11:56 26 июня

Пентагон: Гиперзвуковые летательные аппараты, разрабатываемые РФ и КНР, представляют "сложную цель" для ПРО

Пентагон признал, что гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, которые разрабатывают РФ и КНР, представляют собой "сложную цель" для систем противоракетной обороны, передает РИА Новости сообщение агентства Блумберг со ссылкой на доклад военных разведывательных служб США.

Гиперзвуковые планирующие летательные аппараты – маневренные аппараты, которые летают на сверхзвуковой скорости (в пять и более раз выше скорости звука) и большую часть полета держатся ниже, чем среднестатистическая баллистическая ракета
— говорится в докладе Разведывательного центра ВВС и космических войск (National Air and Space Intelligence Center) и комитета военной разведки по изучению баллистических ракет (Defense Intelligence Ballistic Missile Analysis Committee), попавшем в распоряжение агентства до публикации.

Пентагон: Гиперзвуковые летательные аппараты, разрабатываемые РФ и КНР, представляют "сложную цель" для ПРО



Сочетание высокой скорости, маневренности и относительно низкой высоты делает их сложной целью для систем противоракетной обороны
— говорится в документе.

В своем докладе военные разведывательные службы прогнозируют, что Россия сохранит наибольшую мощь ракетных войск стратегического назначения среди зарубежных стран, отмечает агентство. Кроме того, службы военной разведки считают, что "Китай по-прежнему имеет самую активную и разнообразную программу развития баллистических ракет в мире", а Иран в скором времени может разместить межконтинентальные баллистические ракеты.

В целом, по данным Пентагона, технологии по разработке баллистических и крылатых ракет в разных странах мира, от КНДР и Ирана, до России и КНР прогрессируют, в связи с чем увеличивается потенциальная угроза для США.

В декабре прошлого года издание Washington Free Beacon сообщало, что Пентагон в скором времени будет должен разработать эффективную противоракетную программу, которая сможет справиться с новыми высокотехнологичными угрозами, в частности с гиперзвуковыми ракетами, которые разрабатывают Россия и Китай. По данным издания, в настоящее время противоракетные программы США, включая предназначенные для перехвата ракет дальнего и ближнего радиусов действия, спроектированы для удара по баллистическим ракетам, движущимся по предсказуемой траектории. Ракеты, которые летят на большой скорости — в несколько раз превышающей скорость звука — и меняющие курс, не могут быть отслежены и сбиты нынешними американскими системами ПРО.


Использованы фотографии: http://www.morvesti.ru/
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 11:45
    Ну,для данной системы ПРО они вообще не являются целями..Просто не заметят как прилетело..
    210окв
    1. tiredwithall Сегодня, 11:48
      Цитата: 210окв
      .Просто не заметят как прилетело..

      Заметят, не заметят, летает - не летает, что и куда летает - не играет никакой роли. Главное - финансирование на очередную модернизацию ПРО. И если физики поленились создать вечный двигатель, то финансисты его уже давно сделали, заправили баксами и юзают.
      tiredwithall
  2. Тралл Сегодня, 11:46
    Очередной секретный доклад "случайно" попал в СМИ.
    Короче, дайте денег Пентагону.
    Тралл
    1. pjastolov Сегодня, 11:48
      И желательно много, а то не остановим супостатов laughing
      pjastolov
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:46
    А Россия и Китай это очень сложная цель вообще то...Мы ведь против вашего миропорядка господа!
    И это тоже верно..
    Иран в скором времени может разместить межконтинентальные баллистические ракеты.
    ОТДЕЛ
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