11:56 26 июня

Новый британский авианосец готовится к плаванию… под присмотром ВМФ РФ

Согласно информации РИА Новости , телеканал Sky News сообщает о запланированном на 26 июня первом плавании крупнейшего корабля Королевского военно-морского флота Великобритании авианосца " Королева Елизавета " (Queen Elizabeth). В Северном море ему предстоит провести 6 недель.

Корабль, строившийся с 2009 года, назван в честь королевы Елизаветы I, занимавшей английский престол в 1558 – 1603 годы. Экипаж судна составит свыше 700 человек, старшему из которых 58 лет, самому молодому — 17. Стоимость корабля – 3,5 млрд. фунтов (3,8 млрд. долл.).




Британская The Sunday Times разместила материал, в котором озвучила мнение об ожидаемой слежке за авианосцем со стороны российских субмарин типа "Акула", разведывательных самолетов Ту-214Р и кораблей класса 864, которые попытаются "получить как можно больше сведений" о новом судне.

Мы бы сделали то же самое, если бы они спустили на воду новый большой корабль.


В этой связи авианосец будут "сопровождать фрегат или эсминец, чтобы помешать российским кораблям подобраться слишком близко". Более того, в состоянии готовности будут противолодочные вертолеты и истребители Typhoon.


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Комментарии 15

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  1. maxim947 Сегодня, 11:07
    Плавание???!!!! Не стоит так принижать британский флот))
    maxim947
  2. Маз Сегодня, 11:08
    Ну, а что нам его любить? Его построили для того, чтоб наших парней и девчат убивать, топить , калечить, а не катать по океанам в круизах. Благословить .... на утопление и вся недолга. Волна ему пухом, если что.
    Маз
  3. Владимир 38 Сегодня, 11:12
    Англичане строят авианосцы существенно дешевле, чем американцы, во у полосатых коррупция процветает..
    Владимир 38
    1. Сухой_Т-50 Сегодня, 11:13
      Цитата: Владимир 38
      Англичане строят авианосцы существенно дешевле, чем американцы, во у полосатых коррупция процветает..

      Ну так этот корабль и поменьше,чем американские
      Сухой_Т-50
    2. donavi49 Сегодня, 11:14
      Так и это авианосцем с натягом можно назвать. Под самую слабую версию Ф-35 - которая все еще толком не летает (в отличии от других версий).
      donavi49
      1. Опасный Сегодня, 11:38
        но выглядит он очень круто!
        Опасный
    3. igor.borov775 Сегодня, 11:42
      Вот в этом Вы к сожалению правы. Но заносчивости у бриттов не отнять.Сам шныряют везде а чужих очень не любят. Пора уже привыкнуть Россия уже не та,что была в (90) годах пора привыкнуть.
      igor.borov775
  4. Сухой_Т-50 Сегодня, 11:15
    Цитата: Маз
    Ну, а что нам его любить? Его построили для того, чтоб наших парней и девчат убивать, топить , калечить, а не катать по океанам в круизах. Благословить .... на утопление и вся недолга. Волна ему пухом, если что.

    Топить,калечить и убивать можно силами маленьких,но очень гордых народов.Причём,без риска ответки
    Сухой_Т-50
  5. Farid05 Сегодня, 11:18
    когда то была морская сверхдержава, а сейчас - один авианосец... но и то молодцы, не теряют опыт.
    Farid05
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:21
      Цитата: Farid05
      когда то была морская сверхдержава, а сейчас - один авианосец... но и то молодцы, не теряют опыт.

      Самые мощные ВМФ в Западной Европе, а по тоннажу на втором месте в мире...
      DOCTOR ZLO
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:27
    старшему из которых 58 лет, самому молодому — 17

    А это к чему? Показать преемственность поколений? Так Англия уже давно не владычица морей.
    rotmistr60
  7. sir_obs Сегодня, 11:28
    российских субмарин типа "Акула",

    Писакам лишь бы написать. Акула-стратег, в ее задачи не входит следение за кем -либо, напротив, максимальная скрытность.
    Меридианы радиотехническую разведку могут и издалека вести, разве что физ поля списать, поближе подойти.
    sir_obs
  8. svp67 Сегодня, 11:31
    Британская The Sunday Times разместила материал, в котором озвучила мнение об ожидаемой слежке за авианосцем со стороны российских субмарин типа "Акула", разведывательных самолетов Ту-214Р и кораблей класса 864, которые попытаются "получить как можно больше сведений" о новом судне.
    Ну "бриты" нос и задрали. Радуйтесь, если Вам по дороге встретится наш "мирный траулер"...а то размечтались.
    svp67
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:35
      На каждый авианосец, свой скотовоз найдется или баржа с щебнем...
      DOCTOR ZLO
  9. DEZINTO Сегодня, 11:54
    а какой смысл в двух башнях ?
    DEZINTO
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