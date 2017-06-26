SpaceX вывела спутники с рекордно коротким интервалом

Носитель летит с более крупными и улучшенными сверхзвуковыми решетчатыми рулями. Каждый из них отлит из цельного куска титана, способного выдержать без защитной оболочки нагрев при повторном вхождении [в плотные слои атмосферы]. Новые титановые рули сработали даже лучше, чем предполагалось. Они должны справиться с неопределенным количеством полетов без дополнительного обслуживания.

Как сообщает ТАСС , 25 июня американская компания SpaceX успешно вывела в космос 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. В качестве носителя выступила Falcon 9 , стартовавшая в 13:25 по времени Западного побережья США (23:25 мск) с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).- сообщил Маск.Первая отработанная ступень ракеты благополучно приземлилась на дистанционно управляемую платформу в Тихом океане, несмотря на неблагоприятную погоду, после чего была передислоцирована. Предполагается её дальнейшее использование в целях удешевления стоимости запусков.Ранее, 23 июня, SpaceX вывела на орбиту болгарский геостационарный спутник связи BulgariaSat-1. Всего в течение текущего года уже состоялось 9 пусков, включая крайний. В 2016 году их было 8.В рамках программы обновления компанией Iridium Communications группировки телекоммуникационных спутников предполагается вывести на орбиту к началу 2018 года 81 объект, из которых не меньше 75 поручено запустить SpaceX. Ранее столь масштабных программ не наблюдалось. Iridium NEXT являются спутниками нового поколения, которые позволяют "разрабатывать новые инновационные продукты и решения". Предполагается, что новые возможности для пользователей мобильной телефонной связи станут доступны уже до конца 2017 года.