Выйти из ЕС труднее, чем туда войти!
Оказывается, после Brexit далеко не все британцы готовы выйти из Евросоюза. Дошло до того, что больше половины жителей Туманного Альбиона требуют… нового референдума. Его следует провести тогда, когда станут известны все условия, выдвинутые Брюсселем по поводу «развода».
Результаты исследования, проведённого «Survation» по заказу «The Mail», показали удивительную картину: 53 процента британцев считают, что Соединённому Королевству следует провести новый референдум. Нужно лишь дождаться условий соглашения с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС.
Образно говоря, премьер-министр Великобритании «стоит на коленях»: вопросом жизни и смерти является для Терезы Мэй «гражданская война» в кабинете министров. Речь идёт о планах по Brexit. О выходе из ЕС даже британские депутаты нынче говорят «без уверенности». Данные опросов показывают, что две трети избирателей выступают за «мягкий выход». Бывший британский министр Дэвид Джонс обещает «ярость избирателей», поскольку курс Т. Мэй направлен на «жёсткий выход», вопреки попыткам сохранить Великобританию на едином рынке ЕС или в таможенном союзе ЕС. Об этом упомянутый Джонс рассказал «The Mail» . Его заявление стало как бы фиксацией нового мнения общественности: социологический опрос показал, что подавляющее большинство граждан стоит в оппозиции так называемому «жёсткому» Brexit.
Опрос «Survation», проведённый в минувшее воскресенье, показал, что народ голосует за «более мягкую» позицию, которую в отношении выхода из ЕС ранее поддержал канцлер казначейства Филип Хэммонд. Этот человек сегодня возглавляет лагерь критиков жёсткого «развода» Британии с ЕС. Результаты опроса показали, что канцлера «решительно поддерживают» две трети избирателей, в то время как всего 31% одобряет «жёсткое» расставание с Брюсселем (то есть вплоть до выхода страны из таможенного союза).
Союзники госпожи Мэй «отчаянно пытаются поддержать её», пишет с иронией газета. Совсем недавно Мэй огорчалась «катастрофическим итоговым результатом выборов», затем её преследовали проблемы с терроризмом и неумение на них достойно реагировать, а теперь она оказалась перед фактом народного недоверия. Один «брекситёр» недаром сказал: «Мэй стоит на коленях, и Хэммонд этот факт явно использует». Дошло уже и до того, что «некоторые депутаты» начали думать над «письмами» с целью выразить Терезе Мэй недоверие. Эти документы будут отправлены куда надо, если деятельность Мэй «не улучшится» в течение десяти дней. Вотум недоверия состоится, если комитет 1922 года («комитет заднескамеечников») получит 48 писем (15 процентов парламентской партии).
Источник в парламенте сказал изданию, что оппоненты готовы представить госпоже Мэй «ультиматум»: ей придётся уйти с поста, уступить должность новому лидеру — человеку, который сделает всё, чтобы избежать раскола в партии. Высокопоставленный депутат, «брекситёр», предполагает, что «самым предпочтительным выбором для большинства» явился бы нынешний министр иностранных дел Борис Джонсон.
Хаос в правительстве и в среде депутатов порождён тем, что процедура выхода из ЕС оказалась поистине адской. По данным источников из ЕС, с марта 2019 года в ходе обсуждений по Brexit должно быть разрешено более 7.000 самых разных вопросов: от паспортов для домашних животных до авиационной безопасности. Трудности «развода» поражают своими масштабами.
В министерстве иностранных дел опасаются, что законопроект о выходе приведёт к месяцам «гражданской войны» в палате общин, которая может скинуть правительство прямо сейчас, когда у того нет большинства.
Высокопоставленный правительственный источник говорит, что сторонники мягкого выхода подвесят дамоклов меч над головами «жёстких» брекситёров. Они начнут подавать бесконечные «поправки» в законопроект о выходе. Цель — завести в тупик жёсткий выход. И это приведёт к изменению характера переговоров с Брюсселем: ведь европейцы поймут, что у Британии единой позиции по выходу попросту нет!
«Мятежники» из числа тори, вероятно, объединятся с депутатами Лейбористской партии — с теми, которые говорят, что намерены подвергать переговоры правительства «непрерывной оценке» (сериям голосований в ходе переговоров). Цель — подтолкнуть министров к отступлению от жёсткого варианта выхода.
Один член кабинета министров заявил в интервью изданию: «Кабинет разделён, партия разделена, страна разделена».
По словам некоторых депутатов, МИД близок к параличу.
Бывший премьер-министр, член Либерально-демократической партии Алистер Кармайкл сказал: «В палате общин нет большинства по жёсткому Brexit. Тереза Мэй, по-видимому, до сих пор атакует своего собственного канцлера и почти всех независимых экономических авторитетов… Моё простое послание Терезе Мэй: отступите, или вы потеряете власть».
Мистер Хэммонд убеждён, что рабочие места британцев и процветание страны зависят от сохранения преимуществ таможенного союза хотя бы на переходный период. Люди смогут приспособиться к новым условиям торговли.
Опрос «Survation» показал, что 65% граждан против такого выхода. Всего 35% согласны с тактикой премьер-министра.
Высока и поддержка идеи проведения второго референдума по вопросу о том, следует ли принять условия заключительной сделки по Brexit с Брюсселем. В общей сложности 53% «за» новый плебисцит. «Против» такого референдума — 47 процентов, разница в шесть пунктов.
Тем временем в Европе растёт тревога по поводу ещё какого-нибудь «ексита» — уже не британского. Кто следующий?
Участники социологического опроса «Sputnik.Мнения» (проводился центром «IFop») из Великобритании, Германии, Италии и Франции уверены, что вслед за Соединённым Королевством из ЕС выйдет ещё кто-то.
Такого мнения, отмечает РИА «Новости» , придерживаются 64% британцев, 52% немцев, 57% итальянцев и 49% французов. Значительная часть респондентов полагает, что Brexit послужит примером одновременно для нескольких государств: такой ответ выбрали 55% жителей Британии, 50% итальянцев, 42% французов, 39% итальянцев.
О вероятном выходе одного или нескольких государств из ЕС говорит чаще молодёжь (люди моложе 35 лет). Соответствующие данные были получены в Германии, Франции, Италии. И только в Великобритании результат получился обратным.
Те, кто уверен, что в обозримом будущем ЕС не покинет ни одно государство, оказались в меньшинстве. Соответствующий ответ выбрали 33% французов, 32% итальянцев, 39% немцев и 18% британцев.
Похоже, добавим, серьёзные сложности, которые сегодня испытывает Великобритания, в которой правительство и народ раскололись на два враждующих лагеря, не очень-то волнуют респондентов. Премьер-министр Британии теряет доверие народа, против неё ополчились былые политические сторонники, а в ведущих государствах Евросоюза граждане уже «подбирают» следующего кандидата на «развод» с Брюсселем. Если бы во Франции на выборах победила Марин Ле Пен, этот кандидат мог бы быть известен.
Результаты исследования, проведённого «Survation» по заказу «The Mail», показали удивительную картину: 53 процента британцев считают, что Соединённому Королевству следует провести новый референдум. Нужно лишь дождаться условий соглашения с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС.
Образно говоря, премьер-министр Великобритании «стоит на коленях»: вопросом жизни и смерти является для Терезы Мэй «гражданская война» в кабинете министров. Речь идёт о планах по Brexit. О выходе из ЕС даже британские депутаты нынче говорят «без уверенности». Данные опросов показывают, что две трети избирателей выступают за «мягкий выход». Бывший британский министр Дэвид Джонс обещает «ярость избирателей», поскольку курс Т. Мэй направлен на «жёсткий выход», вопреки попыткам сохранить Великобританию на едином рынке ЕС или в таможенном союзе ЕС. Об этом упомянутый Джонс рассказал «The Mail» . Его заявление стало как бы фиксацией нового мнения общественности: социологический опрос показал, что подавляющее большинство граждан стоит в оппозиции так называемому «жёсткому» Brexit.
Опрос «Survation», проведённый в минувшее воскресенье, показал, что народ голосует за «более мягкую» позицию, которую в отношении выхода из ЕС ранее поддержал канцлер казначейства Филип Хэммонд. Этот человек сегодня возглавляет лагерь критиков жёсткого «развода» Британии с ЕС. Результаты опроса показали, что канцлера «решительно поддерживают» две трети избирателей, в то время как всего 31% одобряет «жёсткое» расставание с Брюсселем (то есть вплоть до выхода страны из таможенного союза).
Союзники госпожи Мэй «отчаянно пытаются поддержать её», пишет с иронией газета. Совсем недавно Мэй огорчалась «катастрофическим итоговым результатом выборов», затем её преследовали проблемы с терроризмом и неумение на них достойно реагировать, а теперь она оказалась перед фактом народного недоверия. Один «брекситёр» недаром сказал: «Мэй стоит на коленях, и Хэммонд этот факт явно использует». Дошло уже и до того, что «некоторые депутаты» начали думать над «письмами» с целью выразить Терезе Мэй недоверие. Эти документы будут отправлены куда надо, если деятельность Мэй «не улучшится» в течение десяти дней. Вотум недоверия состоится, если комитет 1922 года («комитет заднескамеечников») получит 48 писем (15 процентов парламентской партии).
Источник в парламенте сказал изданию, что оппоненты готовы представить госпоже Мэй «ультиматум»: ей придётся уйти с поста, уступить должность новому лидеру — человеку, который сделает всё, чтобы избежать раскола в партии. Высокопоставленный депутат, «брекситёр», предполагает, что «самым предпочтительным выбором для большинства» явился бы нынешний министр иностранных дел Борис Джонсон.
Хаос в правительстве и в среде депутатов порождён тем, что процедура выхода из ЕС оказалась поистине адской. По данным источников из ЕС, с марта 2019 года в ходе обсуждений по Brexit должно быть разрешено более 7.000 самых разных вопросов: от паспортов для домашних животных до авиационной безопасности. Трудности «развода» поражают своими масштабами.
В министерстве иностранных дел опасаются, что законопроект о выходе приведёт к месяцам «гражданской войны» в палате общин, которая может скинуть правительство прямо сейчас, когда у того нет большинства.
Высокопоставленный правительственный источник говорит, что сторонники мягкого выхода подвесят дамоклов меч над головами «жёстких» брекситёров. Они начнут подавать бесконечные «поправки» в законопроект о выходе. Цель — завести в тупик жёсткий выход. И это приведёт к изменению характера переговоров с Брюсселем: ведь европейцы поймут, что у Британии единой позиции по выходу попросту нет!
«Мятежники» из числа тори, вероятно, объединятся с депутатами Лейбористской партии — с теми, которые говорят, что намерены подвергать переговоры правительства «непрерывной оценке» (сериям голосований в ходе переговоров). Цель — подтолкнуть министров к отступлению от жёсткого варианта выхода.
Один член кабинета министров заявил в интервью изданию: «Кабинет разделён, партия разделена, страна разделена».
По словам некоторых депутатов, МИД близок к параличу.
Бывший премьер-министр, член Либерально-демократической партии Алистер Кармайкл сказал: «В палате общин нет большинства по жёсткому Brexit. Тереза Мэй, по-видимому, до сих пор атакует своего собственного канцлера и почти всех независимых экономических авторитетов… Моё простое послание Терезе Мэй: отступите, или вы потеряете власть».
Мистер Хэммонд убеждён, что рабочие места британцев и процветание страны зависят от сохранения преимуществ таможенного союза хотя бы на переходный период. Люди смогут приспособиться к новым условиям торговли.
Опрос «Survation» показал, что 65% граждан против такого выхода. Всего 35% согласны с тактикой премьер-министра.
Высока и поддержка идеи проведения второго референдума по вопросу о том, следует ли принять условия заключительной сделки по Brexit с Брюсселем. В общей сложности 53% «за» новый плебисцит. «Против» такого референдума — 47 процентов, разница в шесть пунктов.
Тем временем в Европе растёт тревога по поводу ещё какого-нибудь «ексита» — уже не британского. Кто следующий?
Участники социологического опроса «Sputnik.Мнения» (проводился центром «IFop») из Великобритании, Германии, Италии и Франции уверены, что вслед за Соединённым Королевством из ЕС выйдет ещё кто-то.
Такого мнения, отмечает РИА «Новости» , придерживаются 64% британцев, 52% немцев, 57% итальянцев и 49% французов. Значительная часть респондентов полагает, что Brexit послужит примером одновременно для нескольких государств: такой ответ выбрали 55% жителей Британии, 50% итальянцев, 42% французов, 39% итальянцев.
О вероятном выходе одного или нескольких государств из ЕС говорит чаще молодёжь (люди моложе 35 лет). Соответствующие данные были получены в Германии, Франции, Италии. И только в Великобритании результат получился обратным.
Те, кто уверен, что в обозримом будущем ЕС не покинет ни одно государство, оказались в меньшинстве. Соответствующий ответ выбрали 33% французов, 32% итальянцев, 39% немцев и 18% британцев.
Похоже, добавим, серьёзные сложности, которые сегодня испытывает Великобритания, в которой правительство и народ раскололись на два враждующих лагеря, не очень-то волнуют респондентов. Премьер-министр Британии теряет доверие народа, против неё ополчились былые политические сторонники, а в ведущих государствах Евросоюза граждане уже «подбирают» следующего кандидата на «развод» с Брюсселем. Если бы во Франции на выборах победила Марин Ле Пен, этот кандидат мог бы быть известен.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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