14:40 26 июня

Т-55 мощным выстрелом разгромил пулеметное гнездо сирийцев

Танк Т-55 боевиков атаковал позицию САА в высотке. Как утверждает подпись и свидетельствуют кадры – пулемётное гнездо.




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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 13:21
    Т-55 мощным выстрелом разгромил пулеметное гнездо сирийцев
    Смешно читать, а почему выстрел МОЩНЫЙ? Может он просто "полный энергии"... И вообще с КАКИХ ЭТО пор мы стали пропагандировать успехи "бармалеев"? Жаль, что эту "полстапятую" ответный ПТУР не сжег.
    svp67
    1. Deadушка Сегодня, 13:37
      Это наверное со странички ТРК "Звезда" на фейсбуке, там любят так писать.
      Deadушка
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