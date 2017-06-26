Перехват самолета Шойгу над Балтикой: что это было? Сегодня, 10:32 Это программа и для тех, чьи мужья и сыновья в наряде или на полигоне, в боевом походе или дальнем плавании. «Служу России» — программа о том, что такое армия сегодня и какой она станет завтра. 0 Служу России! Выпуск от 20.11.2016 Служу России! Выпуск от 13.11.2016 Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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