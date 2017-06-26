Левада-центр: Сталин назван россиянами наиболее выдающимся деятелем всех времён и народов
«Левада-центр» публикует результаты опроса, в котором россиян попросили назвать наиболее выдающихся деятелей всех времён и народов. Опрос проводился в 137 населённых пунктах России и охватил 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Результаты опроса выглядят следующим образом:
пятую позицию занимает Пётр I с результатом 29% голосов;
на четвёртой строчке Владимир Ленин – 32%;
третья позиция за Александром Пушкиным – 34%;
аналогичный результат, 34%, у действующего президента РФ Владимира Путина;
первое место опрошенные отдали Иосифу Сталину, его результат 38%.
Результат превосходит 100%, так как предполагал множественный ответ.
«Интерфакс» напоминает, что в аналогичном опросе «Левада-центра» 5-летней давности «победу праздновал» тоже Иосиф Сталин, с несколько большим результатом – 42%. Самое интересное, что в целом первая пятёрка предпочтений не изменилась: те же имена и фамилии. Отличие - в распределении мест и процентов. Так, у Владимира Путина в 2012 году было 4-е место с результатом 22% голосов опрошенных "Левада-центром".
Места с 6-го по 10-е в свежем опросе заняли Юрий Гагарин, Лев Толстой, Георгий Жуков, Екатерина II и Михаил Лермонтов. Из зарубежных деятелей названы такие фигуры как Альберт Эйнштейн, Наполеон Бонапарт, Исаак Ньютон.
Результаты опроса выглядят следующим образом:
пятую позицию занимает Пётр I с результатом 29% голосов;
на четвёртой строчке Владимир Ленин – 32%;
третья позиция за Александром Пушкиным – 34%;
аналогичный результат, 34%, у действующего президента РФ Владимира Путина;
первое место опрошенные отдали Иосифу Сталину, его результат 38%.
Результат превосходит 100%, так как предполагал множественный ответ.
«Интерфакс» напоминает, что в аналогичном опросе «Левада-центра» 5-летней давности «победу праздновал» тоже Иосиф Сталин, с несколько большим результатом – 42%. Самое интересное, что в целом первая пятёрка предпочтений не изменилась: те же имена и фамилии. Отличие - в распределении мест и процентов. Так, у Владимира Путина в 2012 году было 4-е место с результатом 22% голосов опрошенных "Левада-центром".
Места с 6-го по 10-е в свежем опросе заняли Юрий Гагарин, Лев Толстой, Георгий Жуков, Екатерина II и Михаил Лермонтов. Из зарубежных деятелей названы такие фигуры как Альберт Эйнштейн, Наполеон Бонапарт, Исаак Ньютон.
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