Южная Корея пыталась убить лидера КНДР
Согласно информации ТАСС , японская газета Asahi сообщила о планировавшемся прежней администрацией Южной Кореи покушении на жизнь главы КНДР Ким Чен Ына.
Соответствующая резолюция была подписана бывшим президентом Пак Кын Хе после декабря 2015 год. Разработка плана возлагалась на национальную разведку. Предполагалась возможность имитации дорожно-транспортного происшествия или крушения поезда. Предусматривалась попытка госпереворота.
Переход к данному сценарию был вызван активизацией военных программ КНДР, в первую очередь, успехами в разработке ядерного оружия. Но, как отмечает издание, попытки устранения Ким Чен Ына не оправдались и программа была свернута.
В декабре 2016 года парламент Республики Корея проголосовал за импичмент бывшего президента страны Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и других преступлениях. С мая страной управляет Мун Чжэ Ин.
Соответствующая резолюция была подписана бывшим президентом Пак Кын Хе после декабря 2015 год. Разработка плана возлагалась на национальную разведку. Предполагалась возможность имитации дорожно-транспортного происшествия или крушения поезда. Предусматривалась попытка госпереворота.
Переход к данному сценарию был вызван активизацией военных программ КНДР, в первую очередь, успехами в разработке ядерного оружия. Но, как отмечает издание, попытки устранения Ким Чен Ына не оправдались и программа была свернута.
В декабре 2016 года парламент Республики Корея проголосовал за импичмент бывшего президента страны Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и других преступлениях. С мая страной управляет Мун Чжэ Ин.
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