Американский сверхзвуковой беспилотник «Валькирия»
Как сообщает интернет-издание « Взгляд », американская компания Kratos Defense & Security Solutions, Inc. в рамках международного авиасалона в Ле Бурже продемонстрировала сверхзвуковой беспилотник XQ-222 Valkyrie («Валькирия»).
В компании полагают, что БЛА данного типа станут неотъемлемой частью боевых действий будущего. Указывается, что беспилотный аппарат отличается высокой маневренностью и малозаметностью. Его длина равна приблизительно 9 метрам, радиус действия составляет более 3 тыс. морских миль (свыше 5,5 тыс. км). Стоимость БЛА – лишь 2-3 млн. долл., что позволит придавать его войскам в массовых объемах.
Предусматривается возможность оснащения «Валькирии» как средствами разведки и наблюдения, так и оружием.
Разработка БЛА ведется в соответствии с контрактом от 2016 года, заключенным с ВВС США. Основой для аппарата послужила воздушная мишень. Первый полет дрона ожидается в 2018 году.
Макет БЛА "Валькирия"
В компании полагают, что БЛА данного типа станут неотъемлемой частью боевых действий будущего. Указывается, что беспилотный аппарат отличается высокой маневренностью и малозаметностью. Его длина равна приблизительно 9 метрам, радиус действия составляет более 3 тыс. морских миль (свыше 5,5 тыс. км). Стоимость БЛА – лишь 2-3 млн. долл., что позволит придавать его войскам в массовых объемах.
Предусматривается возможность оснащения «Валькирии» как средствами разведки и наблюдения, так и оружием.
Разработка БЛА ведется в соответствии с контрактом от 2016 года, заключенным с ВВС США. Основой для аппарата послужила воздушная мишень. Первый полет дрона ожидается в 2018 году.
Использованы фотографии: https://youtu.be/i2iM_Ebo3Ac
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти