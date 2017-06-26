Проект «ЗЗ». Трещина в сознании: Путину мы доверяем, но он не борется с коррупцией
Сознание российского общества давно расколото. Это подтверждают один опрос за другим. Подавляющее большинство респондентов доверяют Путину в международных вопросах, и это же большинство считает крупнейшей проблемой в стране коррупцию. Число тех, кто верит в борьбу Путина с этим позорным явлением, уменьшается на глазах. Однако число тех, кто одобряет деятельность Путина на посту президента, стабильно выше 80%.
Западные эксперты удивлены психологией российского общества. С одной стороны, русские люди доверяют Путину и одобряют его деятельность на посту президента (и таких людей, согласно разным опросам, подавляющее большинство), с другой стороны, многие россияне отмечают, что в стране — разгул коррупции, а Путин с ней не борется. Причём число тех, кто так считает, стремительно растёт, а ответы В. В. Путина на острые вопросы о проблеме похожи на желание политика отмахнуться от проблемы. Выходит, Путин смирился с коррупцией? Некоторые иностранные журналисты допускают, что кремлёвский лидер предпочитает не говорить, какова его истинная позиция по злободневному вопросу.
Стивен Сестанович, профессор Колумбийского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), в правление Б. Клинтона бывший послом Госдепартамента по особым поручениям в странах экс-СССР, в газете «Вашингтон Пост» привёл данные новейшего опроса россиян, согласно которому 87% респондентов доверяют президенту Владимиру Путину в том, как он представляет свою страну на международной арене.
Любопытно в этом опросе следующее: почти 9 из 10 россиян находят серьёзной проблемой в стране коррупцию. После скверной ситуации в экономике коррупция является второй серьёзной проблемой, которая волнует русских людей. И число тех, кто считает, будто Путин как-то борется с этой проблемой, за два года резко упало: с 62 процентов до 49 процентов.
Как напоминает эксперт, недавно Путин устроил своё ежегодное «шоу». Люди со всей страны по телефону или по электронной почте могли задать лидеру вопросы. Мероприятие получило широчайшее освещение в СМИ, что доказывает «политическое доминирование Путина». Также «шоу» показало, что Путин знает: проблемы с коррупцией есть. И ввиду президентских выборов, которые состоятся в следующем году, Путин «явно решил заговорить об этом иначе».
На протяжении многих лет, отмечает аналитик, Путин «с нахальной, но обезоруживающей откровенностью» заявлял, что будет бороться с коррупцией и злоупотреблениями государственной власти.
В 2015 году, произнося речь в Госдуме, Путин «жаловался» на издевательства взяточников над бизнесом, превратившиеся чуть ли не в закон, что вредит экономике России. В апреле 2016 года были подняты вопросы о вымогательстве государственных инспекторов, об аферах в сфере недвижимости, о незаконном захвате одного московского исследовательского института чиновниками, пожелавшими заполучить земельный участок, и о многом другом. Путин тогда заявил, что без кардинальных реформ рост экономики страны будет «парить около нуля». Прошлым летом, пишет эксперт, он сказал кандидатам в депутаты от своей партии, «Единая Россия», что для завоевания доверия людей надо работать.
Большая часть этих словес, считает профессор, «конечно, бессмысленная риторика». Любое серьёзное действие поставило бы под угрозу всю ту систему, что «создал Путин».
Но именно поэтому, уверен автор, люди и обращают внимание на некие перемены курса. На телемосте Путин заявил, что коррупция просто не относится «к числу основных» проблем, волнующих россиян. Один ученик средней школы выразил недовольство слишком лёгким наказанием для коррумпированных должностных лиц. Первоначальный («колючий») ответ президента состоял в том, что этот вопрос якобы написал кто-то другой. А потом Путин «взмолился жалко»: «Давайте опираться на работу судебной системы».
Отвергая коррупцию и злоупотребление властью, Путин продолжил играть «свою привычную роль» — роль человека, решающего проблемы народа. Молодому учителю платят слишком мало? Разберёмся! Мать-одиночка в Сибири осталась без крова после лесных пожаров? Путин сказал, что он поговорит с губернатором. Женщина дом от наводнения на юге? Опять же, Путин обещает поговорить с её губернатором.
Стивену Сестановичу всё это представляется весьма странным. В конце концов, деньги в бюджете на оказание помощи жертвам стихийных бедствий предусмотрены. Может быть, кто-то губернаторов — новичок на своей работе? Конечно, чиновники на всех уровнях иногда принимают неправильные решения. Путин это признал. Но когда его спросили, что он делает, когда люди обманывают его, президент «смоделировал признание»: «Я стараюсь не шуметь».
Так вот почему Путин так нервничает, когда ему задают вопросы о проблеме коррупции! Его наиболее заметный политический оппонент, Алексей Навальный, продолжает эксперт, стал ведущим и чрезвычайно популярным лидером благодаря онлайн-видео и митингам против «жуликов и воров» — мероприятиям, направленным против «нынешнего режима». Если раньше «немного шокировали» заявления Путина, представлявшего себя как сторонника «честного правительства», то теперь, судя по всему, он тревожится даже заговаривать о коррупции — сам этот разговор станет подтверждением критики Навального.
По мнению профессора, Навальный «сделал что-то невероятное»: заставил президента России «прекратить притворяться», что тот борется против коррупции.
Другие люди во власти могут ещё «ополчаться на коррупцию», но для Путина коррупция стала теперь «фейковой новостью».
Отвергать саму идею коррупции — вот фактически принятая позиция. позиция «по умолчанию» режима Путина, констатирует эксперт. Говорить на эту тему становится моветоном.
Любой русский, отмечает далее автор, может сказать вам: действительно, коррупция — это проблема. Тем не менее, Путин, как представляется, решил изобразить дело так, будто «перед переизбранием» лучше говорить нечто «абсурдное и непопулярное», нежели продолжать заявлять, что он верит в честное правительство. В современной России «открытый цинизм может быть шагом вперёд», иронизирует профессор. Противники Путина вынудили его сказать открыто, какова его истинная позиция, припечатывает Сестанович.
В других опросах более трети респондентов называют Путина исторической личностью. Путин занял второе место после Сталина и поделил это место с Пушкиным.
Как сообщает газета «Известия» , социологи «Левада-центра» выяснили, кого россияне считают наиболее выдающимися личностями в истории.
Самым известным и влиятельным был и остаётся Иосиф Сталин. На втором месте — два человека: Владимир Путин и Александр Пушкин. На третьей позиции — Ленин, а на последней, двадцатой, — Горбачёв.
За генералиссимуса Сталина проголосовало 38% опрошенных. Популярность Иосифа Виссарионовича несколько снизилась: в 2012 году, когда «Левада-центр» провёл подобное исследование, Сталин был популярнее (42% голосов). При этом в тройке лидеров «отец народов» состоит с 1999 года.
Второе место по исторической значимости в представлениях россиян разделили Владимир Путин и Александр Пушкин, президент и поэт. Оба «заработали» по 34% рейтинга. Любопытно, что, если Пушкин находится в списке с 1989 года (первый опрос на такую тему), то Путин в первую тройку угодил впервые.
По мнению историка А. Дюкова, на рейтинг главы государства повлияло возвращение Крыма: «Оно одобряется подавляющим большинством россиян. Кроме того, сейчас идёт политическое противоборство России на международной арене с западными партнёрами, и наши победы в нём ассоциируются именно с личностью Владимира Путина, который определяет рамки внешней политики. А Пушкин — это то, чему нас учат в школе, как и Пётр I».
Вице-президент Центра политических технологий Р. Туровский сказал изданию, что у россиян есть потребность в сильном государстве и в авторитетном лидере, именно поэтому в рейтинге растут позиции Владимира Путина. Он «постепенно обретает черты исторической личности, лидера целой эпохи».
Напомним, в прошлом месяце, согласно данным опроса ВЦИОМ, деятельность Владимира Путина на посту президента одобрили 82,1% жителей РФ. Неодобрение работы главы государства высказали всего 12,3% респондентов.
Кроме того, в мае «Коммерсантъ» обнародовал результаты опроса «Левада-центра», согласно которым свыше 60% россиян хотят, чтобы главой государства по итогам президентских выборов остался В. В. Путин.
Что до коррупции, то она ведь процветала и во времена других «исторических личностей» и «авторитетных лидеров» — взять хотя бы упомянутого Петра I. Видимо, это неистребимое историческое зло, и борьба с ним в России бессмысленна. С другой стороны, не будет грехом предположить следующее: потесни Путин коррупционеров, он подвинул бы в «историческом» рейтинге самого Сталина.
В. В. Путин. Фото: kremlin.ru
Западные эксперты удивлены психологией российского общества. С одной стороны, русские люди доверяют Путину и одобряют его деятельность на посту президента (и таких людей, согласно разным опросам, подавляющее большинство), с другой стороны, многие россияне отмечают, что в стране — разгул коррупции, а Путин с ней не борется. Причём число тех, кто так считает, стремительно растёт, а ответы В. В. Путина на острые вопросы о проблеме похожи на желание политика отмахнуться от проблемы. Выходит, Путин смирился с коррупцией? Некоторые иностранные журналисты допускают, что кремлёвский лидер предпочитает не говорить, какова его истинная позиция по злободневному вопросу.
Стивен Сестанович, профессор Колумбийского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), в правление Б. Клинтона бывший послом Госдепартамента по особым поручениям в странах экс-СССР, в газете «Вашингтон Пост» привёл данные новейшего опроса россиян, согласно которому 87% респондентов доверяют президенту Владимиру Путину в том, как он представляет свою страну на международной арене.
Любопытно в этом опросе следующее: почти 9 из 10 россиян находят серьёзной проблемой в стране коррупцию. После скверной ситуации в экономике коррупция является второй серьёзной проблемой, которая волнует русских людей. И число тех, кто считает, будто Путин как-то борется с этой проблемой, за два года резко упало: с 62 процентов до 49 процентов.
Как напоминает эксперт, недавно Путин устроил своё ежегодное «шоу». Люди со всей страны по телефону или по электронной почте могли задать лидеру вопросы. Мероприятие получило широчайшее освещение в СМИ, что доказывает «политическое доминирование Путина». Также «шоу» показало, что Путин знает: проблемы с коррупцией есть. И ввиду президентских выборов, которые состоятся в следующем году, Путин «явно решил заговорить об этом иначе».
На протяжении многих лет, отмечает аналитик, Путин «с нахальной, но обезоруживающей откровенностью» заявлял, что будет бороться с коррупцией и злоупотреблениями государственной власти.
В 2015 году, произнося речь в Госдуме, Путин «жаловался» на издевательства взяточников над бизнесом, превратившиеся чуть ли не в закон, что вредит экономике России. В апреле 2016 года были подняты вопросы о вымогательстве государственных инспекторов, об аферах в сфере недвижимости, о незаконном захвате одного московского исследовательского института чиновниками, пожелавшими заполучить земельный участок, и о многом другом. Путин тогда заявил, что без кардинальных реформ рост экономики страны будет «парить около нуля». Прошлым летом, пишет эксперт, он сказал кандидатам в депутаты от своей партии, «Единая Россия», что для завоевания доверия людей надо работать.
Большая часть этих словес, считает профессор, «конечно, бессмысленная риторика». Любое серьёзное действие поставило бы под угрозу всю ту систему, что «создал Путин».
Но именно поэтому, уверен автор, люди и обращают внимание на некие перемены курса. На телемосте Путин заявил, что коррупция просто не относится «к числу основных» проблем, волнующих россиян. Один ученик средней школы выразил недовольство слишком лёгким наказанием для коррумпированных должностных лиц. Первоначальный («колючий») ответ президента состоял в том, что этот вопрос якобы написал кто-то другой. А потом Путин «взмолился жалко»: «Давайте опираться на работу судебной системы».
Отвергая коррупцию и злоупотребление властью, Путин продолжил играть «свою привычную роль» — роль человека, решающего проблемы народа. Молодому учителю платят слишком мало? Разберёмся! Мать-одиночка в Сибири осталась без крова после лесных пожаров? Путин сказал, что он поговорит с губернатором. Женщина дом от наводнения на юге? Опять же, Путин обещает поговорить с её губернатором.
Стивену Сестановичу всё это представляется весьма странным. В конце концов, деньги в бюджете на оказание помощи жертвам стихийных бедствий предусмотрены. Может быть, кто-то губернаторов — новичок на своей работе? Конечно, чиновники на всех уровнях иногда принимают неправильные решения. Путин это признал. Но когда его спросили, что он делает, когда люди обманывают его, президент «смоделировал признание»: «Я стараюсь не шуметь».
Так вот почему Путин так нервничает, когда ему задают вопросы о проблеме коррупции! Его наиболее заметный политический оппонент, Алексей Навальный, продолжает эксперт, стал ведущим и чрезвычайно популярным лидером благодаря онлайн-видео и митингам против «жуликов и воров» — мероприятиям, направленным против «нынешнего режима». Если раньше «немного шокировали» заявления Путина, представлявшего себя как сторонника «честного правительства», то теперь, судя по всему, он тревожится даже заговаривать о коррупции — сам этот разговор станет подтверждением критики Навального.
По мнению профессора, Навальный «сделал что-то невероятное»: заставил президента России «прекратить притворяться», что тот борется против коррупции.
Другие люди во власти могут ещё «ополчаться на коррупцию», но для Путина коррупция стала теперь «фейковой новостью».
Отвергать саму идею коррупции — вот фактически принятая позиция. позиция «по умолчанию» режима Путина, констатирует эксперт. Говорить на эту тему становится моветоном.
Любой русский, отмечает далее автор, может сказать вам: действительно, коррупция — это проблема. Тем не менее, Путин, как представляется, решил изобразить дело так, будто «перед переизбранием» лучше говорить нечто «абсурдное и непопулярное», нежели продолжать заявлять, что он верит в честное правительство. В современной России «открытый цинизм может быть шагом вперёд», иронизирует профессор. Противники Путина вынудили его сказать открыто, какова его истинная позиция, припечатывает Сестанович.
В других опросах более трети респондентов называют Путина исторической личностью. Путин занял второе место после Сталина и поделил это место с Пушкиным.
Как сообщает газета «Известия» , социологи «Левада-центра» выяснили, кого россияне считают наиболее выдающимися личностями в истории.
Самым известным и влиятельным был и остаётся Иосиф Сталин. На втором месте — два человека: Владимир Путин и Александр Пушкин. На третьей позиции — Ленин, а на последней, двадцатой, — Горбачёв.
За генералиссимуса Сталина проголосовало 38% опрошенных. Популярность Иосифа Виссарионовича несколько снизилась: в 2012 году, когда «Левада-центр» провёл подобное исследование, Сталин был популярнее (42% голосов). При этом в тройке лидеров «отец народов» состоит с 1999 года.
Второе место по исторической значимости в представлениях россиян разделили Владимир Путин и Александр Пушкин, президент и поэт. Оба «заработали» по 34% рейтинга. Любопытно, что, если Пушкин находится в списке с 1989 года (первый опрос на такую тему), то Путин в первую тройку угодил впервые.
По мнению историка А. Дюкова, на рейтинг главы государства повлияло возвращение Крыма: «Оно одобряется подавляющим большинством россиян. Кроме того, сейчас идёт политическое противоборство России на международной арене с западными партнёрами, и наши победы в нём ассоциируются именно с личностью Владимира Путина, который определяет рамки внешней политики. А Пушкин — это то, чему нас учат в школе, как и Пётр I».
Вице-президент Центра политических технологий Р. Туровский сказал изданию, что у россиян есть потребность в сильном государстве и в авторитетном лидере, именно поэтому в рейтинге растут позиции Владимира Путина. Он «постепенно обретает черты исторической личности, лидера целой эпохи».
Напомним, в прошлом месяце, согласно данным опроса ВЦИОМ, деятельность Владимира Путина на посту президента одобрили 82,1% жителей РФ. Неодобрение работы главы государства высказали всего 12,3% респондентов.
Кроме того, в мае «Коммерсантъ» обнародовал результаты опроса «Левада-центра», согласно которым свыше 60% россиян хотят, чтобы главой государства по итогам президентских выборов остался В. В. Путин.
Что до коррупции, то она ведь процветала и во времена других «исторических личностей» и «авторитетных лидеров» — взять хотя бы упомянутого Петра I. Видимо, это неистребимое историческое зло, и борьба с ним в России бессмысленна. С другой стороны, не будет грехом предположить следующее: потесни Путин коррупционеров, он подвинул бы в «историческом» рейтинге самого Сталина.
Автор: Олег Чувакин
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