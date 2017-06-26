14:39 26 июня

ВСУ провели испытания БПЛА «Fly Eye»

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages ВС Украины завершили практическую фазу определяющих ведомственных испытаний беспилотного авиационного комплекса «Fly Eye».

Беспилотный комплекс «Fly Eye» разработан польской компанией WB Electronics SA и изготовлен на черниговском предприятии «ЧЕЗАРА».

ВСУ провели испытания БПЛА «Fly Eye»



Испытания проводились в полевых условиях с целью подтверждения заявленных характеристик летательного аппарата. К мероприятию также привлекались военные специалисты из состава командований Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, других научных учреждений оборонного ведомства.

По словам военных ученых «Fly Eye» показал достаточно хорошие результаты по разведке условного «поля боя». В частности, БпЛА выполнил задачу по обнаружению различных объектов на разных расстояниях от пункта управления. При этом «Fly Eye» имел устойчивое управление и передавал качественное изображение на станцию приема.



Как сообщил начальник отдела испытаний беспилотных авиационных комплексов Государственного научно-испытательного центра подполковник Юрий Камак, по итогам испытаний военные ученые разработают свои предложения относительно усовершенствования летательного аппарата. На их основе руководство МО Украины будет принимать решение о пинятии беспилотника на вооружение и начале серийного производства.

Особенностью данного авиационного комплекса является то, что непосредственно перед осуществлением приземления «Fly Eye» имеет возможность сбросить полезную нагрузку на парашюте
— рассказал офицер. —
В дальнейшем сам летательный аппарат направляется к определенному месту приземления


По информации WB Electronics БПЛА «Fly Eye» имеет прямое крыло размахом 3,6 метра и электрический двигатель. В центральном отсеке фюзеляжа расположено оборудование для ведения разведки. Двигатель позволяет аппарату развивать скорости от 50 до 170 километров в час, подниматься на высоту до 4 километров и вести разведку за таких нагрузок в течение трех часов. В то же время средства связи обеспечивают работу на расстоянии от 30 до 50 километров от операторского пульта. Передача данных осуществляется в режиме реального времени.

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 13:38
    Лет сорок назад в пионерском детстве подобное мастерили в авиамодельных кружках..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 13:43
      Цитата: 210окв
      Лет сорок назад в пионерском детстве подобное мастерили в авиамодельных кружках..

      Эти кружки, есть основа украинец КБ. Их оборону дети моделируют...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 13:45
        Да уж...Без пионеров не было бы "сегодняшней Украины".... crying
        Цитата: Logall
        Цитата: 210окв
        Лет сорок назад в пионерском детстве подобное мастерили в авиамодельных кружках..

        Эти кружки, есть основа украинец КБ. Их оборону дети моделируют...
        210окв
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:56
          В данном контексте уместнее было бы название "Fly Ass" или "Eye in the Closet"
          Соломон Кейн
  2. Gamer Сегодня, 13:43
    на Fly Eye возлагаются надежды https://bin.ua/top/206982-xlebnoe-peremirie-gibri
    dy-strelyayut-vsu.html
    Gamer
  3. wku Сегодня, 13:48
    сейчас набегут пыонеры-патриоты со "смешными" демотеваторами. как ротаны на наживку, большое количество "мудрых" комментов в последнее время на ВО в разделе: чо там у х..лов обеспечено!
    wku
  4. RainDragon Сегодня, 14:05
    На закупку фанеры потрачено $ 100 млн., на гвозди из железа $ 500 млн., инновационные электродвигатели $ 1.3 млрд... Если бы за такие средства моделировали школьники, "глаз" летал бы на реактивных двигателях и лазером резал танковые дивизии. Нет, тут работа профи своего дела.
    Если делали энтузиасты, мое уважение, миллионов они и не видели, а если администрация, то возможно цифры и близки к реальным.
    RainDragon
  5. grm Сегодня, 14:24
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