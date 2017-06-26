Пентагон: Гиперзвуковые летательные аппараты, разрабатываемые РФ и КНР, представляют "сложную цель" для ПРО

Гиперзвуковые планирующие летательные аппараты – маневренные аппараты, которые летают на сверхзвуковой скорости (в пять и более раз выше скорости звука) и большую часть полета держатся ниже, чем среднестатистическая баллистическая ракета

Сочетание высокой скорости, маневренности и относительно низкой высоты делает их сложной целью для систем противоракетной обороны