США хотят легализовать через ООН вторжения в третьи страны

Формально Пентагон не имеет права скрытно действовать на территории третьих стран без объявления войны. Но ещё в 2001 году юристы американского военного ведомства придумали лазейку, как обойти этот запрет. И поэтому сейчас отдельные спецподразделения могут проводить чёрные операции на территории других государств, где базируются террористические организации

Резко против этого выступает, в частности, Египет, который борется с «Аль-Каидой» на Синайском полуострове. В Каире считают, что включение регионального отделения «Аль-Каиды» в международный список будет означать признание неспособности властей страны справиться с угрозой самостоятельно