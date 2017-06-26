Украинские СМИ используют материалы донецких фотокорреспондентов для генерации фейков
Фотокорреспондент Денис Григорюк на своей странице в социальной сети разоблачил очередной фейк украинских СМИ. Дело в том, что фотографии донецкого военкора, сделанные им в ходе разминирования в посёлке Солнцево (ДНР), украинские средства массовой «информации» попытались выдать за кадры боёв в Желобке и «изначальное присутствие там сепаратистских СМИ».
В частности, фото Дениса Григорюка украинское информационное агентство УНИАН выдало за фото 93-й омбр, заявив о «нарушении» ЛДНР так называемого «хлебного перемирия». Напомним, что перемирие называется хлебным, так как оно заключалось на летний период уборки урожая.
Из заметки Дениса Григорюка в Фейсбуке :
При учёте того, что большинство украинских СМИ при описании событий на Донбассе практически всю свою работу основывают на фейках, известие об очередном фейке уже сложно назвать новостью.
В частности, фото Дениса Григорюка украинское информационное агентство УНИАН выдало за фото 93-й омбр, заявив о «нарушении» ЛДНР так называемого «хлебного перемирия». Напомним, что перемирие называется хлебным, так как оно заключалось на летний период уборки урожая.
Из заметки Дениса Григорюка в Фейсбуке :
И снова ложь. Украинские СМИ попытались выдать моё фото за факт обстрела
Я не разоблачитель. Мне нравится, как это делают отдельные журналисты или блогеры, но сам в это дело свой нос не сую. У каждого своя ниша, но сегодня немного плюну в болото, которое именуется "украинскими СМИ".
Совершенно случайно попал на материал https://www.unian.net/war/1993451-v-rayone-jelobka-boeviki-pyitalis-pereyti-v-nastuplenie-ponesli-poteri-voennyie-foto.html, который украинские "журналисты" озаглавили "В районе Желобка боевики пытались перейти в наступление, понесли потери - военные (фото) ".
Насторожил тот факт, что фото очень мне знакомо. Это не будет сверхоткрытием, если скажу, что авторы свои работы узнают из тысячи. Этот снимок я опубликовал в своём фоторепортаже "Ликвидация смертельных «подарков» в Солнцево".
http://denyaleto.livejournal.com/153434.html
Солнцево находится невероятно далеко от Желобка. Некогда населённый пункт, где находился штаб "АТО", находится в тылу ДНР, где спасатели разминируют местность после украинских военных. На снимке изображен подрыв неразорвавшихся снарядов. Украинские "СМИ" намеренно солгав, вновь попытались украинцам запудрить мозги, убедить их в "коварстве террористов" и "праведности героев АТО". Не получилось. Ложь уж слишком очевидная, но если этому продолжают верить, то читатели заслуживают таких журналистов.
Прилагаю фото, чтоб вы убедились в его подлинности.
Я не разоблачитель. Мне нравится, как это делают отдельные журналисты или блогеры, но сам в это дело свой нос не сую. У каждого своя ниша, но сегодня немного плюну в болото, которое именуется "украинскими СМИ".
Совершенно случайно попал на материал https://www.unian.net/war/1993451-v-rayone-jelobka-boeviki-pyitalis-pereyti-v-nastuplenie-ponesli-poteri-voennyie-foto.html, который украинские "журналисты" озаглавили "В районе Желобка боевики пытались перейти в наступление, понесли потери - военные (фото) ".
Насторожил тот факт, что фото очень мне знакомо. Это не будет сверхоткрытием, если скажу, что авторы свои работы узнают из тысячи. Этот снимок я опубликовал в своём фоторепортаже "Ликвидация смертельных «подарков» в Солнцево".
http://denyaleto.livejournal.com/153434.html
Солнцево находится невероятно далеко от Желобка. Некогда населённый пункт, где находился штаб "АТО", находится в тылу ДНР, где спасатели разминируют местность после украинских военных. На снимке изображен подрыв неразорвавшихся снарядов. Украинские "СМИ" намеренно солгав, вновь попытались украинцам запудрить мозги, убедить их в "коварстве террористов" и "праведности героев АТО". Не получилось. Ложь уж слишком очевидная, но если этому продолжают верить, то читатели заслуживают таких журналистов.
Прилагаю фото, чтоб вы убедились в его подлинности.
При учёте того, что большинство украинских СМИ при описании событий на Донбассе практически всю свою работу основывают на фейках, известие об очередном фейке уже сложно назвать новостью.
Использованы фотографии: Фейсбук/Денис Григорюк
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