17:08 26 июня

"Сплав" запустил в серию модернизированные ракеты для РПК-8

НПО "Сплав" (входит в Ростех) запустило в серийное производство модернизированные ракеты для противолодочного комплекса РПК-8. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС

Ракеты будут представлены на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года.

Завершена модернизация и налажено серийное производство боеприпасов для ракетного противолодочного комплекса РПК-8. На форуме продемонстрируют противолодочную ракету 90Р (индекс после модернизации 90Р1), входящую в состав комплекса
- сказали в пресс-службе.


"Сплав" запустил в серию модернизированные ракеты для РПК-8


Кроме того, на предприятии сообщили, что на базе ракетной части противолодочной ракеты 90Р (90Р1) создан реактивный снаряд-носитель ("Магнетит-МН") акустической аппаратуры противодействия самонаводящимся торпедам. Он также будет представлен на Международном военно-морском салоне.

Ракета 90Р была разработана и принята на вооружение в составе противолодочного комплекса РПК-8 "Запад" (модернизированная версия РСЗО "Смерч-2) в 1991 году. Основное преимущество РПК-8 - возможность использовать ракету 90Р с отделяемым после приводнения самонаводящимся гравитационным подводным снарядом вместо глубинных бомб РГБ-60.

РПК-8 вооружены сторожевые корабли проекта 11540, фрегаты проекта 11356.

Новый боеприпас в 8-10 раз эффективнее при поражении подводных целей. Он действует на дальности до 4300 м и глубине до километра. Траектория движения снаряда корректируется при помощи гидролокатора с радиусом реагирования 130 м.
После доработки специалистами НПО "Сплав" стартовой цепи ракеты ее можно применять как в составе комплекса РПК-8 для кораблей нового поколения, так и в составе более ранней системы "Смерч-2".


Использованы фотографии: http://www.dogswar.ru/
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Комментарии 16

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  1. tiredwithall Сегодня, 14:55
    Э, так этим комплексом можно и рыбу глушить!
    tiredwithall
    1. pjastolov Сегодня, 14:57
      и рыбу глушить!
      я думаю не только рыбу laughing
      pjastolov
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:03
        Цитата: pjastolov
        и рыбу глушить!

        я думаю не только рыбу laughing

        Рыбнадзор не троньте , изверги ! lol
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 15:05
          Мы святое не трогаем laughing
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 15:45
            Там ещё водолазы водятся belay , вы поосторожней бомбочками разбрасывайтесь. lol
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 16:08
              А пусть не лезут laughing
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 16:10
                У них работа такая лазить.
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 16:10
                  у себя пускай лазют, а к нам ниизззя negative
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 16:17
                    А там не поймешь , где верх , где низ , право или лево , так что с ними всегда хлопотно.
                    cniza
                    1. pjastolov Сегодня, 16:28
                      Ну тогда пускай вплывают, а разбираться потом будем laughing
                      pjastolov
                      1. cniza Сегодня, 16:29
                        Они тоже "могелку" имеют и очень не слабую
                        cniza
    2. Wedmak Сегодня, 14:58
      По не проверенным данным вместе с браконьерами и их лодкой.
      Wedmak
    3. Paranoid50 Сегодня, 15:02
      Цитата: tiredwithall
      можно и рыбу глушить!

      Этим - скорее Кракена вызывать.... а потом - глушить!!! yes
      Paranoid50
    4. Маз Сегодня, 15:41
      И хорошо глушить, а шо такое гравитационная наводка?
      Маз
    5. bolat19640303 Сегодня, 15:43
      На такой дистанции (4300 м) можно уничтожить лодку которая уже выполнила боевую задачу (уничтожила цель и была обнаружена), либо которая пытается уйти от преследования.
      bolat19640303
    6. igor.borov775 Сегодня, 15:45
      Цитата: tiredwithall
      Э, так этим комплексом можно и рыбу глушить!
      Ответить Цитировать

      Привет!! Это новость действительно хорошая. Молодцы наши инженеры рабочие и учённые.Довели до ума очень хорошую систему.
      igor.borov775
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