Новый британский авианосец готовится к плаванию… под присмотром ВМФ РФ

Мы бы сделали то же самое, если бы они спустили на воду новый большой корабль.

Согласно информации РИА Новости , телеканал Sky News сообщает о запланированном на 26 июня первом плавании крупнейшего корабля Королевского военно-морского флота Великобритании авианосца " Королева Елизавета " (Queen Elizabeth). В Северном море ему предстоит провести 6 недель.Корабль, строившийся с 2009 года, назван в честь королевы Елизаветы I, занимавшей английский престол в 1558 – 1603 годы. Экипаж судна составит свыше 700 человек, старшему из которых 58 лет, самому молодому — 17. Стоимость корабля – 3,5 млрд. фунтов (3,8 млрд. долл.).Британская The Sunday Times разместила материал, в котором озвучила мнение об ожидаемой слежке за авианосцем со стороны российских субмарин типа "Акула", разведывательных самолетов Ту-214Р и кораблей класса 864, которые попытаются "получить как можно больше сведений" о новом судне.В этой связи авианосец будут "сопровождать фрегат или эсминец, чтобы помешать российским кораблям подобраться слишком близко". Более того, в состоянии готовности будут противолодочные вертолеты и истребители Typhoon.