Россия преодолеет зависимость от украинских газотурбинных систем в 2018 году

С середины следующего года у нас зависимости в производстве движительных систем не будет,

К середине 2018 года российский ОПК не будет зависеть от Украины при производстве газотурбинных установок для надводных кораблей, передает ТАСС сообщение главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.сказал глава корпорации.По его словам, «на последних совещаниях были даны поручения по созданию судовых дизелей, тем самым ОСК сможет самостоятельно производить всю линейку энергетических установок для кораблей – как газотурбинных, так и дизельных».Ранее министр промышленности Денис Мантуров сообщал, что российские предприятия смогут полностью заместить комплектующие, ранее поступавшие с Украины, в 2018-2019 году.Напомним, сотрудничество с Украиной в военной сфере было заморожено в 2014 году. С учетом того, что на территории Украины еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК, в том числе было приостановлено строительство нескольких военных кораблей.