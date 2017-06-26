11:56 26 июня

Трамп планирует добиться доминирования Америки в энергетике

Дональд Трамп планирует объявить «Неделю энергетики» призвать к увеличению экспорта нефти и газа с целью достичь господства в этой области, передает РИА Новости сообщение Bloomberg.



По словам источника агентства в Белом доме, президент хочет подчеркнуть, что США готовы стать нетто-экспортером нефти, газа, угля и других видов энергоресурсов». Он также планирует выступить в министерстве энергетики с речью о том, как «экспорт углеводородов из Соединенных Штатов усиливает роль страны на международной арене и укрепляет отношения с союзниками».


По мнению агентства, "Неделя энергетики", как и предыдущие мероприятия подобного рода, «нацелена на привлечение внимания к внутренней политике американской администрации и, соответственно, на отвлечение от неприятных для Белого дома тем, включая расследование "российского вмешательства" в президентские выборы».

В статье отмечается, что администрация Трампа «приступила к пересмотру многих существующих нормативных актов, ограничивающих развитие энергетики». В том числе, по указанию президента профильные службы «занялись устранением законодательных барьеров», препятствующих добыче энергоресурсов на территории страны.

Издание называет стремление Трампа к господству в энергетике «шагом вперед», поскольку долгие годы политики и представители отрасли говорили лишь о достижении «энергетической независимости» от зарубежных поставщиков.

Однако ирония ситуации заключается в том, что такие шаги Белого дома могут лишь осложнить ситуацию на рынке углеводородов, «который уже и так страдает от перенасыщения», отмечает автор публикации.

«По оценкам Управления по информации в области энергетики, (является подразделением Министерства энергетики США), в следующем году объемы добычи нефти достигнут отметки в 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, будут превышены рекордные показатели 1970 года», – заключает он.

Использованы фотографии: http://promdevelop.ru
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Комментарии 12

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  1. Владимир 38 Сегодня, 11:21
    И добьется, если его не снимут раньше срока, а для нас эта новость не сулит ничего хорошего..
    Владимир 38
    1. maxim947 Сегодня, 11:36
      То что, мерикосы хотят доминировать, причем везде - давно не новость.
      И с этим что-то надо делать)))))
      maxim947
      1. BerBer Сегодня, 11:44
        Ответ на поверхности. Озвучивался неоднократно. Нужно переформатировать экономику - слезть с нефтяной иглы. А штатам всё равно "кирдык" рано или поздно. Груз накопленных проблем в их экономике не удастся переложить на чужие плечи, слишком много они задолжали всему миру
        BerBer
      2. НасРать Сегодня, 11:46
        Америка хочет стать сырьевым придатком, нефтяной колонкой Европы? wassat Хочет отнять первенство у России.... laughing Трампу не даёт покоя идеи Путина? yes Когда Россия пытается вылезти из проблем с помощью нефти и газа - это сырьевая экономика!!! А когда США -

        с речью о том, как «экспорт углеводородов из Соединенных Штатов усиливает роль страны на международной арене и укрепляет отношения с союзниками».

        wassat
        НасРать
  2. Басарев Сегодня, 11:22
    И у США это может получиться. Хотя бы потому что бензин у них дешевеет вслед за падением цен на нефть. А не как у нас.
    Басарев
    1. DenZ Сегодня, 11:27
      Вы имеете ввиду внутренний рынок США. А Трамп говорит о экспорте энергоносителей да еще и на пересыщенный международный рынок. ИМХО идиотская фантазия ( ну только, конечно если разбомбить часть стран добывающих ту же нефть для создания ее дефицита на рынке).
      В общем желание у Трампа хорошее но вот с его реализацией проблем будет немеряно.
      DenZ
      1. art030765 Сегодня, 11:37
        зачем бомбить можно нажать на потребителй и заставить отказаться от российской нефти и закупать американскую китай уже во всю так делает кстати для сша это способ преодолеть торговый дефицит. проблема американского торгового дефицита грозит финансовой стабильностью всему миру все это понимают и думаю нехотя скуля ворча но будут покупать американские энергоносители. для нас россии это как серпом по одному месту
        art030765
    2. Flinky Сегодня, 11:37
      Бензин из привозной нефти тоже дешеветь не будет.
      Flinky
  3. Комментарий был удален.
  4. mayday Сегодня, 11:29
    Отличная новость на фоне запуска строительства "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Главное не лопнуть от амбиций)
    mayday
    1. Арон Заави Сегодня, 11:38
      Цитата: mayday
      Отличная новость на фоне запуска строительства "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Главное не лопнуть от амбиций)

      А какое отношение газопроводы поедназначенные избавиться от зависимости от Украины,влияют на американские планы?
      Арон Заави
  5. Павловский Сегодня, 11:48
    А зачем? Они любые ресурсы могут купить за свои ни чем (кроме дубины, конечно) не обеспеченные фантики. Даже печать бумажки уже перестали, достаточно набрать "1" и добавить нужное количество ноликов.
    Павловский
  6. mayday Сегодня, 11:53
    Цитата: Арон Заави
    А какое отношение газопроводы поедназначенные избавиться от зависимости от Украины,влияют на американские планы?

    Ну хотя бы тем, что европейские потребители смогут покупать дешевый Российский газ, а не дорогое американское топливо..
    mayday
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