14:40 26 июня

Коротченко о возможном выходе США из ДРСМД

Выход Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) означал бы полную дестабилизацию военно-политической ситуации в мире, приводит РИА Новости мнение военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.



Ранее американские СМИ сообщили о том, что Белый дом оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из ДРСМД.


Это провокационные призывы, учитывая, что договор по РСМД важен для безопасности как России, так и США. Выход Соединенных Штатов из договора РСМД означал бы новую гонку вооружений и полную дестабилизацию военно-политической ситуации в мире. Поэтому Россия рассчитывает, что это призывы отдельных конгрессменов, сенаторов, и (они) не отражают политику администрации США в целом,
сказал эксперт агентству.

По его словам, все заявления о том, что Россия якобы нарушает договор, «носят искусственный характер, не основаны на реальности и являются либо намеренной ложью, либо неверной интерпретацией данных технических средств разведки США».

Коротченко подчеркнул, что «действующие российские ракетные системы вооружений не нарушают договор по РСМД и Россия строго придерживается всех его положений»

Мы не заинтересованы в выходе из договора, рассчитываем, что администрация президента Трампа будет также взвешенно подходить к соблюдению данных соглашений,
добавил он.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва серьезно озабочена использованием США неаргументированных данных по договору РСМД как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было».

Использованы фотографии: https://doc.rt.com
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Комментарии 15

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  1. INVESTOR Сегодня, 12:39
    Это он по рен-тв программы ведет??
    INVESTOR
    1. vovanpain Сегодня, 12:53
      Цитата: INVESTOR
      Это он по рен-тв программы ведет??

      Нет,по рен тв -Прокопенко,Коротченко эксперд какой то.не помню уж.
      рассчитываем, что администрация президента Трампа будет также взвешенно подходить к соблюдению данных соглашений,

      Мы тоже расчитываем,что волк теляти не будет кушать,ну ну. what
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:12
        Братишка ! hi drinks
        "Заходи , соседка , в гости"
        Мухе говорил паук .
        bouncyhunter
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:43
    Поэтому Россия рассчитывает,

    ... мы "рассчитываем", а мерикатосы решают, как ИМ ВЫГОДНО...
    a.s.zzz888
    1. Владимир 38 Сегодня, 12:55
      Цитата: a.s.zzz888
      Поэтому Россия рассчитывает,

      ... мы "рассчитываем", а мерикатосы решают, как ИМ ВЫГОДНО...

      Вот именно - это гонка им выгодна, денег у нас на гонки нет, нефть дешевеет, а о безопасности тоже думать надо.. И что то мне подсказывает, что для нас это опять печально закончится. Вот если бы балбесы у власти за эти 17 лет, что нибудь делали, кроме самопиара, тогда бы можно потягаться, а сейчас сомнение у меня большое, опять 90-ми пахнет..
      Владимир 38
      1. Siberian Сегодня, 14:11
        3D печать в разы снижает стоимость ракетного вооружения. Так что, при грамотном подходе все решаемо.
        Siberian
    2. ЛукичЪ Сегодня, 13:39
      Цитата: a.s.zzz888
      а мерикатосы решают, как ИМ ВЫГОДНО.

      ну и в чём там выгода?
      ЛукичЪ
  3. mikh-korsakov Сегодня, 12:56
    Рассчитывать Коротченко может на все. что угодно, но в политике важны не расчеты, а наличие козырей, как на столе, так и в рукаве. А вот с этим-то и проблема. Так что не рассчитывать надо, а свои козыри предъявлять, ибо с расчетами, пусть даже и Лаврова пошлют нас подальше
    mikh-korsakov
  4. nsws3 Сегодня, 12:56
    Помнится статья о нём была, потом замяли, окончил одно из политических училищ, уволен из ВС по несоблюдению условий контракта, типа заложник системы, аналитик из него сами сделайте вывод, но покровительством в либерастической тусовке пользуется, как перевёртыш, как то так.
    nsws3
  5. wku Сегодня, 13:00
    помню, как этот флюгер- аналитик на телешоу после сбитого СУ 24 с пеной у рта доказывал, что по всем признакам (каким только не говорил?!) был сбит повстанцами с земли ракетой земля воздух, которые поставили США или союзники по НАТО, а Турция союзник и сделать этого не могла, вот только ток-шоу прервало заявление ВВП о "ноже в спину", после этого аналитиГ умолк и начал "переобувться" в прыжке. вот что "нож животворящий" делает. после этого переключаю канал, когда он говорит, хотя и раньше его лизоблюдство зашкаливало!
    wku
  6. pvv113 Сегодня, 13:01
    Выход Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)

    Насколько я помню, американцы неоднократно нарушали Договор. И наши уговоры их мало волнуют. Так может хватит уговаривать, а перейти к эквивалентным действиям?
    pvv113
    1. wku Сегодня, 13:08
      Цитата: pvv113
      может хватит уговаривать, а перейти к эквивалентным действиям?

      эквивалентным будет наш тихий уход из Сирии и сосредоточение на Донбасе. разные весовые категории с США у России, не в пользу РФ, США могут воевать на несколько фронтов, а мы, как не печально нет!
      wku
      1. pvv113 Сегодня, 14:15
        Цитата: wku
        наш тихий уход из Сирии

        Уход из Сирии подорвет наш авторитет, даже в глазах союзников.
        Цитата: wku
        США могут воевать на несколько фронтов, а мы, как не печально нет!

        Почему Вы считаете, что Россия не сможет воевать на несколько фронтов, а США могут? У штатов ни разу не было полнокровного ведения боевых действий на разных фронтах. Если только не считать их вторжения против безоружных народов
        pvv113
  7. iliitchitch Сегодня, 13:15
    Болтовня . Козе понятно - сга с базара спрыгнут , потому как им выгодно . У нас тоже не дедушки на пеньке сидят , нормы ГТО сдаются . А по факту - весь мир прижался под вопрос - куда яйца качнутся ? Да , лучший вопрос след. сезонов ...
    Не знаю как , но замочим мы этих выкидышей цивилизации , чую . Нас с китайцами и индусами laughing много весьма(союзнички , массаракш) . А они тоже жить хотят . Мы в одиночку америгу распердолим , а эта братва и наши - на зачистку какашек пойдут , чтобы больше "исключительных" не было . Нам есть , что предъявить наглосаксам . Если Доня Козырев не угомонит конгресс и сенат - кирдык Доне и привет , первая драчка третьей мировой . Дальше видно будет . По-любому , психнеполноц. бабуся "Вау" была бы хуже .
    iliitchitch
    1. Sauron80 Сегодня, 13:23
      Цитата: iliitchitch
      Болтовня . Козе понятно - сга с базара спрыгнут , потому как им выгодно . У нас тоже не дедушки на пеньке сидят , нормы ГТО сдаются . А по факту - весь мир прижался под вопрос - куда яйца качнутся ? Да , лучший вопрос след. сезонов ...
      Не знаю как , но замочим мы этих выкидышей цивилизации , чую . Нас с китайцами и индусами laughing много весьма(союзнички , массаракш) . А они тоже жить хотят . Мы в одиночку америгу распердолим , а эта братва и наши - на зачистку какашек пойдут , чтобы больше "исключительных" не было . Нам есть , что предъявить наглосаксам . Если Доня Козырев не угомонит конгресс и сенат - кирдык Доне и привет , первая драчка третьей мировой . Дальше видно будет . По-любому , психнеполноц. бабуся "Вау" была бы хуже .

      А вы не рассматриваете вариант, когда после схватки РФ и США, Китай и Индия добивать пойдут ВСЕХ выживших? Причем в РФ это им делать географически намного удобнее.
      Sauron80
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