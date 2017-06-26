11:55 26 июня

Русские в Сирии. Часть 4

Это четвертая программа из цикла ««Военная приемка» в Сирии». Наша специальная съёмочная группа продолжает работать в древнейшем сирийском городе Алеппо, который был полностью разрушен миномётными обстрелами боевиков. Но в этот раз главная тема не оружие, а люди, которые за всю войну не сделали ни единого выстрела!



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