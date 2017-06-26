Трамп планирует добиться доминирования Америки в энергетике
Дональд Трамп планирует объявить «Неделю энергетики» призвать к увеличению экспорта нефти и газа с целью достичь господства в этой области, передает РИА Новости сообщение Bloomberg.
По словам источника агентства в Белом доме, президент хочет подчеркнуть, что США готовы стать нетто-экспортером нефти, газа, угля и других видов энергоресурсов». Он также планирует выступить в министерстве энергетики с речью о том, как «экспорт углеводородов из Соединенных Штатов усиливает роль страны на международной арене и укрепляет отношения с союзниками».
По мнению агентства, "Неделя энергетики", как и предыдущие мероприятия подобного рода, «нацелена на привлечение внимания к внутренней политике американской администрации и, соответственно, на отвлечение от неприятных для Белого дома тем, включая расследование "российского вмешательства" в президентские выборы».
В статье отмечается, что администрация Трампа «приступила к пересмотру многих существующих нормативных актов, ограничивающих развитие энергетики». В том числе, по указанию президента профильные службы «занялись устранением законодательных барьеров», препятствующих добыче энергоресурсов на территории страны.
Издание называет стремление Трампа к господству в энергетике «шагом вперед», поскольку долгие годы политики и представители отрасли говорили лишь о достижении «энергетической независимости» от зарубежных поставщиков.
Однако ирония ситуации заключается в том, что такие шаги Белого дома могут лишь осложнить ситуацию на рынке углеводородов, «который уже и так страдает от перенасыщения», отмечает автор публикации.
«По оценкам Управления по информации в области энергетики, (является подразделением Министерства энергетики США), в следующем году объемы добычи нефти достигнут отметки в 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, будут превышены рекордные показатели 1970 года», – заключает он.
По словам источника агентства в Белом доме, президент хочет подчеркнуть, что США готовы стать нетто-экспортером нефти, газа, угля и других видов энергоресурсов». Он также планирует выступить в министерстве энергетики с речью о том, как «экспорт углеводородов из Соединенных Штатов усиливает роль страны на международной арене и укрепляет отношения с союзниками».
По мнению агентства, "Неделя энергетики", как и предыдущие мероприятия подобного рода, «нацелена на привлечение внимания к внутренней политике американской администрации и, соответственно, на отвлечение от неприятных для Белого дома тем, включая расследование "российского вмешательства" в президентские выборы».
В статье отмечается, что администрация Трампа «приступила к пересмотру многих существующих нормативных актов, ограничивающих развитие энергетики». В том числе, по указанию президента профильные службы «занялись устранением законодательных барьеров», препятствующих добыче энергоресурсов на территории страны.
Издание называет стремление Трампа к господству в энергетике «шагом вперед», поскольку долгие годы политики и представители отрасли говорили лишь о достижении «энергетической независимости» от зарубежных поставщиков.
Однако ирония ситуации заключается в том, что такие шаги Белого дома могут лишь осложнить ситуацию на рынке углеводородов, «который уже и так страдает от перенасыщения», отмечает автор публикации.
«По оценкам Управления по информации в области энергетики, (является подразделением Министерства энергетики США), в следующем году объемы добычи нефти достигнут отметки в 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, будут превышены рекордные показатели 1970 года», – заключает он.
Использованы фотографии: http://promdevelop.ru
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