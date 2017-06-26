11:56 26 июня

Проект «ЗЗ». Трещина в сознании: Путину мы доверяем, но он не борется с коррупцией

Сознание российского общества давно расколото. Это подтверждают один опрос за другим. Подавляющее большинство респондентов доверяют Путину в международных вопросах, и это же большинство считает крупнейшей проблемой в стране коррупцию. Число тех, кто верит в борьбу Путина с этим позорным явлением, уменьшается на глазах. Однако число тех, кто одобряет деятельность Путина на посту президента, стабильно выше 80%.


В. В. Путин. Фото: kremlin.ru


Западные эксперты удивлены психологией российского общества. С одной стороны, русские люди доверяют Путину и одобряют его деятельность на посту президента (и таких людей, согласно разным опросам, подавляющее большинство), с другой стороны, многие россияне отмечают, что в стране — разгул коррупции, а Путин с ней не борется. Причём число тех, кто так считает, стремительно растёт, а ответы В. В. Путина на острые вопросы о проблеме похожи на желание политика отмахнуться от проблемы. Выходит, Путин смирился с коррупцией? Некоторые иностранные журналисты допускают, что кремлёвский лидер предпочитает не говорить, какова его истинная позиция по злободневному вопросу.


Стивен Сестанович, профессор Колумбийского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), в правление Б. Клинтона бывший послом Госдепартамента по особым поручениям в странах экс-СССР, в газете «Вашингтон Пост» привёл данные новейшего опроса россиян, согласно которому 87% респондентов доверяют президенту Владимиру Путину в том, как он представляет свою страну на международной арене.

Любопытно в этом опросе следующее: почти 9 из 10 россиян находят серьёзной проблемой в стране коррупцию. После скверной ситуации в экономике коррупция является второй серьёзной проблемой, которая волнует русских людей. И число тех, кто считает, будто Путин как-то борется с этой проблемой, за два года резко упало: с 62 процентов до 49 процентов.

Как напоминает эксперт, недавно Путин устроил своё ежегодное «шоу». Люди со всей страны по телефону или по электронной почте могли задать лидеру вопросы. Мероприятие получило широчайшее освещение в СМИ, что доказывает «политическое доминирование Путина». Также «шоу» показало, что Путин знает: проблемы с коррупцией есть. И ввиду президентских выборов, которые состоятся в следующем году, Путин «явно решил заговорить об этом иначе».

На протяжении многих лет, отмечает аналитик, Путин «с нахальной, но обезоруживающей откровенностью» заявлял, что будет бороться с коррупцией и злоупотреблениями государственной власти.

В 2015 году, произнося речь в Госдуме, Путин «жаловался» на издевательства взяточников над бизнесом, превратившиеся чуть ли не в закон, что вредит экономике России. В апреле 2016 года были подняты вопросы о вымогательстве государственных инспекторов, об аферах в сфере недвижимости, о незаконном захвате одного московского исследовательского института чиновниками, пожелавшими заполучить земельный участок, и о многом другом. Путин тогда заявил, что без кардинальных реформ рост экономики страны будет «парить около нуля». Прошлым летом, пишет эксперт, он сказал кандидатам в депутаты от своей партии, «Единая Россия», что для завоевания доверия людей надо работать.

Большая часть этих словес, считает профессор, «конечно, бессмысленная риторика». Любое серьёзное действие поставило бы под угрозу всю ту систему, что «создал Путин».

Но именно поэтому, уверен автор, люди и обращают внимание на некие перемены курса. На телемосте Путин заявил, что коррупция просто не относится «к числу основных» проблем, волнующих россиян. Один ученик средней школы выразил недовольство слишком лёгким наказанием для коррумпированных должностных лиц. Первоначальный («колючий») ответ президента состоял в том, что этот вопрос якобы написал кто-то другой. А потом Путин «взмолился жалко»: «Давайте опираться на работу судебной системы».

Отвергая коррупцию и злоупотребление властью, Путин продолжил играть «свою привычную роль» — роль человека, решающего проблемы народа. Молодому учителю платят слишком мало? Разберёмся! Мать-одиночка в Сибири осталась без крова после лесных пожаров? Путин сказал, что он поговорит с губернатором. Женщина дом от наводнения на юге? Опять же, Путин обещает поговорить с её губернатором.

Стивену Сестановичу всё это представляется весьма странным. В конце концов, деньги в бюджете на оказание помощи жертвам стихийных бедствий предусмотрены. Может быть, кто-то губернаторов — новичок на своей работе? Конечно, чиновники на всех уровнях иногда принимают неправильные решения. Путин это признал. Но когда его спросили, что он делает, когда люди обманывают его, президент «смоделировал признание»: «Я стараюсь не шуметь».

Так вот почему Путин так нервничает, когда ему задают вопросы о проблеме коррупции! Его наиболее заметный политический оппонент, Алексей Навальный, продолжает эксперт, стал ведущим и чрезвычайно популярным лидером благодаря онлайн-видео и митингам против «жуликов и воров» — мероприятиям, направленным против «нынешнего режима». Если раньше «немного шокировали» заявления Путина, представлявшего себя как сторонника «честного правительства», то теперь, судя по всему, он тревожится даже заговаривать о коррупции — сам этот разговор станет подтверждением критики Навального.

По мнению профессора, Навальный «сделал что-то невероятное»: заставил президента России «прекратить притворяться», что тот борется против коррупции.

Другие люди во власти могут ещё «ополчаться на коррупцию», но для Путина коррупция стала теперь «фейковой новостью».

Отвергать саму идею коррупции — вот фактически принятая позиция. позиция «по умолчанию» режима Путина, констатирует эксперт. Говорить на эту тему становится моветоном.

Любой русский, отмечает далее автор, может сказать вам: действительно, коррупция — это проблема. Тем не менее, Путин, как представляется, решил изобразить дело так, будто «перед переизбранием» лучше говорить нечто «абсурдное и непопулярное», нежели продолжать заявлять, что он верит в честное правительство. В современной России «открытый цинизм может быть шагом вперёд», иронизирует профессор. Противники Путина вынудили его сказать открыто, какова его истинная позиция, припечатывает Сестанович.

В других опросах более трети респондентов называют Путина исторической личностью. Путин занял второе место после Сталина и поделил это место с Пушкиным.

Как сообщает газета «Известия» , социологи «Левада-центра» выяснили, кого россияне считают наиболее выдающимися личностями в истории.

Самым известным и влиятельным был и остаётся Иосиф Сталин. На втором месте — два человека: Владимир Путин и Александр Пушкин. На третьей позиции — Ленин, а на последней, двадцатой, — Горбачёв.

За генералиссимуса Сталина проголосовало 38% опрошенных. Популярность Иосифа Виссарионовича несколько снизилась: в 2012 году, когда «Левада-центр» провёл подобное исследование, Сталин был популярнее (42% голосов). При этом в тройке лидеров «отец народов» состоит с 1999 года.

Второе место по исторической значимости в представлениях россиян разделили Владимир Путин и Александр Пушкин, президент и поэт. Оба «заработали» по 34% рейтинга. Любопытно, что, если Пушкин находится в списке с 1989 года (первый опрос на такую тему), то Путин в первую тройку угодил впервые.

По мнению историка А. Дюкова, на рейтинг главы государства повлияло возвращение Крыма: «Оно одобряется подавляющим большинством россиян. Кроме того, сейчас идёт политическое противоборство России на международной арене с западными партнёрами, и наши победы в нём ассоциируются именно с личностью Владимира Путина, который определяет рамки внешней политики. А Пушкин — это то, чему нас учат в школе, как и Пётр I».

Вице-президент Центра политических технологий Р. Туровский сказал изданию, что у россиян есть потребность в сильном государстве и в авторитетном лидере, именно поэтому в рейтинге растут позиции Владимира Путина. Он «постепенно обретает черты исторической личности, лидера целой эпохи».

Напомним, в прошлом месяце, согласно данным опроса ВЦИОМ, деятельность Владимира Путина на посту президента одобрили 82,1% жителей РФ. Неодобрение работы главы государства высказали всего 12,3% респондентов.

Кроме того, в мае «Коммерсантъ» обнародовал результаты опроса «Левада-центра», согласно которым свыше 60% россиян хотят, чтобы главой государства по итогам президентских выборов остался В. В. Путин.

Что до коррупции, то она ведь процветала и во времена других «исторических личностей» и «авторитетных лидеров» — взять хотя бы упомянутого Петра I. Видимо, это неистребимое историческое зло, и борьба с ним в России бессмысленна. С другой стороны, не будет грехом предположить следующее: потесни Путин коррупционеров, он подвинул бы в «историческом» рейтинге самого Сталина.
Автор: Олег Чувакин


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Комментарии 29

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  1. ADmA_RUS Сегодня, 09:18
    Для того что бы успешно бороться с коррупцией надо чтоб весь народ начал исполнять законодательство полностью, а не тогда когда это выгодно лично им.
    ADmA_RUS
    1. Ихрек Сегодня, 09:22
      Если бы Путин был бы таким же "львом" во внутренней политике и экономике, как во внешней, то цены бы ему не было. А следить за тем что законодательство исполняется должен следить сам президент или его доверенное лицо, а пока мы видим сами доверенные лица далеко не ангелы. А принуждать к порядку Путину нужно начать со своих друзей, которые везде и повсюду во власти и бизнесе.
      Ихрек
      1. boriz Сегодня, 11:19
        Слишком упрощённый взгляд на проблему.
        Власть РФ расколота. Путина (коллективного) допустили к власти, когда продажная верхушка (развалив страну и экономику) поняла, что её тупо кинули и ни в какой "платиновый миллион" не возьмут. Наоборот, отожмут "нажитое непосильным трудом". Слабые никому не нужны (кроме как кормовая база).
        Перед Путиным поставили задачу сохранить целостность и независимость РФ (и наворованное "лучшими" людьми).
        Соответственно его ресурсы и сектор ответственности - МИД, МО, ФСБ, СВР.
        Остальная исполнительная власть - у Медведева (коллективного), т.е. у того самого продажного ворья. И в самом деле: правительство - премьер Медведев, законодательная власть - председатель правящей партии - Медведев.
        Путин, показав свою эффективность и заработав уникальный рейтинг, потихоньку отжимает власть на себя. Например, Росгвардия появилась.
        Поэтому самое интересное и важное происходит не в Сирии, Украине, США (это СМИ просто акцентируют внимание народа на эффективности Путина), а у нас внутри. Просто шума никто не поднимает. О происходящем можно только догадываться, по мелкому волнению, прорывающемуся на поверхность.
        А вы говорите друзья ...
        boriz
        1. Ихрек Сегодня, 11:33
          Цитата: boriz
          Слишком упрощённый взгляд на проблему.

          Я попытался в двух словах раскрыть суть проблемы. Проблема в друзьях Путина. ВВП убеждён, что он им обязан. Все мы кому-то что-то обязаны и должны. Но есть и вещи святые. Для руководителя страны святой должна быть страна, которой он руководит и её народ. Его отличие от Сталина в том, что ради интересов страны Сталин не щадила ни друзей ни кого.
          Ихрек
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:25
      ADmA_RUS Сегодня, 09:18 Новый
      Для того что бы успешно бороться с коррупцией надо чтоб весь народ начал исполнять законодательство полностью, а не тогда когда это выгодно лично им.

      ... так то это так, но наши олигархи и их кланы давно не считают себя "народом"... народ это мы с Вами, а они, в их понятии, наверху самого высоко небоскрёба, ... как то так...
      a.s.zzz888
    3. 210окв Сегодня, 11:11
      У нас на предприятии на днях дали всем под роспись приказ об антикоррупционной политике на производстве..Всем,вплоть до уборщиц..Наверное-это "правильно"начинать с низов?Хотя какая есть коррупция на нижних уровнях производства,ну стибрят крепеж или токарь нелегально деталюшку мелкую выточит..Но это -несуны,воровство.А вот коррупционеры-менеджеры в Челябинской транспортной компании загнали своё предприятие под плинтус,банкротство.Втридорога покупали шины с откатом..Они оказались при деньгах(если не посадили),водители-без работы...
      Цитата: ADmA_RUS
      Для того что бы успешно бороться с коррупцией надо чтоб весь народ начал исполнять законодательство полностью, а не тогда когда это выгодно лично им.
      210окв
    4. Boris55 Сегодня, 11:28
      Цитата: ADmA_RUS
      Для того что бы успешно бороться с коррупцией надо чтоб весь народ начал исполнять законодательство полностью, а не тогда когда это выгодно лично им.

      И в первую очередь народ должен не голосовать почти единогласно на всех выборах за партию представляющих интересы буржуй - ЕР.
      А то интересная картина нарисовалась. Мы выбрали Путина. Мы выбрали ЕР. А теперь, затарившись попкорном, смотрим телик и стучим по клавишам на разных форумах возмущаемся, почему же Путин не борется с теми, кого мы ему подсунули... Волю народа надо уважать, но и народ должен соображать когда куда галочки в бюллетени ставит.
      Моё отношение к выборной системе: http://klin.forum-top.ru/viewtopic.php?id=106
      Boris55
      1. andj61 Сегодня, 11:48
        Цитата: Boris55
        Волю народа надо уважать, но и народ должен соображать когда галочки в бюллетени ставит.
        Моё отношение к выборной системе: http://klin.forum-top.ru/viewtopic.php?id=106

        Прошел по Вашей ссылке, прочитал...
        Всем известно, что лучшего сапожника могут выбрать только сапожники. Лучшего пекаря могут выбрать - пекари. Невозможно доверить выбор управленца управленчески безграмотному народу. Вот почему у нас на выборах идёт соревнование лидеров, а не их программ.
        Чем опасна такая ситуация для общества.
        Элита, узурпировавшая право на управление и ради своего дальнейшего благосостояния не допускает кого бы то ни было из вне что приводит к её деградации в следствии чего снижается эффективность управления и деградации всего общества в целом и в конечном итоге - к краху государства или насильственной смены элиты (революции).
        И любимый вопрос всех небезразличных граждан к судьбе Родины - что делать?
        Точно так же как в 1917 году остро стоял вопрос о поголовной грамотности, сегодня так же надо ставить вопрос о поголовной управленческой грамотности. Только после этого, как народ освоит азы управления, можно будет вводить именные бюллетени с правом контроля как учтён голос каждого на всех стадиях подсчета.

        То, что Вы предлагаете - для обеспечения правильного выбора стать всем управленцами - это вещь нереальная. Гораздо проще воспитать одного-единственного "правильного" управленца. Возможно, с возможностью отбора среди многих, даже с возможностью смещения не оправдавших надежды и последующим выбором из этих немногих. И вот тебе здравствуй, монархия! bully Не обязательно наследственная - тут варианты возможны разные. Понятно, что и демократия в нынешнем виде - это полнейшая профанация - как у нас, так и во всем мире.
        А ещё я заметил, что в областях очень часто голосуют за тех, кто у власти в области находится. В 90-х и начале нулевых даже термин был "красный пояс". Тогда в центре России очень многие голосовали за коммунистов, соответственно, коммунисты были главами администраций. Потом эту тенденцию переломили, но сейчас точно так же многие, особенно пенсионеры и женщины в возрасте (это самая активная в плане выборов часть населения), голосуют за едросов. И переломить это сложно - только оголтелой пропагандой и очернением оппонентов - именно это и было сделано, когда коммунистов от власти отстраняли. Но тут уж надо определиться, что важнее - либо принципы демократии, либо эффективность системы власти.
        andj61
    5. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:21
    Его наиболее заметный политический оппонент, Алексей Навальный

    Профессор Колумбийского университета хоть бы не смешил российский народ. Нашел политического оппонента.
    Путин смирился с коррупцией?
    Да не смирился он с ней о чем говорят посадки губернаторов, генералов. А вот до правительства и приближенных к этому правительству руки почему-то не доходят. Не хочешь радикальных мер, тогда вызови на "ковер" и отрихтуй по пятой усиленной с предложением написать заявление по собственному. И "своих не сдашь" и доброе дело для страны сделаешь.
    rotmistr60
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:22
    с другой стороны, многие россияне отмечают, что в стране — разгул коррупции, а Путин с ней не борется.

    ... да, и надо признать россиянам видней на местах, они правы на все 120%...
    a.s.zzz888
  4. ИмПерц Сегодня, 09:39
    Кто и когда сталкивался с коррупцией?
    Я за последние 10 лет ни с чем таким не сталкивался...
    А так да, было. Справку надо было не за 7 дней как положено, а за сутки. Занёс вино и конфеты...
    У кого что было?
    Признавайтесь)))
    ИмПерц
    1. Б.Т.В. Сегодня, 09:56
      Мама в прошлом году переоформляла собственность по законодательству РФ в Севастополе, хотела угостить девушку баночкой кофе, на что девушка ей сказала, нервно оглядываясь: " уберите немедленно, у нас установлено видео наблюдение".
      Б.Т.В.
    2. Flinky Сегодня, 10:00
      Поздравляю, вы взяткодатель.
      Flinky
      1. Басарев Сегодня, 11:09
        В этом ещё одна беда — бытовую коррупцию, не вредящую стране, вовсю чихвостят, а миллиардные хищения остаются безнаказанными.
        Басарев
        1. Flinky Сегодня, 11:10
          Миллиардные хищения начинаются с бытовой коррупции.
          Взял коньяк и конфеты - когда-нибудь возьмёшь миллионы. Люди не меняются. Только запросы растут.
          Flinky
      2. Б.Т.В. Сегодня, 11:11
        Не случилось, видео наблюдение спасло.
        Б.Т.В.
  5. moskowit Сегодня, 09:40
    "...Первым эффективным борцом с коррупцией на Руси можно считать Ивана IV Грозного. Летописи фиксировали, что при нем многие слуги государевы «от своего стяжания лишились живота и вотчин». Кстати, одной из главных причин введения на Руси опричнины, по признанию самого самодержца, была попытка справиться с тотальной коррупцией госаппарата. А в судебнике 1550 года появилось и наказание за взяточничество – смертная казнь. В хрониках сохранилась информация о первой российской казни за взятку, произошедшей в 1556 году. Казнили дьяка, который «гуся, нашпигованного монетами принял, слишком большой посул взяв». По царскому указу сначала ему отрубили ноги по колено, потом – руки по локоть. «Вкусно ли гусиное мясо?», - поинтересовался царь у воющей жертвы, а только потом лихоимцу отрубили голову. В середине XVI века он издал указ, по которому чиновнику было положено содержание из государственной казны, а бесконтрольный поток «приносов» от граждан объявлялся злом, наказуемым лишением жизни. За 37 лет правления Иван публично казнил с особой жестокостью более 8 тысяч чиновников, что составляло примерно 34% от общего числа государственных служащих того времени.

    За время правления Грозного, впервые, уровень коррупции в стране резко сократился. В 1558 году французский дипломат Арнольд Шемо писал в Париж: «Московию не узнать – страх смерти изменил эту страну так, что наши купцы теперь не знают, как дела вести. Даже местные княжны подарков не берут, ибо каждый день мздоимцев прелюдно разрубают на куски прямо на городской площади». В архивах сохранилось множество свидетельств реального антикоррупционного оздоровления общества, в том числе переписка «государевых людей» тех лет, в которых они резко отвергают всякую возможность получения «податей» и различных «угощений» от люда мирского..."
    Выписка с сайта...http://expert.ru/2013/11/12/nepobedimoe-z
    lo/
    moskowit
    1. andj61 Сегодня, 11:56
      Цитата: moskowit
      За 37 лет правления Иван публично казнил с особой жестокостью более 8 тысяч чиновников, что составляло примерно 34% от общего числа государственных служащих того времени.

      Когда необходимо что-то доказать - любую цифру про И.Грозного выудить из просторов интернета можно!
      Нелепо было бы оспаривать, что Иван IV был жестким правителем. Историк Скрынников, посвятивший несколько десятилетий изучению его эпохи, доказывает, что при Иване IV Грозном в России осуществлялся "массовый террор", в ходе которого было уничтожено около 3-4 тыс. человек.
      Источник: http://politikus.ru/articles/5676-ivan-groznyy-mi
      fy-i-pravda.html
      Politikus.ru

      Ясен конь, что три четыре тысяч ВСЕГО казнённых, это меньше, нежели 8 000 одних только чиновников! Грозный боролся и против коррупции, но острием его борьбы были бояре, имевшие огромную власть, а вовсе не чиновники. Собственно,это и было неизбежно в эпоху становления самодержавия. hi
      andj61
  6. Старый Хрен Сегодня, 09:46
    Путин таки "своих не сдает." А в чем счастье-то для граждан России? Президент обязан исполнять закон. А если он таки "своих не сдает", то чё он таки исполняет? Такой "президент" счастье для "своих". Но, а для большинства граждан это таки большое несчастье. Че мы и имеем в сухом остатке. Несмотря на все завывания всех шаманских центров типа Блевада-центр и т.д.
    Старый Хрен
    1. Александр романов Сегодня, 10:48
      Цитата: Старый Хрен
      Путин таки "своих не сдает."

      А много своих у Путина? Можно фамилии
      Александр романов
  7. fif21 Сегодня, 11:04
    Нет трещины в сознании людей. Либералы считают В.В. Путина своим , патриоты тоже своим. Вывод В.В. Путин либеральный патриот. Россия живет по законам принятых думой. Россияне законами недовольны, в сфере ЖКХ , борьбы с коррупцией .... Вот и получается -царь хороший ,а бояре плохие. hi
    fif21
    1. aiden Сегодня, 11:50
      Песков же сказал, что Путин - либерал
      aiden
  8. art030765 Сегодня, 11:14
    путин путин закончит он свой срок и начнется разоблочение культа личности все проблемы россии на него свалят а бедные россияне на кухне будут говорить а мы так в него верили так верили
    art030765
    1. Boris55 Сегодня, 11:37
      Цитата: art030765
      путин закончит он свой срок и начнется разоблочение культа личности

      И разоблачать его будут те же кто этот культ создавал, да бы скрыть за его широкой спиной истинных виновников. Толпе всегда приятно осознавать, что в их бедах виноват кто то другой, кто-то тот который за всех на голгофу...
      Boris55
    2. vvv-73 Сегодня, 11:38
      Видно будет по результатам. Хрущев тоже культ личности Сталина развенчал, только популярность Сталина в народе не падает.
      vvv-73
      1. Boris55 Сегодня, 11:42
        Цитата: vvv-73
        только популярность Сталина в народе не падает.

        Популярность Сталина не падает, она - рестарт после того как её опустили.
        Boris55
  9. masterovoy Сегодня, 11:33
    И В Сталин находился в куда более сложной обстановке, в начале двадцатых годов, а задачей развития страны, в кратчайший срок, справился...
    masterovoy
    1. Boris55 Сегодня, 11:43
      Цитата: masterovoy
      в кратчайший срок, справился...

      Не могли бы уточнить, в какие именно сроки?
      Boris55
  10. aiden Сегодня, 11:49
    Чуть поправить заголовок надо. Он борется, но не там. мелких административных работников за бутылку шампанского и коробку конфет в качестве благодарности за хорошо сделанную работу увольняют, а те кто ворует вагонами сидят на месте.
    aiden
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