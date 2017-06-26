Ситуация в Сирии
Израильские истребители нанесли второй удар по позициям САА в Кунейтре, Союзники САА окружают боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) на юге Алеппо, ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в районе города Ас-Сухна на востоке Хомса, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В северо-западной части Алеппо после недолгого затишья вновь вспыхнули столкновения между бойцами Сирийской демократической армии (SDF) и Отрядами народной самообороны (YPG) с одной стороны и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), которых в регионе поддерживают турецкие войска, с другой. Основные сражения прошли в районе города Дарат Изза, находящегося под контролем «свободной армии».
Проправительственные силы продолжили окружать отряды ИГ в южной части провинции. В ходе боев союзники САА, продвигаясь вдоль трассы Итрия – Ракка, заняли вышки связи SyriaTel.
В провинции Хомс при поддержке со стороны ВКС РФ проправительственные отряды еще немного приблизились к ключевому городу Ас-Сухна. Союзники правительственных войск уничтожили два военных пикапа и три отряда ИГ восточнее месторождений Арака. Стремясь сдержать наступление союзников сирийской армии, террористы обстреляли из минометов населенный пункт Аль-Масудия, в результате чего были убиты несколько местных жителей.
Произошли нападения террористов ИГ сразу в нескольких частях Дейр эз-Зора. Атаке подверглись передовые линии правительственных войск в квартале Аль-Багилия, близ деревни Айяш и в районе холма Барук. В ходе ожесточенных сражений налеты ИГ были отражены, однако, не без потерь со стороны сирийской армии. В свою очередь ИГ лишилось двух военных автомобилей и пулеметной установки, также было нейтрализовано порядка 20 боевиков.
На севере провинции Кунейтра в городе Аль-Баас радикалам удалось захватить несколько зданий. Тем не менее в ходе жестоких боев с подразделениями Национальных сил обороны (NDF) исламисты были вынуждены отступить на исходные позиции. Союзники САА ликвидировали по меньшей мере 20 боевиков вооруженной оппозиции, а также уничтожили несколько единиц военной техники.
Официальный представитель израильских сил обороны (IDF) в сети Twitter (IDFSpokesperson) утверждал, что сирийские войска провели очередной обстрел в районе Голанских высот. Тем не менее, данная информация подтверждена не была. Однако во второй половине дня израильские истребители вновь нанесли удар по позициям правительственных войск, после чего радикалы «Тахрир Аш-Шам» предприняли очередную попытку штурма позиций САА. Атака антиправительственной коалиции была отбита.
В северо-западной части Алеппо после недолгого затишья вновь вспыхнули столкновения между бойцами Сирийской демократической армии (SDF) и Отрядами народной самообороны (YPG) с одной стороны и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), которых в регионе поддерживают турецкие войска, с другой. Основные сражения прошли в районе города Дарат Изза, находящегося под контролем «свободной армии».
Проправительственные силы продолжили окружать отряды ИГ в южной части провинции. В ходе боев союзники САА, продвигаясь вдоль трассы Итрия – Ракка, заняли вышки связи SyriaTel.
В провинции Хомс при поддержке со стороны ВКС РФ проправительственные отряды еще немного приблизились к ключевому городу Ас-Сухна. Союзники правительственных войск уничтожили два военных пикапа и три отряда ИГ восточнее месторождений Арака. Стремясь сдержать наступление союзников сирийской армии, террористы обстреляли из минометов населенный пункт Аль-Масудия, в результате чего были убиты несколько местных жителей.
Произошли нападения террористов ИГ сразу в нескольких частях Дейр эз-Зора. Атаке подверглись передовые линии правительственных войск в квартале Аль-Багилия, близ деревни Айяш и в районе холма Барук. В ходе ожесточенных сражений налеты ИГ были отражены, однако, не без потерь со стороны сирийской армии. В свою очередь ИГ лишилось двух военных автомобилей и пулеметной установки, также было нейтрализовано порядка 20 боевиков.
На севере провинции Кунейтра в городе Аль-Баас радикалам удалось захватить несколько зданий. Тем не менее в ходе жестоких боев с подразделениями Национальных сил обороны (NDF) исламисты были вынуждены отступить на исходные позиции. Союзники САА ликвидировали по меньшей мере 20 боевиков вооруженной оппозиции, а также уничтожили несколько единиц военной техники.
Официальный представитель израильских сил обороны (IDF) в сети Twitter (IDFSpokesperson) утверждал, что сирийские войска провели очередной обстрел в районе Голанских высот. Тем не менее, данная информация подтверждена не была. Однако во второй половине дня израильские истребители вновь нанесли удар по позициям правительственных войск, после чего радикалы «Тахрир Аш-Шам» предприняли очередную попытку штурма позиций САА. Атака антиправительственной коалиции была отбита.
Использованы фотографии: Alaa Al-Faqir/Reuters
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