14:40 26 июня

Россия возобновляет производство судов на воздушной подушке

Возобновление в России производства судов на воздушной подушке заложено в новую госпрограмму вооружений 2018-2025 годов, сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает РИА Новости .

В ходе Военно-морского салона (пройдет в Петербурге с 28 июня по 2 июля) будет представлен ряд новых проектов, в том числе проекты судов на воздушной подушке, которые мы будем снова производить в рамках новой госпрограммы вооружений
— сказал он.

Россия возобновляет производство судов на воздушной подушке



Ранее сообщалось, что Минобороны намерено строить в Крыму десантные катера на воздушной подушке "Зубр" с улучшенными характеристиками и боевыми свойствами. Такие корабли предназначены для высадки десанта на необорудованные причалами берега и могут перевозить как морских пехотинцев, так и технику.

В свою очередь концерн "Калашников" отмечал, что новый российский беспилотник, предназначенный для воздушной разведки и наблюдения и оснащенный двигателем внутреннего сгорания, получит систему посадки на воздушную подушку.

Использованы фотографии: http://relaxic.net/
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Комментарии 17

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  1. Центр Сегодня, 13:03
    Интересные штуки, такие лодки мне всегда нравились.
    Центр
    1. 210окв Сегодня, 13:11
      Порыбалить,или отдыхающих попугать?Ладно,шучу.Меня интересуют что там за движки будут..
      Цитата: Центр
      Интересные штуки, такие лодки мне всегда нравились.
      210окв
      1. Zibelew Сегодня, 13:13
        Корабли идущие по земле как по воде - старинное русское изобретение.
        Из повести Временных Лет: "В лето 6415 (907). Пошел Олег на греков, .. и пришел к Царьграду.
        И вышел Олег на берег, и начал воевать... И поведал Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. И так как был попутный ветер с поля, то подняли они паруса и пошли к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали, послав послов к Олегу: - Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь."
        Zibelew
  2. МПК105 Сегодня, 13:03
    Хоть одна приятная новость сего дня...
    МПК105
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:08
      МПК105 Сегодня, 13:03 Новый
      Хоть одна приятная новость сего дня...

      Великолепная мощь!!! good
      a.s.zzz888
    2. Felix99 Сегодня, 13:20
      Не самый большой. вот побольше
      Felix99
      1. ЮБОРГ Сегодня, 14:09
        В наш "Зубр" помещается 10 БТРов, а тут легковушки и тех явно намного меньше. hi
        ЮБОРГ
  3. Басарев Сегодня, 13:06
    Так это всё те же древние советские проекты. Совершенно новых разработок не видно даже в перспективе.
    Басарев
    1. Воронок Сегодня, 13:10
      Так сказано,что в Питере будут представлены новые проекты.
      Воронок
    2. alstr Сегодня, 13:16
      В любом случае, такие корабли как Зубр нам нужны. И в хороших количествах.
      alstr
    3. Per se. Сегодня, 13:40
      Цитата: Басарев
      Совершенно новых разработок не видно даже в перспективе.
      Спасибо за советский запас прочности, и "Зубры" пока сгодятся, как Ту-160 и Миг-31. Не сильно у буржуинов с новым получается, для этого нужна научная и производственная база, испытательные стенды, полигоны, КБ, институты, хорошо подготовленные конструкторы, инженеры, мастера, всё это в значительной мере было разрушено. Буржуям по программам Сороса были лишь юристы с финансистами нужны, наплодили отроков-потребителей. Новое надо было ещё вчера, если не позавчера разрабатывать, опять же спасибо, за советские наработки, советские идеи, что пока остаются. Без возобновления научного и технического потенциала тусклые видятся перспективы, особенно, если наши торгаши будут распродавать вместе с такой природной халявой, как рыба, лес, нефть, газ и новейшие вооружения, без учёта вопросов геополитики, продавать и терять перспективные технологии от советского наследия.
      Per se.
  4. segamegament Сегодня, 13:17
    Морпехам хорошее подспорье, да и в районе Одессы будет где развернуться к тому времени...
    segamegament
  5. 3officer Сегодня, 13:20
    Нужны военные подряды для крымских судостроителей,так как гражданские заказы из за санкции сейчас там размещать проблематично request
    3officer
  6. wku Сегодня, 13:22
    сомнительное решение: "тришкин кафтан" в виде средств на вооружение еще на всякие сомнительные проекты разрывают, ну хоть про экранопланы затихли и то хорошо.
    wku
  7. Керенский Сегодня, 13:41
    Мне одному кажется, что есть связь между развёртыванием арктических войск и этими кораблями?
    Керенский
    1. Felix99 Сегодня, 13:51
      Связь в том, что все приморские рубежи плохо защищены и плохо освоены.
      Felix99
  8. Саша Крымский Сегодня, 14:01
    Наконец то завод "Море" начнёт работать!
    Во времена СССР он кормил четверть города!
    А дивайс действительно замечатпльный- впечатляетет!
    Саша Крымский
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