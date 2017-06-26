08:52 26 июня

Обнаружен корень антироссийской политики

Нет-нет, речь не о коммунизме, не о Сталине, не о Путине, не о Сирии с Украиной. И даже не о демократии с либерализмом. Корень «зла» для США — это не собственно Россия. Причина антироссийской истерии — препятствия распространению мировой валюты по имени доллар. Русские плохо танцуют под дудку американского капитала.

Обнаружен корень антироссийской политики


Новая волна травли России связана с экономикой, полагает Эрнст Вольф, автор немецкого издания «Telepolis» .


Каким образом из союзника по Второй мировой войне Россия «внезапно превратилась» во врага №1? Почему американские политики и американские СМИ постоянно тыкают пальцем в русских? Почему американские политики впадают в истерику тотчас, как речь заходит о России?

Авиакатастрофа в украинском небе, манипуляция президентскими выборами в США, международные спортивные события — и американские политики и американские СМИ «сразу же указывают пальцем на Россию». Дело не в самой России и не в её президенте, допускает автор.

После победы над фашистской Германией «вместе с Советским Союзом» США изменили курс против бывших союзников. Стартовал период «холодной войны». Тот в США, кто сказал хоть одно положительное слово о Советском Союзе, в эру маккартизма клеймился как «друг коммунистов». Кто не подчинялся в те годы диктату американского государства, мог попасть и в тюрьму.

Сегодня против России ведётся точно такая же политика.

Во время Второй мировой войны США стали самой мощной мировой державой. В Бреттон-Вудсе в 1944 году они создали международную валютную систему, которая сделала доллар США ключевой валютой номер один. И лишь одно государство не подчинилось диктату доллара США — Советский Союз, напоминает аналитик. Советское правительство пошло дальше и вынудило страны Восточного блока «остаться в стороне» от доллара и не подписывать с США финансовых соглашений. Результат: на одной шестой части Земли влияние доллара США и безудержный экспорт американских товаров были отменены. Для сверхдержавы уже одного этого достаточно, чтобы объявить бывшего союзника врагом.

Текущая цель США связана с предотвращением конца долларовой эпохи, убеждён Вольф.

После распада Советского Союза в 1991 году и распада Восточного блока картина изменилась: американский капитал затопил восток Европы «почти бесконтрольно». Это устранило необходимость поддерживать образ врага. Но со временем новые правители России начали преследовать «свои собственные интересы, а не плясать под дудку американского капитала», отмечает обозреватель. Предпосылкой негативной реакции является тот факт, что доллар по-прежнему является краеугольным камнем американского глобального доминирования. Упадёт доллар — рухнет и глобальное финансовое доминирование США.

Вашингтон с удвоенной силой готов бороться против попыток ограничить влияние своей валюты. Именно по этой причине Белый дом травит Россию: Москва заключает с Пекином крупнейшие сделки в энергетическом секторе и объявляет, что будущие операции китайско-русский торговли будут проходить не в долларах, а в рублях и юанях.

Вероятно, отметим, это надо понимать так: нет разницы, кто сидит в Белом доме, Обама или Трамп, демократ или республиканец: всё дело в финансовой системе США. Любой её «оппонент», который отказывается хотя бы частично от операций в долларах, тем самым посягает на святая святых. Разумеется, этот посягающий немедленно объявляется геополитическим врагом, и травля его не прекращается ни на минуту.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 26

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  1. garx Сегодня, 07:36
    Россия стала врагом опять когда ВВП расплатился с долгами Ельцина!
    garx
    1. Тралл Сегодня, 07:42
      Ельцин в долг бухал что ли? smile
      Тралл
      1. svp67 Сегодня, 07:43
        Цитата: Тралл
        Ельцин в долг бухал что ли?

        Нет, питьё было свое, в долг он закусывал и гулял..., а еще оркестром "дирижировал". Господи, как же было стыдно за него и за Россию.
        svp67
        1. garx Сегодня, 07:51
          Начиная с 1997 г по 2006 гос долг России был в районе 100-150 млд долларов но уже начиная с 2007 он стал уменьшаться в 2-3 раза и тут уже начались проблемы у России (Грузия, кризисы и т.д.)
          PS: А если учитывать долг СССР тут еще более прозаично.
          garx
          1. cniza Сегодня, 08:04
            Как только США почувствовали , что Россия становится менее зависимой от США и проявляет свои интересы так и понеслось , так было всегда , так будет и дальше...
            cniza
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:01
          Вся эта ненависть и русофобство раздутое в мире против России, считаю кроется в нашей ненависти и презрению к ростовщикам - спекулянтам (это у нас в крови уже давно ..) Мы народ созидатель и за справедливость , даже если нас бьют толпой мы не отступаем от своих принципов..! Помните во времена СССР , как жестко мы наказывали всяких ростовщиков-спекулянтов и народ их простой всегда презирал(даже мелких на базаре)))) ..В 90-х они нам за все отмстили и сейчас пытаются опять на колени поставить..Но поздно уже господа!
          Или когда день ВДВ, куда народ идет ? Правильно спекулянтов на базаре громить , от них все беды в России..Мы это всегда знали , знаем и если что будем стоять на смерть а "золотому тельцу" поклоны отбивать не будем.. soldier
          А доллар это мыльный пузырь спекулянтов-ростовщиков , которым они пытаются управлять миром ..А мы против!
          ОТДЕЛ
          1. yuriy55 Сегодня, 08:36
            Цитата: ОТДЕЛ
            А доллар это мыльный пузырь спекулянтов-ростовщиков , которым они пытаются управлять миром ..А мы против!

            К глубокому сожалению, уважаемый политОТДЕЛ, от таких, как "мы" в этом мире ничего не зависит, пока они сидят на диванах и разрознены...Именно поэтому спекулянты-ростовщики никогда и не любили организованные и сплочённые трудовые массы. Именно эти массы были врагами спекуляции, паразитов и стяжателей. Пока мы не перестанем быть рабами, "мы против!" звучит вяло и тихо...
            yuriy55
        3. RussianRoulette Сегодня, 08:50
          ЕБН - одним словом. Прикормленная карма...
          RussianRoulette
    2. сибиралт Сегодня, 07:57
      Да оно и понятно. Обрести независимость от американского рубля не каждому под силу. И все такие попытки жестко пресекаются санкциями, а то и военным вторжением с ликвидацией государства.
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 08:14
        Цитата: сибиралт
        И все такие попытки жестко пресекаются санкциями, а то и военным вторжением с ликвидацией государства.


        Даже если только намечаются тенденции , стазу санкции и далее , в зависимости от ситуации...
        cniza
      2. yuriy55 Сегодня, 08:42
        Цитата: сибиралт
        Обрести независимость от американского рубля не каждому под силу.

        Это под силу любому, кто живёт плодами своего труда. Очень жаль, что всему миру демонстрируется жестокость, с которой пользователи доллара расправляются с "неугодными". Поэтому многим предпочтительнее "жизнь на коленях".
        Россия в клане "согласных и равнодушных" находится в меньшинстве. Несмотря на имеющуюся духовность и наличие мощных вооруженных сил мы не в состоянии обеспечить защиту тем, кто не хочет жить по "долларовым понятиям", хотя делаем "что-то"...
        yuriy55
  2. soroKING Сегодня, 07:38
    последний раз держал в руках 100 долларов 10 лет назад, друг из Израиля приезжал подарил feel
    soroKING
  3. Koteg Сегодня, 07:39
    ложь поклеп очередной на россию_россия бодро распостраняет доллар
    Koteg
  4. Satum Сегодня, 07:41
    Нет ни доллора ни баз ни вооружкния т т.д
    Satum
    1. Тралл Сегодня, 07:44
      Цитата: Satum
      Нет ни доллора ни баз ни вооружкния т т.д

      Продолжайте следить за ситуацией.
      Тралл
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:42
    всё дело в финансовой системе США.

    Трудно не согласиться. Эта система развязывает войны, манипулирует санкциями и все во благо себя "исключительного" с замашками главнюка над миром.
    rotmistr60
  6. Маз Сегодня, 07:44
    А я думал зависть, алчность и высокомерие, а оно вона что - бумажка выпущенная наследниками и родственниками ротшильда
    Маз
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:52
      Каддаффи за свой золотой динар против доллара и прикончили и страну развалили.
      Uncle Lee
  7. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 07:58
    Значит нам надо с удвоенной силой приближать конец монополии доллара в качестве основной резервной валюты. Сами мы не сможем этого сделать, но вместе с Китаем, Индией, Ираном эта задача вполне решаема. Доллар, конечно же, не исчезнет, но его роль значительно упадет.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Вас Влад Сегодня, 08:10
      Да,США это будет просто страна,там за океаном и не чего больше!
      Вас Влад
    2. Вежливый Лось Сегодня, 08:35
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      Значит нам надо с удвоенной силой приближать конец монополии доллара в качестве основной резервной валюты. Сами мы не сможем этого сделать, но вместе с Китаем, Индией, Ираном эта задача вполне решаема. Доллар, конечно же, не исчезнет, но его роль значительно упадет.

      Смочь то мы может быть и сможем (хотя это весьма спорно), но проблема тут в том, что пока доллар имеет ценность, причем немаленькую, страны, обладающие значительным запасом долларов, не будут обесценивать этот самый запас собственноручно. Валютные запасы России составляют примерно $100млрд. на них можно купить хренову тучу всего хорошего. Про китайцев я вообще молчу. У них этих бумажек хватит полмира скупить. И добровольно обесценивать свои сбережения никто не собирается. В идеале это было бы сначала все потратить, а потом "с удвоенной силой приближать конец монополии". Но вот потратить-то нам и не дают. Так, что пока странам-держателям долларов есть что терять - ничего с долларом существенного не произойдет. К сожалению.
      Вежливый Лось
    3. yuriy55 Сегодня, 08:50
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      Сами мы не сможем этого сделать, но вместе с Китаем, Индией, Ираном эта задача вполне решаема. Доллар, конечно же, не исчезнет, но его роль значительно упадет.

      Ваши слова да Богу в уши...Осталось спросить Китай и Индию, согласны ли они? Хватит ли у них смелости? Роль доллара(теоретически) можно было бы свести на нет, если бы в квартете этих стран "вдруг откуда ни возьмись" появилось своё, обеспеченное золотом платёжное средство. "Поднапрягшись", можно было бы обеспечить развитие без долларового участи, чему способствует наличие в этих странах всего, что может составить конкуренцию и, в случае чего, дать отпор...
      НО... request
      yuriy55
  8. asiat_61 Сегодня, 08:15
    Россия всегда была занозой для Коллективного запада.Обширна территория, природные богатства, это всегда не давало западу покоя.При любой власти.Раз это им не принадлежит, значит это проблема, требующая решения.
    asiat_61
  9. Million Сегодня, 08:18
    Брехня!наше государство пока еще активно покупает долларовые бумажки.Бумага,заметьте в обмен на золото
    Million
  10. nikvic46 Сегодня, 08:24
    Надо еще понимать, что внутренние задачи у России и Китая разные.Если Китай снижая юань,заполонил США своей дешевой
    электронной продукцией, а полученная выгода шла в резервный фонд страны.В России снижение рубля, и повышение роли
    доллара и евро негативно сказывается на психологии молодого поколения.Необязательно быть умным,главное быть богатым.
    А каким путем это богатое положение будет достигнуто-это не так уж важно.Поймите меня правильно,у нас в России много
    умных и трудолюбивых людей,которые работают на благо страны,но почти отсутствует рыночная конкуренция. Наш рубль
    долгое время был гордостью,но кому то выгодно опустить его до уровня нашего футбола.1927 год рубль- конвертируемая валюта.
    nikvic46
  11. Farid05 Сегодня, 08:29
    еще один непонятный политик говорящий непонятные вещи. А наши как собаки - стоит кому то на западе сказать что то антизападное - сразу подхватывают и передают как истину... Помню как по вести24 во время крымских событий постоянно крутили одно французского политолога, который выступал с пророссийской позицией.
    А истина, она проста - не хочешь доллар? Выпусти лучший продукт и продавай за рубли. А мы даже оружие, где мы одни из лидеров, продаем за зеленые, а потом на доллар жалуемся...
    Farid05
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