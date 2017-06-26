11:56 26 июня

Южная Корея пыталась убить лидера КНДР

Согласно информации ТАСС , японская газета Asahi сообщила о планировавшемся прежней администрацией Южной Кореи покушении на жизнь главы КНДР Ким Чен Ына.

Соответствующая резолюция была подписана бывшим президентом Пак Кын Хе после декабря 2015 год. Разработка плана возлагалась на национальную разведку. Предполагалась возможность имитации дорожно-транспортного происшествия или крушения поезда. Предусматривалась попытка госпереворота.

Южная Корея пыталась убить лидера КНДР



Переход к данному сценарию был вызван активизацией военных программ КНДР, в первую очередь, успехами в разработке ядерного оружия. Но, как отмечает издание, попытки устранения Ким Чен Ына не оправдались и программа была свернута.

В декабре 2016 года парламент Республики Корея проголосовал за импичмент бывшего президента страны Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и других преступлениях. С мая страной управляет Мун Чжэ Ин.


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Комментарии 12

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  1. Maskom Сегодня, 11:24
    ради мучеников из Северной Кореи очень надеюсь , что отстранение людоедской династии произойдет как можно быстрее...
    Maskom
    1. 210окв Сегодня, 11:26
      Давайте,в первых рядах,устраните "людоеда"...Рискните здоровьем.А Вас граждане КНДР(замученные) просили об этом?
      210окв
    2. tiredwithall Сегодня, 11:34
      Цитата: Maskom
      что отстранение людоедской династии произойдет как можно быстрее...

      Настоящие людоеды сидят на Wall str и в Cіty в Нью-Йорке и Лондоне, а в Северной Корее лишь обороняются от них.
      tiredwithall
    3. rotmistr60 Сегодня, 11:38
      ради мучеников из Северной Кореи

      Судя по вашей писанине вы в "курсе" обстановки в КНДР. Вам то в Израиле какое дело до КНДР. Или вы от своей "значимости" решили, что по примеру Сша у вас свои интересы по всему миру? Так Корея вас и не вспоминает, а уж тем более не угрожает вам. Может уже пришла пора осадить свою словесную прыткость?
      rotmistr60
  2. svp67 Сегодня, 11:24
    И все "законно". Ну "демократия" ж... А главное во всем виноват "Ын"
    svp67
  3. 210окв Сегодня, 11:24
    Ну уберут его,если "повезет"...Будет другой,такой же Ким...
    210окв
  4. Вздринчер Сегодня, 11:25
    Ну этот хитропопый кореец уже конечно всех достал А с другой стороны такие как он нужны Это как жупел которым всех можно пугать Если что smile
    Вздринчер
  5. kpotr Сегодня, 11:25
    "планировала" и "пыталась" - очень разные вещи.
    kpotr
  6. Толстоевский Сегодня, 11:30
    южная корея - марионетка сша, а значит такая же страна-террорист
    Толстоевский
  7. sergo1914 Сегодня, 11:39
    А теперь представьте заголовок: "Северная Корея пыталась убить лидера другого государства". Представили? И реакцию либерального мира...
    sergo1914
  8. iliitchitch Сегодня, 11:49
    Борьба в аквариуме на 0.5 куб\м . Сожрёт ли сомик скалярию , и где Золотая рыбка , вообще-то ? Интересно ? Чего-то не оч. Ю.корее надо б поумнеть , прежде чем С.корею лечить . Или наоборот ?
    "Да ну вас на фиг , разбирайтесь сами ,
    ведь если я продолжу , даже не во зле -
    боюсь , что драться на дуэли с Ленским
    придётся не Онегину , а мне ."
    Тут у нас на драфте два (или всё-таки 3?) удава Планету скоро пилить будут , и вдруг нежданчик - кореи . 2 Великих очередных . Оч. интересен всему миру корейский бардак . Весь мир замер просто . good Вот как самсунги с плоским экраном полетят , а у тех клоны гептиловые не стартанут , всё , 1:0 . drinks А если гептиловые полетят ?
    "Эх,дети-детишки,неразумные чада мои..." . Огнетушитель с двух сторон готов давно уже - вот тут мы с китайцами точно братаны . wassat
    iliitchitch
  9. Центр Сегодня, 11:53
    Обычно он смеётся на фото.
    Центр
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