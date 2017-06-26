11:56 26 июня

Как Россия учится выживать на дне

Этот выпуск – практически короткометражное кино, в котором один сюжет перетекает в другой и то погружает вас на дно, то выталкивает вверх к свету и добру, повторяя сложный путь нашей страны.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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