Обнаружен корень антироссийской политики
Нет-нет, речь не о коммунизме, не о Сталине, не о Путине, не о Сирии с Украиной. И даже не о демократии с либерализмом. Корень «зла» для США — это не собственно Россия. Причина антироссийской истерии — препятствия распространению мировой валюты по имени доллар. Русские плохо танцуют под дудку американского капитала.
Новая волна травли России связана с экономикой, полагает Эрнст Вольф, автор немецкого издания «Telepolis» .
Каким образом из союзника по Второй мировой войне Россия «внезапно превратилась» во врага №1? Почему американские политики и американские СМИ постоянно тыкают пальцем в русских? Почему американские политики впадают в истерику тотчас, как речь заходит о России?
Авиакатастрофа в украинском небе, манипуляция президентскими выборами в США, международные спортивные события — и американские политики и американские СМИ «сразу же указывают пальцем на Россию». Дело не в самой России и не в её президенте, допускает автор.
После победы над фашистской Германией «вместе с Советским Союзом» США изменили курс против бывших союзников. Стартовал период «холодной войны». Тот в США, кто сказал хоть одно положительное слово о Советском Союзе, в эру маккартизма клеймился как «друг коммунистов». Кто не подчинялся в те годы диктату американского государства, мог попасть и в тюрьму.
Сегодня против России ведётся точно такая же политика.
Во время Второй мировой войны США стали самой мощной мировой державой. В Бреттон-Вудсе в 1944 году они создали международную валютную систему, которая сделала доллар США ключевой валютой номер один. И лишь одно государство не подчинилось диктату доллара США — Советский Союз, напоминает аналитик. Советское правительство пошло дальше и вынудило страны Восточного блока «остаться в стороне» от доллара и не подписывать с США финансовых соглашений. Результат: на одной шестой части Земли влияние доллара США и безудержный экспорт американских товаров были отменены. Для сверхдержавы уже одного этого достаточно, чтобы объявить бывшего союзника врагом.
Текущая цель США связана с предотвращением конца долларовой эпохи, убеждён Вольф.
После распада Советского Союза в 1991 году и распада Восточного блока картина изменилась: американский капитал затопил восток Европы «почти бесконтрольно». Это устранило необходимость поддерживать образ врага. Но со временем новые правители России начали преследовать «свои собственные интересы, а не плясать под дудку американского капитала», отмечает обозреватель. Предпосылкой негативной реакции является тот факт, что доллар по-прежнему является краеугольным камнем американского глобального доминирования. Упадёт доллар — рухнет и глобальное финансовое доминирование США.
Вашингтон с удвоенной силой готов бороться против попыток ограничить влияние своей валюты. Именно по этой причине Белый дом травит Россию: Москва заключает с Пекином крупнейшие сделки в энергетическом секторе и объявляет, что будущие операции китайско-русский торговли будут проходить не в долларах, а в рублях и юанях.
Вероятно, отметим, это надо понимать так: нет разницы, кто сидит в Белом доме, Обама или Трамп, демократ или республиканец: всё дело в финансовой системе США. Любой её «оппонент», который отказывается хотя бы частично от операций в долларах, тем самым посягает на святая святых. Разумеется, этот посягающий немедленно объявляется геополитическим врагом, и травля его не прекращается ни на минуту.
Новая волна травли России связана с экономикой, полагает Эрнст Вольф, автор немецкого издания «Telepolis» .
Каким образом из союзника по Второй мировой войне Россия «внезапно превратилась» во врага №1? Почему американские политики и американские СМИ постоянно тыкают пальцем в русских? Почему американские политики впадают в истерику тотчас, как речь заходит о России?
Авиакатастрофа в украинском небе, манипуляция президентскими выборами в США, международные спортивные события — и американские политики и американские СМИ «сразу же указывают пальцем на Россию». Дело не в самой России и не в её президенте, допускает автор.
После победы над фашистской Германией «вместе с Советским Союзом» США изменили курс против бывших союзников. Стартовал период «холодной войны». Тот в США, кто сказал хоть одно положительное слово о Советском Союзе, в эру маккартизма клеймился как «друг коммунистов». Кто не подчинялся в те годы диктату американского государства, мог попасть и в тюрьму.
Сегодня против России ведётся точно такая же политика.
Во время Второй мировой войны США стали самой мощной мировой державой. В Бреттон-Вудсе в 1944 году они создали международную валютную систему, которая сделала доллар США ключевой валютой номер один. И лишь одно государство не подчинилось диктату доллара США — Советский Союз, напоминает аналитик. Советское правительство пошло дальше и вынудило страны Восточного блока «остаться в стороне» от доллара и не подписывать с США финансовых соглашений. Результат: на одной шестой части Земли влияние доллара США и безудержный экспорт американских товаров были отменены. Для сверхдержавы уже одного этого достаточно, чтобы объявить бывшего союзника врагом.
Текущая цель США связана с предотвращением конца долларовой эпохи, убеждён Вольф.
После распада Советского Союза в 1991 году и распада Восточного блока картина изменилась: американский капитал затопил восток Европы «почти бесконтрольно». Это устранило необходимость поддерживать образ врага. Но со временем новые правители России начали преследовать «свои собственные интересы, а не плясать под дудку американского капитала», отмечает обозреватель. Предпосылкой негативной реакции является тот факт, что доллар по-прежнему является краеугольным камнем американского глобального доминирования. Упадёт доллар — рухнет и глобальное финансовое доминирование США.
Вашингтон с удвоенной силой готов бороться против попыток ограничить влияние своей валюты. Именно по этой причине Белый дом травит Россию: Москва заключает с Пекином крупнейшие сделки в энергетическом секторе и объявляет, что будущие операции китайско-русский торговли будут проходить не в долларах, а в рублях и юанях.
Вероятно, отметим, это надо понимать так: нет разницы, кто сидит в Белом доме, Обама или Трамп, демократ или республиканец: всё дело в финансовой системе США. Любой её «оппонент», который отказывается хотя бы частично от операций в долларах, тем самым посягает на святая святых. Разумеется, этот посягающий немедленно объявляется геополитическим врагом, и травля его не прекращается ни на минуту.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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