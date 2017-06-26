11:56 26 июня

Россия прекращает производство Ан-148

Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148 после завершения строительства последних двух машин на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО), заявил журналистам в понедельник источник в российской авиационной отрасли, передает РИА Новости .

Россия прекращает производство Ан-148


Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последние пару машин и дальше судьба машины в России развиваться не будет
— сказал источник.


Ан-148 — ближнемагистральный пассажирский самолет, может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 до 5 тысяч километров, приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Крейсерская скорость составляет 800-870 километров в час. Региональные самолеты Ан-148 воронежского авиазавода с 2009 года эксплуатируются авиакомпаниями "Россия", СЛО "Россия", "Ангара", летными отрядами МЧС и Минобороны.

Использованы фотографии: http://www.polet-bilet.ru/
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 11:28
    Скорее "Ил" ставьте в серию..Нам чужого не нужно и своё не отдадим.
    210окв
    1. Басарев Сегодня, 11:29
      Зачем вообщк столь долго держали в серии этот украинский хлам?
      Басарев
      1. 210окв Сегодня, 11:32
        Ну давайте откровенно."Ан" если он украинский-то однозначно хлам?"Аны"трудяги.Просто у руководства наверное стало доходить-что зависеть от капризов хунтят есть дело самое тупиковое...
        Цитата: Басарев
        Зачем вообщк столь долго держали в серии этот украинский хлам?
        210окв
        1. Владимир16 Сегодня, 11:35
          Прав был Жорж Милославский говоря "самозванцу"
          - Да ты что, сукин сын самозванец , казенные земли разбазариваешь?!!так никаких волостей не напасешься...
          "сукин сын самозванец" - Горбачев.
          В итоге упоротые бандеровцы считают себя создателями самолетов, и АН в одночасье стал не русским.
          Самое верное это вернуть "казенные земли". hi

          АНТОНОВ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК - причем тут фашистская мразь бандера???
          Владимир16
          1. 210окв Сегодня, 11:41
            Кб "Антонов" было основано в Новосибирске..Ну и впоследствии перенесли по решению тогдашнего главного кукурузовода в Киев..Поддерживал своих.
            Цитата: Владимир16
            Прав был Жорж Милославский говоря "самозванцу"
            - Да ты что, сукин сын самозванец , казенные земли разбазариваешь?!!так никаких волостей не напасешься...
            "сукин сын самозванец" - Горбачев.
            В итоге упоротые бандеровцы считают себя создателями самолетов, и АН в одночасье стал не русским.
            Самое верное это вернуть "казенные земли". hi
            АНТОНОВ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК - причем тут фашистская мразь бандера???
            210окв
          2. Старый военрук Сегодня, 11:42
            С каких пор Ан стал нерусским? При чём тут бандеровская шваль? Кто-то у нас чудит в экономическом блоке правительства, чт не есть удивительно. Ох, плачут фонари вдоль улиц по этим доброхотам.
            Цитата: Владимир16
            Прав был Жорж Милославский говоря "самозванцу"
            - Да ты что, сукин сын самозванец , казенные земли разбазариваешь?!!так никаких волостей не напасешься...
            "сукин сын самозванец" - Горбачев.
            В итоге упоротые бандеровцы считают себя создателями самолетов, и АН в одночасье стал не русским.
            Самое верное это вернуть "казенные земли". hi
            АНТОНОВ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК - причем тут фашистская мразь бандера???
            Старый военрук
      2. Pivot Сегодня, 11:38
        Летал на таком из Питера в Уфу, отличный просторный самолёт, пространства больше чем в SSJ так, что самолёт хороший, комфортный, хламом его точно не назову.
        Pivot
      3. svp67 Сегодня, 11:40
        Цитата: Басарев
        Зачем вообщк столь долго держали в серии этот украинский хлам?

        А затем, что это не хлам, а очень приличный и главное нужный нам самолет. В проектирование и производство которого вложено много сил и душевной энергии и наших специалистов. Что бы кто не говорил, но по духу это РУССКИЙ самолет.
        svp67
      4. Flinky Сегодня, 11:40
        ОКБ Антонова никогда не было "украинским" (и даже сам академик Антонов "украинцем" не был). Оно родилось в Новосибирске на Чкаловском авиазаводе. И только через пять лет после этого ОКБ перевели в Кукуев.
        Не стреляй в прошлое - иначе будущее пришлёт тебе МБР.
        Flinky
  2. svp67 Сегодня, 11:28
    Давно пора. Надо все усилия на производство СВОИХ "ИЛов" направлять... Ты уж прости "трудяга - АН", но чужой ты для нас стал.
    svp67
    1. Комментарий был удален.
  3. Вздринчер Сегодня, 11:56
    Мутная история вообще с маркой Ан. Вон пишут что "Южмаш" китайцам продают лунные технологии которые еще 50 лет назад в СССР были Значит это можно А права на Ан нельзя отсудить А может быть просто не надо России это Ан?
    Вздринчер
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