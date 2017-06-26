Украинские СМИ используют материалы донецких фотокорреспондентов для генерации фейков

И снова ложь. Украинские СМИ попытались выдать моё фото за факт обстрелаЯ не разоблачитель. Мне нравится, как это делают отдельные журналисты или блогеры, но сам в это дело свой нос не сую. У каждого своя ниша, но сегодня немного плюну в болото, которое именуется "украинскими СМИ".Совершенно случайно попал на материал https://www.unian.net/war/1993451-v-rayone-jelobka-boeviki-pyitalis-pereyti-v-nastuplenie-ponesli-poteri-voennyie-foto.html, который украинские "журналисты" озаглавили "В районе Желобка боевики пытались перейти в наступление, понесли потери - военные (фото) ".Насторожил тот факт, что фото очень мне знакомо. Это не будет сверхоткрытием, если скажу, что авторы свои работы узнают из тысячи. Этот снимок я опубликовал в своём фоторепортаже "Ликвидация смертельных «подарков» в Солнцево".http://denyaleto.livejournal.com/153434.htmlСолнцево находится невероятно далеко от Желобка. Некогда населённый пункт, где находился штаб "АТО", находится в тылу ДНР, где спасатели разминируют местность после украинских военных. На снимке изображен подрыв неразорвавшихся снарядов. Украинские "СМИ" намеренно солгав, вновь попытались украинцам запудрить мозги, убедить их в "коварстве террористов" и "праведности героев АТО". Не получилось. Ложь уж слишком очевидная, но если этому продолжают верить, то читатели заслуживают таких журналистов.Прилагаю фото, чтоб вы убедились в его подлинности.