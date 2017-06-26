08:52 26 июня

75 лет танковой Кантемировской дивизии

Гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизии имени Ю. В. Андропова исполнилось 75 лет, сообщает пресс-служба Западного округа.



«Боевой путь соединения начался в 1942 году в боях на реке Дон. За освобождение н.п. Кантемировка Воронежской области оно получило почетное наименование "Кантемировская". Военнослужащие части отличились при освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Офицеры и солдаты дивизии находились в составе миротворческих контингентов в Южной Осетии в 1997 г., в Косове в 1998-2002 гг., принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе», говорится в релизе.




В настоящее время в составе дивизии танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные части и подразделения обеспечения, что позволяет решать задачи как в составе основных сил, так и самостоятельно.

Сообщается, что на вооружении дивизии «находятся прекрасно зарекомендовавшие себя танки Т-80, бронетранспортёры БТР-82А, артиллерийские установки "Мста-С" и "Мста-Б", беспилотные летательные аппараты, комплексы разведки управления и связи "Стрелец", комплекты боевой экипировки "Ратник" и индивидуальные защитные костюмы "Ковбой"». В конце 2016 года соединение усилено новым полком.



Торжества по случаю юбилея пройдут в пункте постоянной дислокации в Наро-Фоминске 1 июля, будет проведён день открытых дверей.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 08:12
    75 лет - не возраст для ГВАРДИИ. С Праздником!
    svp67
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:16
      Согласен ! В самом расцвете сил ! С праздником drinks
      Uncle Lee
    2. сибиралт Сегодня, 08:27
      Кантемировка - тихий ужас для наших депутатов belay Кому бы, если не Гос. Думе накрыть им шикарную поляну в честь юбилея! bully
      сибиралт
      1. Злой543 Сегодня, 08:33
        Жаль что не попаду, можно сказать родные пинаты, эх soldier
        Злой543
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