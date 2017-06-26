Т-55 мощным выстрелом разгромил пулеметное гнездо сирийцев Сегодня, 13:04 Танк Т-55 боевиков атаковал позицию САА в высотке. Как утверждает подпись и свидетельствуют кадры – пулемётное гнездо. 0 Бронетанковая техника Германии во Второй мировой войне. Тяжелый танк Pz Kpfw VI Ausf Н «Tiger» (Sd Танки СССР, перед войной Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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