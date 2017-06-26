Коротченко о возможном выходе США из ДРСМД

Это провокационные призывы, учитывая, что договор по РСМД важен для безопасности как России, так и США. Выход Соединенных Штатов из договора РСМД означал бы новую гонку вооружений и полную дестабилизацию военно-политической ситуации в мире. Поэтому Россия рассчитывает, что это призывы отдельных конгрессменов, сенаторов, и (они) не отражают политику администрации США в целом,

Мы не заинтересованы в выходе из договора, рассчитываем, что администрация президента Трампа будет также взвешенно подходить к соблюдению данных соглашений,