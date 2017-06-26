ОСК планирует показать в Петербурге торпеду «Физик» в экспортном варианте

Я думаю, что в каком-то виде она будет представлена, и даже знаю в каком, в экспортном облике. С этой точки зрения у нас есть всегда очень четкий понятный подход, согласно которому все то, что мы показываем, существует в формате, разрешенном для внешней торговли,

Торпеда «Физик» может быть представлена в экспортном облике на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, передает Интерфакс-АВН сообщение главы Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.сказал Рахманов в понедельник на пресс-конференции.Вместе с тем он отметил, что окончательный облик и название торпеды в случае ее поставки на экспорт будет определять комиссия по военно-техническому сотрудничеству.Торпеда "Физик" выпускается предприятиями корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Торпеда уже поступила на вооружение российского флота.По данным агентства, дальность ее стрельбы достигает 50 км. Она входит в комплект вооружения стратегических ракетоносцев проекта 955 «Борей» и ударных АПЛ проекта 885 «Ясень».