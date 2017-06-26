11:55 26 июня

Американский сверхзвуковой беспилотник «Валькирия»

Как сообщает интернет-издание « Взгляд », американская компания Kratos Defense & Security Solutions, Inc. в рамках международного авиасалона в Ле Бурже продемонстрировала сверхзвуковой беспилотник XQ-222 Valkyrie («Валькирия»).


Макет БЛА "Валькирия"


В компании полагают, что БЛА данного типа станут неотъемлемой частью боевых действий будущего. Указывается, что беспилотный аппарат отличается высокой маневренностью и малозаметностью. Его длина равна приблизительно 9 метрам, радиус действия составляет более 3 тыс. морских миль (свыше 5,5 тыс. км). Стоимость БЛА – лишь 2-3 млн. долл., что позволит придавать его войскам в массовых объемах.


Предусматривается возможность оснащения «Валькирии» как средствами разведки и наблюдения, так и оружием.

Разработка БЛА ведется в соответствии с контрактом от 2016 года, заключенным с ВВС США. Основой для аппарата послужила воздушная мишень. Первый полет дрона ожидается в 2018 году.


Использованы фотографии: https://youtu.be/i2iM_Ebo3Ac
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Комментарии 28

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  1. игорка357 Сегодня, 09:27
    Ну,да начнется срач,отстающие мы,с нашей невпупенной РЭБ..и далеко ушедшие американцы с их бесполезными продвинутыми БПЛА....Вперед ураптатриоты,за вами слово...
    игорка357
    1. cariperpaint Сегодня, 09:37
      ну так всегда и было. что то лучше что то хуже. вы же не будете спорить что РЭБ у нас лучше а БПЛА хуже) и я не буду))) а другие просто более эмоциональны ))) что кстати тоже хорошо.
      cariperpaint
      1. Gogia Сегодня, 11:09
        А откуда вы знаете при их РЭБ? Сидя на диване? У них микроэлектроника или у нас? Вот на счет цены я сильно сомневаюсь. 2-3 млн долл только двигатель стоит для вертолета. Получается, что пипилац будет картонный.... Абсолютно ясно, что стоимость такого беспилотника будет примерно 20-30 млн долл. и соответствовать стоимости легкого истребителя поколения 4+ Разве, что все системы с него снимут и получат такой Джихад-арба!
        Gogia
        1. maxim947 Сегодня, 11:12
          Так и ракет ПРО не хватит...
          Только РЭБ и поможет.
          maxim947
    2. Чёрный Полковник Сегодня, 09:39
      Цитата: игорка357
      Ну,да начнется срач,отстающие мы,с нашей невпупенной РЭБ..и далеко ушедшие американцы с их бесполезными продвинутыми БПЛА....Вперед ураптатриоты,за вами слово...

      Написать, что ли, больше нечего?
      Чёрный Полковник
      1. Владимир16 Сегодня, 10:27
        Цитата: игорка357
        Ну,да начнется срач...

        Похоже на психоз. laughing Вы так на любую новость реагируете? Во время выпуска нового айфона от вас нужно держаться подальше - У нас вообще нет телефонов, а поганые янки вновь телефон обновленный произведут... wassat
        Ваше высказывание воспроизводит картину быка бросающегося на красную тряпку. Тряпка - любая новость. lol
        Владимир16
    3. Зяблицев Сегодня, 09:42
      "Полет валькирий" - Вагнер - обожаемый Гитлером композитор - США...Как бы намекает...
      Зяблицев
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:55
        Цитата: Зяблицев
        "Полет валькирий" - Вагнер - обожаемый Гитлером композитор - США...Как бы намекает...

        Янки делают ставку на БПЛА ударные...! Все предсказуемо, но наши тоже не лыком шиты..Не зря США жалуются на русских хакеров , которые все взламывают и просто исчезают в сети..Это предупреждение вам янки!
        А композитора Вагнера мы тоже любим!
        ОТДЕЛ
        1. семург Сегодня, 11:32
          Цитата: ОТДЕЛ
          Цитата: Зяблицев
          "Полет валькирий" - Вагнер - обожаемый Гитлером композитор - США...Как бы намекает...

          Янки делают ставку на БПЛА ударные...! Все предсказуемо, но наши тоже не лыком шиты..Не зря США жалуются на русских хакеров , которые все взламывают и просто исчезают в сети..Это предупреждение вам янки!
          А композитора Вагнера мы тоже любим!

          Помню фильму смотрел про войну во Вьетнаме , там амерские вертолеты под эту музыку деревню покрошили , плагиат не очень хороший получается.
          семург
    4. макс702 Сегодня, 09:48
      Что то не верится в цену в 2-3 млн... Либо с хар-ками наврали ,либо с ценой..
      макс702
    5. vkl.47 Сегодня, 09:59
      Он ещё в небо не взлетел а уже пиарят.если бы да кобы.макет показали и у всех рты открылись.потом ещё допиливать будут как ф35 ещё лет 10
      vkl.47
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:30
    ... надо отдать должное нашим враЖинам - штампуют беспилотники не хило... angry
    a.s.zzz888
  3. NUR Сегодня, 09:43
    Война в будущем будет между роботами, людей сократят до минимума, если роботы обретут искусственный интеллект, то скорее всего людей оставят только в зоопарке.
    NUR
  4. Евгений Стрыгин Сегодня, 09:43
    и это бред. Такой стоимости не будет никогда.
    Евгений Стрыгин
    1. art030765 Сегодня, 10:34
      запросто просто три Д печать автоматизировання сборка плюс компоненты готовые из израиля японии и германии американцы создают класные платформы потом их обвешивают самым лучшем и все современное оружие 21 века готово это вам не с ноля все изобретать и собирать как у нас тогда стоимость и 10 млн.зел не покроет затрат плюс заказы их не закажут не десятками а сотнями плюс экспорт так что цена вполне может быть такой
      art030765
      1. Gogia Сегодня, 11:16
        Ты посмотри сколько один ТРВД стоит??? Тут нужен двигун с форсажной тягойтягой 3-4 тонны, Чтобы машину весом тонн 9 с топливом и загрузкой поднимать и на сверхзвук выходить. В качестве разведчика - мало пригоден - инверсионный след и тепловизионная сигнатура подведет и звук от него. Есть вариант, что он процентов на 75 из композитов будет.
        Gogia
        1. art030765 Сегодня, 11:46
          у амеров готовые движки есть че им париться
          art030765
  5. Vita VKO Сегодня, 09:43
    Предусматривается возможность оснащения «Валькирии» как средствами разведки и наблюдения, так и оружием. Радиус действия составляет более 3 тыс. морских миль

    Создание подобных БПЛА и размещения на них ударного вооружения это прямое нарушения договора РСМД.
    Vita VKO
    1. g1washntwn Сегодня, 10:06
      В РСМД "ракет" - ключевое слово, но вы правы, таким образом можно обойти запрет, БПЛА - не ракета, не крылатая, но нести спец БЧ вполне ему по силам. Что в нынешней ситуации не учитывать опасно, вся разница только в том, что БПЛА должен вернуться на базу, а КР - одноразовый инструмент. У американцев в плане размещения таких ударных средств, которые можно отнести к носителям ТЯО, есть Европа. К тому же нехорошие шевеления американцев по выходу из РСМД отчетливо показывают, что вскорости стоит ожидать очередной Карибский кризис (но без участия Кубы или кого бы то не было в Америках и совсем по иным направлениям).
      g1washntwn
      1. Лопатов Сегодня, 10:15
        Цитата: g1washntwn
        разница только в том, что БПЛА должен вернуться на базу, а КР - одноразовый инструмент.

        Договору побарабанно, возвращается, или нет:

        Термин "крылатая ракета" означает беспилотное, оснащенное собственной двигательной установкой средство, полет которого на большей части его траектории обеспечивается за счет использования аэродинамической подъемной силы. Термин "крылатая ракета наземного базирования (КРНБ)" означает крылатую ракету наземного базирования, которая является средством доставки оружия.


        Причина именно такой редакции:
        Лопатов
  6. ИмПерц Сегодня, 09:52
    Некоторые срача захотели...
    А смысл?
    Тигр был мощнее, страшнее и весомее т-34. Однако не помогло. Даже когда из него сделали королевский тигр.
    ИмПерц
  7. Svarozhich Сегодня, 09:58
    Я так понимаю, что на эту бестию у нас уже есть свой Сирин.
    Svarozhich
  8. ядро Сегодня, 10:01
    ну про 2-3 мильёна баксов, это они явно психанули!
    ядро
  9. shans2 Сегодня, 10:13
    Сказки про 3 млн долларов за беспилотник со сверхзвуковой скоростью? вы посмотрите реактивные учебно- боевые самолеты дозвуковые, они же дороже в 5 раз, даже китайские не ниже 10 млн долларов за штуку...
    Посмотрите сколько поршневые супертукано стоят... Сказочники .
    shans2
  10. san4es Сегодня, 10:13
    ...Был уже "Валькирия" XB-70
    ...что-то ...не судьба
    san4es
  11. Altona Сегодня, 11:07
    Цитата: макс702
    Что то не верится в цену в 2-3 млн... Либо с хар-ками наврали ,либо с ценой..

    ---------------------------
    Да, что то сильно дёшево. Не может БЛА из пластмассы так летать.
    Altona
    1. семург Сегодня, 11:37
      Цитата: Altona
      Цитата: макс702
      Что то не верится в цену в 2-3 млн... Либо с хар-ками наврали ,либо с ценой..

      ---------------------------
      Да, что то сильно дёшево. Не может БЛА из пластмассы так летать.

      Если цена верна этими БПЛА можно всю авиацию противника приземлиться за не очень дорого.
      семург
  12. Ментат Сегодня, 11:54
    Цитата: Gogia
    А откуда вы знаете при их РЭБ? Сидя на диване? У них микроэлектроника или у нас?

    РЭБ — это не микроэлектроника. Это, в первую очередь, математика и алгоритмика.
    Ментат
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