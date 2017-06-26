Россия прекращает производство Ан-148

Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последние пару машин и дальше судьба машины в России развиваться не будет

Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148 после завершения строительства последних двух машин на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО), заявил журналистам в понедельник источник в российской авиационной отрасли, передает РИА Новости — сказал источник.Ан-148 — ближнемагистральный пассажирский самолет, может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 до 5 тысяч километров, приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Крейсерская скорость составляет 800-870 километров в час. Региональные самолеты Ан-148 воронежского авиазавода с 2009 года эксплуатируются авиакомпаниями "Россия", СЛО "Россия", "Ангара", летными отрядами МЧС и Минобороны.