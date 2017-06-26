Россия возобновляет производство судов на воздушной подушке

В ходе Военно-морского салона (пройдет в Петербурге с 28 июня по 2 июля) будет представлен ряд новых проектов, в том числе проекты судов на воздушной подушке, которые мы будем снова производить в рамках новой госпрограммы вооружений

Возобновление в России производства судов на воздушной подушке заложено в новую госпрограмму вооружений 2018-2025 годов, сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает РИА Новости — сказал он.Ранее сообщалось, что Минобороны намерено строить в Крыму десантные катера на воздушной подушке "Зубр" с улучшенными характеристиками и боевыми свойствами. Такие корабли предназначены для высадки десанта на необорудованные причалами берега и могут перевозить как морских пехотинцев, так и технику.В свою очередь концерн "Калашников" отмечал, что новый российский беспилотник, предназначенный для воздушной разведки и наблюдения и оснащенный двигателем внутреннего сгорания, получит систему посадки на воздушную подушку.