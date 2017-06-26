США хотят легализовать через ООН вторжения в третьи страны
Вашингтон выступает за включение региональных филиалов «Аль-Каиды»* и «Исламского государства»* в список террористических организаций ООН для получения возможности инициировать спецоперации на территории третьих стран, передаёт газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По словам источника из дипломатических кругов, Россия и ряд других стран уже выступили против предложения США.
У «Аль-Каиды»* действительно есть ряд региональных филиалов. Самые известные из них, помимо «Аль-Каиды» на Синайском полуострове, — это «Аль-Каида» в странах исламского Магриба, «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. Количество организаций, присягнувших на верность ИГИЛ, исчисляется десятками (например, в России это «Вилаят Кавказ»). При этом лишь некоторые из них входят в список террористических организаций ООН.
* «Аль-Каида», «Исламское государство»* (ИГ)* — террористические группировки, запрещённые на территории России.
Формально Пентагон не имеет права скрытно действовать на территории третьих стран без объявления войны. Но ещё в 2001 году юристы американского военного ведомства придумали лазейку, как обойти этот запрет. И поэтому сейчас отдельные спецподразделения могут проводить чёрные операции на территории других государств, где базируются террористические организации— считает военный аналитик Антон Лавров.
По словам источника из дипломатических кругов, Россия и ряд других стран уже выступили против предложения США.
Резко против этого выступает, в частности, Египет, который борется с «Аль-Каидой» на Синайском полуострове. В Каире считают, что включение регионального отделения «Аль-Каиды» в международный список будет означать признание неспособности властей страны справиться с угрозой самостоятельно— сообщил источник.
У «Аль-Каиды»* действительно есть ряд региональных филиалов. Самые известные из них, помимо «Аль-Каиды» на Синайском полуострове, — это «Аль-Каида» в странах исламского Магриба, «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. Количество организаций, присягнувших на верность ИГИЛ, исчисляется десятками (например, в России это «Вилаят Кавказ»). При этом лишь некоторые из них входят в список террористических организаций ООН.
* «Аль-Каида», «Исламское государство»* (ИГ)* — террористические группировки, запрещённые на территории России.
Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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