твои сволочи монархические все с Гитлером сотрудничали,

      Что то не видел таких.
      Александр романов
  22. alfa19638 Сегодня, 07:51
    Это является истиной и без опроса несмотря на старания нынешней антинародной власти .
    alfa19638
  23. Million Сегодня, 08:18
    Значимость Путина оооочень сильно завышена
    Million
  24. Farid05 Сегодня, 08:21
    крайне противоречивая личность, но без сомнения вызывающая уважение к себе, ибо не уверен что не будь с его крайне жесткими мерами - мы бы выиграли войну. Для своей эпохи он был в самый раз, но искренне надеюсь что такой нам больше не понадобиться.
    Farid05
  25. EvilLion Сегодня, 08:24
    Яка зрада.
    Ну шо поделать, человек решил земельный вопрос, который веками решить не могли, проведя управляемую индустриализацию и всего-ли мировую войну выиграл, можно, наверное, и наградить. Наверное даже премию имени его самого выписать, пусть и посмертно.
    EvilLion
  26. Mstivoy Сегодня, 08:26
    Вон как припекло у упырей монархистов...По теме, Иосиф Виссарионович выдающийся человек и приписываемая ему жестокость сказки. Если честно не совсем понятно негодование монархистов? Чем они не довольны? Если же хотят снова на горбу народном прокатиться то народ их может прокатить на кое чем другом.... А в целом как был единоличный и полновластный правитель на Руси так и остался, будь то царь- председатель партии- президент...
    Mstivoy
  27. иркутский обыватель Сегодня, 08:32
    Леваде центру тихо уйти в сторонку и удавиться.
    иркутский обыватель
  28. Центр Сегодня, 08:35
    А в северной Корее 100 % поддержка Ына lol
    В таких странах нельзя доверять опросам.
    Центр
    1. Mstivoy Сегодня, 08:40
      Это в Вас историческая память говорит и еще стоит отметить что, для того что бы убедиться в справедливости опроса, требуется лишь пробежаться глазами по ответам в данной теме и вам станет ясно что результат был предсказуем, потому как является правдой, хотя кому я говорю? гражданину страны построенной на лжи и крови арабов?
      Mstivoy
  29. pepel Сегодня, 08:52
    Если продолжится прежняя политика прежнего правительства, то появления реального Сталина ждать осталось недолго. "Лёбералы" делают всё от них зависящее, что бы их КОШМАР превратился в реальность. Пожелаем им удачи в этом благородном деле. laughing
    pepel
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