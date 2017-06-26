Как Россия учится выживать на дне Сегодня, 10:13 Этот выпуск – практически короткометражное кино, в котором один сюжет перетекает в другой и то погружает вас на дно, то выталкивает вверх к свету и добру, повторяя сложный путь нашей страны. 1 Прощальный реверанс маньяка-миротворца. Зачем Обама погружает мир в хаос Неземная красота «Аллигатора» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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