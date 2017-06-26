11:55 26 июня

Суд приступил к очередному пересмотру дела «приморских партизан»

Приморский краевой суд приступил к третьему по счету рассмотрению дела «приморских партизан», передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

Суд приступил к очередному пересмотру дела «приморских партизан»


Агентство напоминает, что Верховный суд РФ в конце 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность после серии громких убийств сотрудников милиции и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010-го в Уссурийске в ходе захвата бандиты оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.


«На прошлой неделе суд с пятой попытки собрал коллегию присяжных для нового пересмотра дела. В понедельник на суде будет пересматриваться эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе в 2009 году, по которому подсудимых оправдали на предыдущем пересмотре дела. В зале суда присутствуют все пятеро фигурантов дела», – передает журналист.

По словам представителя прокуратуры, «на первом заседании выступит сторона обвинения, сторона защиты, и, если позволит судья, обвинение предоставит доказательства».

В первой части заседания защита заявила о том, что на предыдущем рассмотрении дела 1 июля 2016 года обвинение исключило отягчающие обстоятельства в обвинении Никитина, однако они до сих пор фигурируют в деле. От обвинения процессуальных заявлений не поступило. Судья объявил перерыв до 14.00 местного времени (07.00 мск), после которого запланировано участие присяжных в заседании.

Адвокат Оксана Усова сообщила журналистам, что «после перерыва гособвинитель изложит существо обвинения, а защита выскажет свою согласованную позицию». Она также заявила, что не опасается ареста своего подзащитного Никитина, который сейчас находится под подпиской о невыезде.

«Оснований для заключения под стражу не имеется. Никитин будет ходить на судебные заседания и защищаться законными способами», – сказала адвокат.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод «по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых». Сочтя доказательства недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
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Комментарии 6

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  1. МПК105 Сегодня, 11:41
    Народ их оправдывает,а суд продажный никак не угомониться...
    МПК105
    1. svp67 Сегодня, 11:46
      Цитата: МПК105
      Народ их оправдывает,а суд продажный никак не угомониться...

      Вы в своем уме? Какой народ оправдывает УБИЙСТВА? Вы готовы к тому, что такой вот "партизан" Вас убьет мимоходом, "борясь за справедливость"?
      Точно такой же "партизан" устроил бойню в управлении ФСБ города Хабаровска и там уже не только сотрудники погибли, но посторонние люди.
      svp67
    2. 210окв Сегодня, 11:49
      Оправдывает убийц?Народ?Там просто явные косяки следствия,да и сам народ достали безобразия творимые властью.Ибо убийцы действовали под личиной Робин Гуда,убивающие якобы во имя справедливости..Готовые боевики Навального..
      210окв
      1. МПК105 Сегодня, 11:54
        "В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт."
        Думаю,людям там виднее на месте...
        МПК105
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:44
    к третьему по счету рассмотрению дела

    Да сколько можно? Они убивали людей (сотрудников полиции и не только) прикрываясь какими-то своими лозунгами, так теперь на основании лозунгов убийц может оправдать их? И тот из журналистов кто первый применил сравнение "партизаны" достоин обструкции. В погоне за сенсацией из обыкновенных бандитов сделали чуть ли не патриотов.
    rotmistr60
    1. pjastolov Сегодня, 11:53
      Убил - вышка, если нет смягчающих обстоятельств, вот и все, хотя не суди - да не судим будешь hi
      pjastolov
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