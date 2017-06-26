11:56 26 июня

SpaceX вывела спутники с рекордно коротким интервалом

Как сообщает ТАСС , 25 июня американская компания SpaceX успешно вывела в космос 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. В качестве носителя выступила Falcon 9 , стартовавшая в 13:25 по времени Западного побережья США (23:25 мск) с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

Носитель летит с более крупными и улучшенными сверхзвуковыми решетчатыми рулями. Каждый из них отлит из цельного куска титана, способного выдержать без защитной оболочки нагрев при повторном вхождении [в плотные слои атмосферы]. Новые титановые рули сработали даже лучше, чем предполагалось. Они должны справиться с неопределенным количеством полетов без дополнительного обслуживания.

- сообщил Маск.




Первая отработанная ступень ракеты благополучно приземлилась на дистанционно управляемую платформу в Тихом океане, несмотря на неблагоприятную погоду, после чего была передислоцирована. Предполагается её дальнейшее использование в целях удешевления стоимости запусков.



Ранее, 23 июня, SpaceX вывела на орбиту болгарский геостационарный спутник связи BulgariaSat-1. Всего в течение текущего года уже состоялось 9 пусков, включая крайний. В 2016 году их было 8.

В рамках программы обновления компанией Iridium Communications группировки телекоммуникационных спутников предполагается вывести на орбиту к началу 2018 года 81 объект, из которых не меньше 75 поручено запустить SpaceX. Ранее столь масштабных программ не наблюдалось. Iridium NEXT являются спутниками нового поколения, которые позволяют "разрабатывать новые инновационные продукты и решения". Предполагается, что новые возможности для пользователей мобильной телефонной связи станут доступны уже до конца 2017 года.


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Комментарии 30

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:00
    Ну хаять не буду Молодцы! Что тут еще можно сказать.. hi
    ОТДЕЛ
    1. xetai9977 Сегодня, 10:56
      Хаятели найдутся! а как же без них? laughing laughing а как же "распил"," всё матрасное фуфло"? laughing laughing
      xetai9977
  2. Владимир 38 Сегодня, 10:00
    Маск молодец, а у нас Рогозин спорит с блогерами украинскими в инете..
    Владимир 38
    1. семург Сегодня, 10:34
      Цитата: Владимир 38
      Маск молодец, а у нас Рогозин спорит с блогерами украинскими в инете..

      Значит у него очень много свободного времени и такая личная неприязнь к украинским блогерам, что кушать даже не хочется . Рогозин случаем не под ником Михан на ВО скрывался laughing
      семург
      1. Владимир 38 Сегодня, 10:36
        Цитата: семург
        Цитата: Владимир 38
        Маск молодец, а у нас Рогозин спорит с блогерами украинскими в инете..

        Значит у него очень много свободного времени и такая личная неприязнь к украинским блогерам, что кушать даже не хочется . Рогозин случаем не под ником Михан на ВО скрывался laughing

        Не исключено))))))))))))
        Владимир 38
      2. Deadушка Сегодня, 11:42
        Цитата: семург
        и такая личная неприязнь к украинским блогерам, что кушать даже не хочется

        Deadушка
    2. rotmistr60 Сегодня, 10:54
      а у нас Рогозин спорит с блогерами украинскими в инете..

      Хорошо, а главное без последствий, критиковать когда сам ни за что не отвечаешь.
      rotmistr60
  3. Центр Сегодня, 10:17
    Спутники много кто выводит, прогресс тут в чем.
    Центр
    1. семург Сегодня, 10:26
      Цитата: Центр
      Спутники много кто выводит, прогресс тут в чем.

      В первую очередь прогресс в том что эта компания не государственная а частная , во вторых прогресс в самих спутниках , ранее один запуск один спутник , теперь один запуск десять спутников
      семург
      1. voyaka uh Сегодня, 10:34
        Два запуска подряд за двое суток , используя одну и ту же первую ступень.
        voyaka uh
        1. region58 Сегодня, 11:10
          Цитата: voyaka uh
          используя одну и ту же первую ступень.

          Где это указано? Вряд ли что одну и ту же... за два дня проверить, заправить, подготовить к запуску - сомнительно пока, отработка всех систем на данный момент, соответственно тщательные проверки всего чего только можно. Хотя всё к этому идет...
          region58
        2. Muvka Сегодня, 11:55
          Цитата: voyaka uh
          Два запуска подряд за двое суток , используя одну и ту же первую ступень.

          Не укажите точные даты?
          А то я в курсе только про один запуск.
          Muvka
    2. Владимир 38 Сегодня, 10:37
      Цитата: Центр
      Спутники много кто выводит, прогресс тут в чем.

      Внимательно прочитайте статью)
      Владимир 38
      1. Центр Сегодня, 10:51
        Спасибо, понятно. Я обычно читаю только заголовки.
        Центр
        1. rotmistr60 Сегодня, 10:55
          А это иногда заметно. Главное, что дежурные фразы против России у вас всегда припасены.
          rotmistr60
          1. Центр Сегодня, 11:07
            Я люблю Россию.
            Центр
            1. Deadушка Сегодня, 11:44
              Цитата: Центр
              Я люблю Россию.

              Это даже по бровям заметно laughing good
              Deadушка
  4. art030765 Сегодня, 10:17
    это к тутошнему спору кто должен двигать космические программы частники или государство или часто-государственное партнерство? и еще государство создает конкурентную среду и выбирает лучшее или государство пытается все контролировать от прохождения денег до качества припоя?
    art030765
    1. Басарев Сегодня, 10:33
      Да в России всегда боялись частной инициативы, потому что власть держалась только на безволии подданных. А США были основаны предприимчивыми людьми и ими же и держится. Именно это главное отличие и главная причина отставания России от запада — запад поддерживает частную инициативу, в России её всеми силами подавляют, стараясь уничтожить всех, кто эту инициативу проявляет.
      Басарев
      1. Владимир 38 Сегодня, 10:37
        Цитата: Басарев
        Да в России всегда боялись частной инициативы, потому что власть держалась только на безволии подданных. А США были основаны предприимчивыми людьми и ими же и держится. Именно это главное отличие и главная причина отставания России от запада — запад поддерживает частную инициативу, в России её всеми силами подавляют, стараясь уничтожить всех, кто эту инициативу проявляет.

        Как я с вами согласен!
        Владимир 38
    2. ЧитаюНовости Сегодня, 10:34
      В глобальных проектах государство должно все контролировать от прохождения денег до качества припоя.
      Потому что если на дом ебн_тся первая ступень, жильцы обратятся к государству. ( так как у частника будут свои проблемы - он расходы понёс потеряв ступень и ему не до жильцов)
      ЧитаюНовости
  5. voyaka uh Сегодня, 10:30
    Из статьи непонятно, в чем рекорд.

    А вот в чем:
    1) они сделали 2 запуска с интервалом в 48 часов

    2) второй запуск был с ТОЙ ЖЕ первой ступенью. Ее меньше
    чем за 48 часов подготовили к повторному запуску!
    И опять удачно приземлили!

    3) в обоих запусках были выведены на орбиту коммерческие спутники.
    voyaka uh
    1. BlackMokona Сегодня, 10:46
      Нет ступени разные, одна БУ, другая новая. Ступень та ещё даже в порт не прибыла
      BlackMokona
      1. voyaka uh Сегодня, 10:56
        Да? А, вроде, использованный:

        "...The back-to-back launches are the closest together so far for SpaceX, which launched a refurbished Falcon 9 booster just over 48 hours ago on Friday at Florida’s Kennedy Space Center. The reused rocket had previously delivered the first 10 Iridium satellites into orbit. On Friday, it sent Bulgaria’s first communications satellite to space, and the
        rocket’s first stage then landed on the “Of Course I Still Love You” drone ship in the Atlantic..."

        В первый раз запустили 10 спутников Иридиум
        Во второй - болгарский спутник связи.
        Первая ступень - та же...
        voyaka uh
        1. BlackMokona Сегодня, 11:06
          Нет сначала Болгар на БУ, а потом Иридиумы на новой. СМИ сейчас вообще из рук плохо работают, ТАСС вообще перед запуском дезу вбросил про перенос запуска.
          BlackMokona
  6. pupsik Сегодня, 10:32
    Россия на глазах теряет еще одно конкурентное преимущество (советское) - насколько знаю количество коммерческих заказов на запуски спутников упало в разы по сравнению на 5 лет назад.

    Росатом тоже сдуется, когда за мирный атом всерьез возьмутся те же американцы и китайцы.

    Индия все больше заказывает американского, израильского и французкого оружия. Китайцы кроме движков уже почти ничего не покупают.

    Вобщем, как жили с голой [email protected] при царе-горохе, так, видать, и будем жить. А нового Сталина не предвещается.
    Скрепимся, товарищи!
    pupsik
  7. bankirchik34 Сегодня, 10:47
    Маск конечно уникум, за такими будущее. Пока у нас каждый запуск будет как целое мероприятие в рамка страны, он каждую недели будет по два пуска ракет делать, и развивать глобальный спутниковый интернет. Которым вы все и будете пользоваться из-за его дешевизны и доступности.
    А наш клоун Рогозин будет вещать про батуты и прочее)
    bankirchik34
  8. Farid05 Сегодня, 11:19
    Вот так бывает, когда у тебя нет Рогозина.
    Farid05
  9. donavi49 Сегодня, 11:21
    Итого - как не хаяли Маска, а он сделал свое дело.

    Добился значительного удешевления.
    Добился стабильно надежных пусков.
    Добился выполнения плотного графика.

    Итого сейчас:
    У Маска за год больше всех пусков. США по пускам на 1 месте опережая 2 и 3 место вместе взятые.
    У Китая 7 пусков - но один сломался на выводе.
    У ЕКА 6 пусков.
    У РФ - 6 пусков.
    У Индии и Японии по 4.

    А ведь в 2014 году:
    РФ - 37 пусков (34 успех)
    США - 23 пуска (22 успех)
    Китай - 16 пусков (16 успех)
    donavi49
  10. Deadушка Сегодня, 11:52
    Хорошо бы им "озвучить"(дать информацию) о:
    материальных затратах на восстановление первой ступени к повторному запуску(и времени на это)
    потере в массе выводимого груза из-за возвращаемой ступени.
    Deadушка
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