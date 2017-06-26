14:40 26 июня

ОСК планирует показать в Петербурге торпеду «Физик» в экспортном варианте

Торпеда «Физик» может быть представлена в экспортном облике на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, передает Интерфакс-АВН сообщение главы Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.



Я думаю, что в каком-то виде она будет представлена, и даже знаю в каком, в экспортном облике. С этой точки зрения у нас есть всегда очень четкий понятный подход, согласно которому все то, что мы показываем, существует в формате, разрешенном для внешней торговли,
сказал Рахманов в понедельник на пресс-конференции.


Вместе с тем он отметил, что окончательный облик и название торпеды в случае ее поставки на экспорт будет определять комиссия по военно-техническому сотрудничеству.

Торпеда "Физик" выпускается предприятиями корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Торпеда уже поступила на вооружение российского флота.

По данным агентства, дальность ее стрельбы достигает 50 км. Она входит в комплект вооружения стратегических ракетоносцев проекта 955 «Борей» и ударных АПЛ проекта 885 «Ясень».

Использованы фотографии: http://www.vitalykuzmin.net
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Комментарии 7

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  1. Монос Сегодня, 13:54
    Торпеда «Физик» может быть представлена в экспортном облике

    Её что, в цветочек покрасят? Экспортный вариант от внутреннего отличается начинкой, а снаружи - труба трубой.
    Монос
    1. Никкола Мак Сегодня, 14:06
      а снаружи - труба трубой.

      Ну по желанию заказчика можно ещё позолоченную лепнину сделать, орнамент. Для мусульман в интенсивно зелёный цвет с надписью вязью "аллах акбар" - вариантов много laughing !!!
      Никкола Мак
    2. Monster_Fat Сегодня, 14:15
      Её что, в цветочек покрасят?


      В цвета ЛГБТ. Типа "фаллический" символ... wink
      Monster_Fat
      1. tiredwithall Сегодня, 14:27
        Цитата: Monster_Fat
        Типа "фаллический" символ...

        Придется переименовать изделие. Вполне сойдет "гордость физика".
        tiredwithall
    3. Соломон Кейн Сегодня, 14:26
      Хорошая подборка новостей: сначала про газовый танкер для Прибалтов, а затем эффективное средство для их потопления...
      Соломон Кейн
  2. Центр Сегодня, 14:38
    Название странное.
    Центр
  3. Басарев Сегодня, 14:40
    Она что, Кита заменит?
    Басарев
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