17:08 26 июня

Украинские СМИ используют материалы донецких фотокорреспондентов для генерации фейков

Фотокорреспондент Денис Григорюк на своей странице в социальной сети разоблачил очередной фейк украинских СМИ. Дело в том, что фотографии донецкого военкора, сделанные им в ходе разминирования в посёлке Солнцево (ДНР), украинские средства массовой «информации» попытались выдать за кадры боёв в Желобке и «изначальное присутствие там сепаратистских СМИ».

В частности, фото Дениса Григорюка украинское информационное агентство УНИАН выдало за фото 93-й омбр, заявив о «нарушении» ЛДНР так называемого «хлебного перемирия». Напомним, что перемирие называется хлебным, так как оно заключалось на летний период уборки урожая.

Из заметки Дениса Григорюка в Фейсбуке :
И снова ложь. Украинские СМИ попытались выдать моё фото за факт обстрела

Я не разоблачитель. Мне нравится, как это делают отдельные журналисты или блогеры, но сам в это дело свой нос не сую. У каждого своя ниша, но сегодня немного плюну в болото, которое именуется "украинскими СМИ".
Совершенно случайно попал на материал https://www.unian.net/war/1993451-v-rayone-jelobka-boeviki-pyitalis-pereyti-v-nastuplenie-ponesli-poteri-voennyie-foto.html, который украинские "журналисты" озаглавили "В районе Желобка боевики пытались перейти в наступление, понесли потери - военные (фото) ".
Насторожил тот факт, что фото очень мне знакомо. Это не будет сверхоткрытием, если скажу, что авторы свои работы узнают из тысячи. Этот снимок я опубликовал в своём фоторепортаже "Ликвидация смертельных «подарков» в Солнцево".
http://denyaleto.livejournal.com/153434.html
Солнцево находится невероятно далеко от Желобка. Некогда населённый пункт, где находился штаб "АТО", находится в тылу ДНР, где спасатели разминируют местность после украинских военных. На снимке изображен подрыв неразорвавшихся снарядов. Украинские "СМИ" намеренно солгав, вновь попытались украинцам запудрить мозги, убедить их в "коварстве террористов" и "праведности героев АТО". Не получилось. Ложь уж слишком очевидная, но если этому продолжают верить, то читатели заслуживают таких журналистов.
Прилагаю фото, чтоб вы убедились в его подлинности.


Украинские СМИ используют материалы донецких фотокорреспондентов для генерации фейков


При учёте того, что большинство украинских СМИ при описании событий на Донбассе практически всю свою работу основывают на фейках, известие об очередном фейке уже сложно назвать новостью.

Использованы фотографии: Фейсбук/Денис Григорюк
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Комментарии 23

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:02
    Нынешней киевской власти, как и любой демократии, без вранья жизнь не возможна. Так что ничего удивительного.
    tiredwithall
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:04
      По моему они только и занимаются тем, что галлюцинируют..
      Владимир 38
    2. Зяблицев Сегодня, 15:09
      Украина, я бы сказал, в целом генерирует одно дерьмо....
      Зяблицев
      1. Red26 Сегодня, 17:06
        Юзер - Banshee [email protected]


        Banshee я твою родню в рот имел и жену твою и маму .


        Ты сучёнок ещё поплатишься!


        Админы сайта [email protected]@сы!!!


        Админов сайта на мыло.
        Продажные шалавы!
        Red26
    3. Нормаль ок Сегодня, 16:35
      Цитата: tiredwithall
      Нынешней киевской власти, как и любой демократии, без вранья жизнь не возможна. Так что ничего удивительного.

      Каждую неделю на украинец ресурсах, так же разоблачаются фейки ЛДНР. Информационная война понимаешшш...
      Нормаль ок
  2. pjastolov Сегодня, 15:04
    но сегодня немного плюну в болото, которое именуется "украинскими СМИ".
    так туда уже не плевать надо, а что-то более пахнущее ложить negative
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:06
      Цитата: pjastolov
      что-то более пахнущее ложить

      Лучше с ярко выраженным бризантным эффектом . soldier
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 15:11
        Ну - можно и так laughing
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:30
          Володь , по моему не "можно" , а "нужно" . Не думал , что баня меня таким кровожадным сделает . feel
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 15:35
            Расслабься - и получай удовольствие laughing
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:35
              Да я , вроде , и не напрягаюсь . wink
              bouncyhunter
            2. Red26 Сегодня, 17:06
              Юзер - Banshee [email protected]


              Banshee я твою родню в рот имел и жену твою и маму .


              Ты сучёнок ещё поплатишься!


              Админы сайта [email protected]@сы!!!


              Админов сайта на мыло.
              Продажные шалавы!
              Red26
          2. cniza Сегодня, 15:35
            Паша приветствую hi , " с легким паром" , тема конечно интересная , но мне представляется , что вся Украина превращается в фейк.
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 15:36
              она уже превратилась laughing
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 15:39
                А ведь была надежда , что не скатится , но увы...
                cniza
            2. bouncyhunter Сегодня, 15:42
              Привет и тебе , дружище ! hi Спасибо ! drinks
              Цитата: cniza
              мне представляется , что вся Украина превращается в фейк.

              Увы , но таковы реалии ...
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 15:46
                Но ведь дерьмо ползет через край , а мы рядом ...
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:55
                  Мы уже с тобой это обсуждали : напрягает что это происходит не "где-то там" , а "вот оно , рядом" .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 15:58
                    Да обсуждали и не раз и каждый раз становится яснее , что все это придется нам разгребать.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:00
                      Мне тут и добавить нечего , Витя ....
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 16:06
                        Ну да , осталось только запречься.
                        cniza
  3. Егоза Сегодня, 15:35
    ну а шо делать? Если своих фоток нет? И вообще, украсть чужое - это так по украински!
    Егоза
  4. Bronevick Сегодня, 16:13
    Страна фейк.
    Bronevick
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