75 лет танковой Кантемировской дивизии
Гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизии имени Ю. В. Андропова исполнилось 75 лет, сообщает пресс-служба Западного округа.
«Боевой путь соединения начался в 1942 году в боях на реке Дон. За освобождение н.п. Кантемировка Воронежской области оно получило почетное наименование "Кантемировская". Военнослужащие части отличились при освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Офицеры и солдаты дивизии находились в составе миротворческих контингентов в Южной Осетии в 1997 г., в Косове в 1998-2002 гг., принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе», говорится в релизе.
В настоящее время в составе дивизии танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные части и подразделения обеспечения, что позволяет решать задачи как в составе основных сил, так и самостоятельно.
Сообщается, что на вооружении дивизии «находятся прекрасно зарекомендовавшие себя танки Т-80, бронетранспортёры БТР-82А, артиллерийские установки "Мста-С" и "Мста-Б", беспилотные летательные аппараты, комплексы разведки управления и связи "Стрелец", комплекты боевой экипировки "Ратник" и индивидуальные защитные костюмы "Ковбой"». В конце 2016 года соединение усилено новым полком.
Торжества по случаю юбилея пройдут в пункте постоянной дислокации в Наро-Фоминске 1 июля, будет проведён день открытых дверей.
«Боевой путь соединения начался в 1942 году в боях на реке Дон. За освобождение н.п. Кантемировка Воронежской области оно получило почетное наименование "Кантемировская". Военнослужащие части отличились при освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Офицеры и солдаты дивизии находились в составе миротворческих контингентов в Южной Осетии в 1997 г., в Косове в 1998-2002 гг., принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе», говорится в релизе.
В настоящее время в составе дивизии танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные части и подразделения обеспечения, что позволяет решать задачи как в составе основных сил, так и самостоятельно.
Сообщается, что на вооружении дивизии «находятся прекрасно зарекомендовавшие себя танки Т-80, бронетранспортёры БТР-82А, артиллерийские установки "Мста-С" и "Мста-Б", беспилотные летательные аппараты, комплексы разведки управления и связи "Стрелец", комплекты боевой экипировки "Ратник" и индивидуальные защитные костюмы "Ковбой"». В конце 2016 года соединение усилено новым полком.
Торжества по случаю юбилея пройдут в пункте постоянной дислокации в Наро-Фоминске 1 июля, будет проведён день открытых дверей.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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