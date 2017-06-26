11:56 26 июня

Перехват самолета Шойгу над Балтикой: что это было?

Это программа и для тех, чьи мужья и сыновья в наряде или на полигоне, в боевом походе или дальнем плавании. «Служу России» — программа о том, что такое армия сегодня и какой она станет завтра.




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Комментарии 2

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  1. капрал Сегодня, 11:06
    Перехват самолета Шойгу над Балтикой: что это было?

    Обычная работа сопредельных государств. А что, наши летуны в памперсы наложили, раз такая волна идет? Я разочарован выдержкой и мужеством наших соколов.Василия Сталина на вас нет, ябедники.
    капрал
  2. arhPavel Сегодня, 11:32
    Я представляю сколько вони поднялось, в случае перехвата нашими самолётами допустим МО Польши... Приплели ли бы туда все вплоть до 14 века...
    arhPavel
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