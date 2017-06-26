11:56 26 июня

США хотят легализовать через ООН вторжения в третьи страны

Вашингтон выступает за включение региональных филиалов «Аль-Каиды»* и «Исламского государства»* в список террористических организаций ООН для получения возможности инициировать спецоперации на территории третьих стран, передаёт газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Формально Пентагон не имеет права скрытно действовать на территории третьих стран без объявления войны. Но ещё в 2001 году юристы американского военного ведомства придумали лазейку, как обойти этот запрет. И поэтому сейчас отдельные спецподразделения могут проводить чёрные операции на территории других государств, где базируются террористические организации
— считает военный аналитик Антон Лавров.

США хотят легализовать через ООН вторжения в третьи страны



По словам источника из дипломатических кругов, Россия и ряд других стран уже выступили против предложения США.

Резко против этого выступает, в частности, Египет, который борется с «Аль-Каидой» на Синайском полуострове. В Каире считают, что включение регионального отделения «Аль-Каиды» в международный список будет означать признание неспособности властей страны справиться с угрозой самостоятельно
— сообщил источник.

У «Аль-Каиды»* действительно есть ряд региональных филиалов. Самые известные из них, помимо «Аль-Каиды» на Синайском полуострове, — это «Аль-Каида» в странах исламского Магриба, «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. Количество организаций, присягнувших на верность ИГИЛ, исчисляется десятками (например, в России это «Вилаят Кавказ»). При этом лишь некоторые из них входят в список террористических организаций ООН.



* «Аль-Каида», «Исламское государство»* (ИГ)* — террористические группировки, запрещённые на территории России.

Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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Комментарии 21

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:09
    для получения возможности инициировать спецоперации на территории третьих стран

    ... не мытьем так катаньем, не в дверь так в окно ( на окно поставить растяжку wassat )...
    a.s.zzz888
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:24
      ООН- США - Израиль , по моему уже давно все одобрило...Чуркин Виталий там держался до последнего инфаркта! Давайте господа, русские вас рано или поздно осадят ..Вы нас знаете, вот только сконцентрируемся немного! soldier
      ОТДЕЛ
      1. Владимир16 Сегодня, 10:40
        Странная статья. Кто это выступает против включения "региональных филиалов «Аль-Каиды»* и «Исламского государства»* в список террористических организаций ООН"
        И кто давал право без санкции совбеза ООН на интервенцию? И кто сказал, что Россия пойдет на поводу у матрасов и даст согласие на интервенцию?
        Матрасы и Израиль клали болт на ООН.
        Да и сама фраза сомнительная - "список террористических организаций ООН"
        Эта фраза говорит от том, что в составе ООН есть террористические организации.

        Но ещё в 2001 году юристы американского военного ведомства придумали лазейку, как обойти этот запрет

        Какие лазейки? Зачем?
        В Сирии матрасы действуют на каком основании? На основании полдоженного болта на все договоренности. Это называется - на основании силы.
        Другие основания в настоящий момент времени в мире не действительны.

        Статейка говорит о том, что матрасы в законе и стремятся к защите международных договоренностей.
        Брехня.
        Владимир16
      2. Басарев Сегодня, 10:44
        Вполне здравое решение. Если чужая страна не может справиться с терроризмом из-за покровительства верхов, то хоть кто-то должен с ним справиться… Самая могущественная в истории военная сила вполне подойдёт.
        Басарев
        1. Moryarty Сегодня, 11:15
          Цитата: Басарев
          Вполне здравое решение. Если чужая страна не может справиться с терроризмом из-за покровительства верхов, то хоть кто-то должен с ним справиться…

          Только у США всегда есть склонность причеслять к террористам всех кто им не угоден...
          Moryarty
    2. Владимир 38 Сегодня, 10:43
      Зачем им это? Что об имидже стали задумываться?
      Владимир 38
      1. Deadушка Сегодня, 11:28
        Цитата: Владимир 38
        Зачем им это? Что об имидже стали задумываться?

        Запасной вариант со 100% гарантией и возможностью давления.
        Времена меняются, это в 90-х и начале 2000-х можно было "бандой" навалиться на любого.
        У многих кризис(силенки не те) да и союзнички могут не согласиться "за компанию".
        Deadушка
  2. DenZ Сегодня, 10:13
    Ну вроде как спецоперации н территории других стран можно проводить только с одобрения ООН либо если власти страны (официальные) дают добро на проведение у себя такой операции. Или про этот пункт уже давно наши "партнеры" забыли?
    DenZ
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:29
    А они еще не устали применять свой "демократизатор" по всему миру? Скорее бы уже надорвались. А звоночки уже есть - то их спецназ устал и психологически измотан, то моряки шугаются российских самолетов.
    rotmistr60
  4. cariperpaint Сегодня, 10:32
    это дурость и боком вылезет почти сразу. что помешает остальным начать искать эти организации у соседей/ найдет страна X в соседней стране Y и начнется такая свистопляска... совсем без мозгов что ли...
    cariperpaint
    1. mkop Сегодня, 10:48
      А кто Вам сказал, что вторгаться можно будет какой-либо другой стране кроме США? Вы забыли об их "исключительности"?
      mkop
      1. cariperpaint Сегодня, 11:00
        а я этого и не говорил.просто это такой хаос создаст что исключительные замучаются разгребать. вон саудиты как попрут в катар фиг потом их остановишь. и плевать они хотели на остальных.
        cariperpaint
        1. mkop Сегодня, 11:08
          А по моему ничего вообще не поменяется для всего мира кроме американцев. Им станет проще вторгаться куда им хочется. А насчет разгребания ими хаоса - а что они разгребли до сих пор? Поддержание напряженности в определенных точках мира - выгодное занятие (для них), иначе они не лезли бы туда. Для них эта напряженность ничего не значит, они окружены океанами со всех сторон, к ним беженцы не бегут...
          А по факту они и так лезут куда хотят, есть на то разрешение ООН или нет.
          mkop
  5. NUR Сегодня, 10:54
    Где было международное право там уже мох вырос. Так бомбить можно любую страну.
    NUR
  6. Altona Сегодня, 10:58
    Цитата: Басарев
    Вполне здравое решение. Если чужая страна не может справиться с терроризмом из-за покровительства верхов, то хоть кто-то должен с ним справиться… Самая могущественная в истории военная сила вполне подойдёт.

    ------------------------
    То есть вначале американские и британские эмиссары, НКО создают в стране "повстанцев" или "террористическую организацию", а потом США и Британия под предлогом ликвидации этой "организации" вторгаются в эту страну? Конечно, "весьма здравое решение", чтобы лишить государственности большую часть третьих стран. Я таки прямо аплодирую такой юридической находке, чтобы на спинах провокаторов и террористов(самими же созданных) вторгаться в третьи страны.
    Altona
  7. samarin1969 Сегодня, 10:59
    Дрязги между демократами и республиканцами заставляют американцев быть юридически щепетильными....А так уже десятки лет американцам международное право не писано....Любую "бесполётную зону" можно превратить в наземную спецоперацию...
    samarin1969
  8. 0255 Сегодня, 11:02
    А что, ООН когда-то кому-то помогала против американской агрессии?
    0255
  9. pvv113 Сегодня, 11:05
    США хотят легализовать через ООН вторжения в третьи страны

    Как показывают события последних лет, штаты успешно влезали куда им заблагорассудится без всякого одобрения ООН. Интересно, с чего бы они вдруг про легализацию вспомнили?
    Всего, по подсчётам аналитиков, Америка за последние 123 года 130 раз вторгалась на чужую территорию либо иным способом вмешивалась во внутренние дела более чем 50 государств мира.
    То есть практически каждый год, и даже чаще.


    http://www.delo.kg/index.php/2011-08-04-18-06-33/
    7402-kuda-vtorgalis-ssha-za-poslednie-23-goda
    pvv113
  10. Комментарий был удален.
  11. faterdom Сегодня, 11:26
    По-моему и сами американцы к поводам для вторжений относятся как к фиговому листку: есть -так хорошо, а нет -так и ...с ним!
    faterdom
  12. Толстоевский Сегодня, 11:34
    и чего это вдруг сша стали такими стеснительными?
    Толстоевский
  13. Феникс_Львов Сегодня, 11:51
    Хороший ход - этак США ЛЮбУЮ организацию может объявить "террористической", и спокойно оккупировать любую страну.
    Феникс_Львов
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