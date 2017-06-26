Коротченко о возможном выходе США из ДРСМД
Выход Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) означал бы полную дестабилизацию военно-политической ситуации в мире, приводит РИА Новости мнение военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что Белый дом оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из ДРСМД.
По его словам, все заявления о том, что Россия якобы нарушает договор, «носят искусственный характер, не основаны на реальности и являются либо намеренной ложью, либо неверной интерпретацией данных технических средств разведки США».
Коротченко подчеркнул, что «действующие российские ракетные системы вооружений не нарушают договор по РСМД и Россия строго придерживается всех его положений»
Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва серьезно озабочена использованием США неаргументированных данных по договору РСМД как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было».
Ранее американские СМИ сообщили о том, что Белый дом оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из ДРСМД.
Это провокационные призывы, учитывая, что договор по РСМД важен для безопасности как России, так и США. Выход Соединенных Штатов из договора РСМД означал бы новую гонку вооружений и полную дестабилизацию военно-политической ситуации в мире. Поэтому Россия рассчитывает, что это призывы отдельных конгрессменов, сенаторов, и (они) не отражают политику администрации США в целом,сказал эксперт агентству.
По его словам, все заявления о том, что Россия якобы нарушает договор, «носят искусственный характер, не основаны на реальности и являются либо намеренной ложью, либо неверной интерпретацией данных технических средств разведки США».
Коротченко подчеркнул, что «действующие российские ракетные системы вооружений не нарушают договор по РСМД и Россия строго придерживается всех его положений»
Мы не заинтересованы в выходе из договора, рассчитываем, что администрация президента Трампа будет также взвешенно подходить к соблюдению данных соглашений,добавил он.
Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва серьезно озабочена использованием США неаргументированных данных по договору РСМД как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было».
Использованы фотографии: https://doc.rt.com
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