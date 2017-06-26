Суд приступил к очередному пересмотру дела «приморских партизан»
Приморский краевой суд приступил к третьему по счету рассмотрению дела «приморских партизан», передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Агентство напоминает, что Верховный суд РФ в конце 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность после серии громких убийств сотрудников милиции и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010-го в Уссурийске в ходе захвата бандиты оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.
«На прошлой неделе суд с пятой попытки собрал коллегию присяжных для нового пересмотра дела. В понедельник на суде будет пересматриваться эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе в 2009 году, по которому подсудимых оправдали на предыдущем пересмотре дела. В зале суда присутствуют все пятеро фигурантов дела», – передает журналист.
По словам представителя прокуратуры, «на первом заседании выступит сторона обвинения, сторона защиты, и, если позволит судья, обвинение предоставит доказательства».
В первой части заседания защита заявила о том, что на предыдущем рассмотрении дела 1 июля 2016 года обвинение исключило отягчающие обстоятельства в обвинении Никитина, однако они до сих пор фигурируют в деле. От обвинения процессуальных заявлений не поступило. Судья объявил перерыв до 14.00 местного времени (07.00 мск), после которого запланировано участие присяжных в заседании.
Адвокат Оксана Усова сообщила журналистам, что «после перерыва гособвинитель изложит существо обвинения, а защита выскажет свою согласованную позицию». Она также заявила, что не опасается ареста своего подзащитного Никитина, который сейчас находится под подпиской о невыезде.
«Оснований для заключения под стражу не имеется. Никитин будет ходить на судебные заседания и защищаться законными способами», – сказала адвокат.
В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод «по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых». Сочтя доказательства недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.
Агентство напоминает, что Верховный суд РФ в конце 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность после серии громких убийств сотрудников милиции и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010-го в Уссурийске в ходе захвата бандиты оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.
«На прошлой неделе суд с пятой попытки собрал коллегию присяжных для нового пересмотра дела. В понедельник на суде будет пересматриваться эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе в 2009 году, по которому подсудимых оправдали на предыдущем пересмотре дела. В зале суда присутствуют все пятеро фигурантов дела», – передает журналист.
По словам представителя прокуратуры, «на первом заседании выступит сторона обвинения, сторона защиты, и, если позволит судья, обвинение предоставит доказательства».
В первой части заседания защита заявила о том, что на предыдущем рассмотрении дела 1 июля 2016 года обвинение исключило отягчающие обстоятельства в обвинении Никитина, однако они до сих пор фигурируют в деле. От обвинения процессуальных заявлений не поступило. Судья объявил перерыв до 14.00 местного времени (07.00 мск), после которого запланировано участие присяжных в заседании.
Адвокат Оксана Усова сообщила журналистам, что «после перерыва гособвинитель изложит существо обвинения, а защита выскажет свою согласованную позицию». Она также заявила, что не опасается ареста своего подзащитного Никитина, который сейчас находится под подпиской о невыезде.
«Оснований для заключения под стражу не имеется. Никитин будет ходить на судебные заседания и защищаться законными способами», – сказала адвокат.
В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод «по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых». Сочтя доказательства недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
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