17:07 26 июня

Россия преодолеет зависимость от украинских газотурбинных систем в 2018 году

К середине 2018 года российский ОПК не будет зависеть от Украины при производстве газотурбинных установок для надводных кораблей, передает ТАСС сообщение главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Россия преодолеет зависимость от украинских газотурбинных систем в 2018 году


С середины следующего года у нас зависимости в производстве движительных систем не будет,
сказал глава корпорации.


По его словам, «на последних совещаниях были даны поручения по созданию судовых дизелей, тем самым ОСК сможет самостоятельно производить всю линейку энергетических установок для кораблей – как газотурбинных, так и дизельных».

Ранее министр промышленности Денис Мантуров сообщал, что российские предприятия смогут полностью заместить комплектующие, ранее поступавшие с Украины, в 2018-2019 году.

Напомним, сотрудничество с Украиной в военной сфере было заморожено в 2014 году. С учетом того, что на территории Украины еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК, в том числе было приостановлено строительство нескольких военных кораблей.

Использованы фотографии: Юрий Белинский/TACC
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Комментарии 32

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:13
    В 2014 надо было идти до Карпат..., чтобы избежать грандиозных успехов в латании дыр по номенклатуре производства.
    tiredwithall
    1. AID.S Сегодня, 15:23
      Цитата: tiredwithall
      В 2014 надо было идти до Карпат...,

      А в 2008-м до Тбилиси? Думаю, что в обоих случаях планов не было, а мы только реагировали на ситуации. Но на украине среагировали быстрее и четче.Жизнь заставила. И партнеры...
      AID.S
      1. maxim947 Сегодня, 15:25
        В 2014 надо было идти до Карпат...,[i][/i]
        Кому идти? Столько стратегов... Идите...
        maxim947
        1. Владимир16 Сегодня, 16:56
          Что бы не было развала страны нужно создавать условия жизни для граждан страны. Если власть этим не занимается, то страна развалится.
          Сейчас нужно думать как сохранить то, что осталось. Не пускать слюни и вспоминать былое, а думать о людях собственной страны.
          Хохлы и грузины пусть живут как пожелали. Это их право. Если мы считаем священным правом крымчан быть в составе России, то и выбор остальных мы должны принимать.
          Владимир16
      2. 210окв Сегодня, 15:35
        Если бы среагировали быстрее и четче,то и ситуации в Донбассе,да и во всей бы Украине не было бы такой какая есть..Играть на опережение надо,а не глотать сопли в последний момент!
        Цитата: AID.S
        Цитата: tiredwithall
        В 2014 надо было идти до Карпат...,

        А в 2008-м до Тбилиси? Думаю, что в обоих случаях планов не было, а мы только реагировали на ситуации. Но на украине среагировали быстрее и четче.Жизнь заставила. И партнеры...
        210окв
        1. alexmach Сегодня, 16:31
          Да куда уж быстрее и четче. С Крымом все было филигранно. Вот только понимать надо, что то что сейчас происходит в том числе и последствия того, как оно было с Крымом. "Жевали бы сопли с Крымом" не было бы войны на Донбасе.

          Все вышеописанное мое ИМХО
          alexmach
          1. alexmach Сегодня, 16:33
            Да, и ещё. До Карпат бы вообще врятли дошли. И если бы дошли то уж с очень большой кровью и накладными расходами позже. Хотя на самом деле до Карпат и не очень то и надо. До Днепра, а на юге до Днестра более чем достаточно было бы.
            alexmach
      3. tiredwithall Сегодня, 15:43
        Цитата: AID.S
        Думаю, что в обоих случаях планов не было, а мы только реагировали на ситуации. Но на украине среагировали быстрее и четче.Жизнь заставила. И партнеры...

        Ну да, давно пора орать: "Рота, подъем! Тревога!"
        tiredwithall
      4. Чёрный Полковник Сегодня, 16:01
        А в 2008-м до Тбилиси?
        Кстати, тамошние аборигены морально были гоовы к такому развитию событий, особенно пожилые люди.
        Чёрный Полковник
    2. Комментарий был удален.
    3. Александр романов Сегодня, 15:25
      Цитата: tiredwithall
      В 2014 надо было идти до Карпат...

      А в 1936 надо было брать Берлин
      Александр романов
      1. tiredwithall Сегодня, 15:40
        А в 1242 надо было брать Ригу. В общем мысли правильные.
        tiredwithall
        1. Red26 Сегодня, 17:06
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          Red26
    4. pjastolov Сегодня, 15:27
      сотрудничество с Украиной в военной сфере было заморожено в 2014 году.
      а три года что делали? или думали - само рассосется? fool
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 15:31
        Приветствую hi , беда в том что совсем плохо думали , думали , что на Украине этот шабаш не на долго.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 15:33
          Привет, Виктор, вот тут на все 200% прав- думали плохо, а хуже - что вообще не думали fool
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 15:37
            У нас же пока гром не грянет , никто на пошевелится.
            cniza
            1. vovanpain Сегодня, 16:07
              Цитата: cniza
              У нас же пока гром не грянет , никто на пошевелится.

              Цитата: pjastolov
              три года что делали? или думали - само рассосется?

              Виктор день добрый,с Володей приветствовали друг друга,гром грянул вообще то давно,стенд строили на "Сатурне" начиная с 2011 года,так же и корпус литья по моделям,стенд сдали в этом году,новвую литейку планируют в будущем,она в принципе готова,оборудование сейчас подводят,наша старая литейка сейчас пашет на износ,кстати санкции санкциями,но перед отпуском у нас получили оборудование из США.Строить начали ранньше,решение принималось еще раньше,вот такой гром друзья,причем тот же стенд год стоял заморожены. С уважением Друзья. drinks drinks hi
              vovanpain
              1. cniza Сегодня, 16:13
                Приветствую hi , нам надо для наших руководителей возродить древний стимул , тогда все быстрей будет приниматься и исполняться. lol drinks
                cniza
                1. vovanpain Сегодня, 16:19
                  Цитата: cniza
                  для наших руководителей возродить древний стимул , тогда все быстрей будет приниматься и исполняться.

                  Эх what Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Палыча бы вернуть,вот стимул так стимул бы был,но время не повернуть назад. request drinks
                  vovanpain
                  1. cniza Сегодня, 16:24
                    У каждого времени и поколения должны быть свои стимулы , можно и "палкой". lol
                    cniza
        2. tiredwithall Сегодня, 15:36
          Цитата: cniza
          совсем плохо думали , думали , что на Украине этот шабаш не на долго.

          Так это некомпетентность правительства или колониальное бессилие? Пора, ребята, заглянуть в бездну реальности и упасть с командирского дивана.
          tiredwithall
        3. Рязанец87 Сегодня, 16:04
          Беда в том, что думать надо было минимум с 2004 года ( и то очень поздно). И не только думать, но и делать, уж по крайней мере, в стратегических военных отраслях точно.
          Рязанец87
      2. Rusj Сегодня, 15:42
        Три года создавали ! Или ты думаешь создать двигатель и производственную базу . Это грядку вскопать. Не будь смешным !
        Rusj
    5. андрей юрьевич Сегодня, 15:55
      Цитата: tiredwithall
      В 2014 надо было идти до Карпат..., чтобы избежать грандиозных успехов в латании дыр по номенклатуре производства.

      до Португалии в 1945м идти надо было,и чтоб горбачёв не родился всё сделать...
      андрей юрьевич
      1. tiredwithall Сегодня, 16:05
        Цитата: андрей юрьевич
        до Португалии в 1945м идти надо было,и чтоб горбачёв не родился всё сделать...

        Так у них а-бомба появилась, а мы ещё не знали как техника себя поведёт в условиях применения ЯО, плюс усталость людей от войны. А вот аборт некоторым мамашам на ранних стадиях беременности мог бы принести державе большую пользу, не вредя их организмам.
        tiredwithall
  2. Rusj Сегодня, 15:44
    Тут вас всех почитаешь ! Ну прям одни стратеги экономисты политики !
    Rusj
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:56
      Цитата: Rusj
      Тут вас всех почитаешь ! Ну прям одни стратеги экономисты политики !

      других не держим... а вы чьих будете?
      андрей юрьевич
  3. Градиент 3 Сегодня, 16:11
    Цитата: tiredwithall
    В 2014 надо было идти до Карпат..., чтобы избежать грандиозных успехов в латании дыр по номенклатуре производства.

    Среди множества комментариев...
    Всегда есть один...
    Отражающий..Суть вопроса... Вот он!
    Градиент 3
  4. Bronevick Сегодня, 16:12
    5 лет запрягают уже, Китайца за это время бы 2 авианосца построили уже.
    Bronevick
  5. Стирбьорн Сегодня, 16:12
    Рогозин в 2014, за два года обещал все заместить с Украины полностью, в воно как опять выходит request
    Стирбьорн
  6. Градиент 3 Сегодня, 16:15
    "Улита едет...Скоро ли будет..."
    Я понимаю...Ускорение процессов в промышленности...
    Вопрос тонкий...И ведущий...к браку...
    Но, в таком стратегическом деле...Как "турбины"...
    Можно было бы...Быстрее преодолеть "период раскачки"...
    И перейти к производству...
    Это могли сделать...В 1941-1945 г.г..
    Неужели...Ослабели...В 2017 г.?
    Градиент 3
  7. Deadушка Сегодня, 16:16
    Все что-то берут. Что дают-то?!
    Дайте три!... вдруг пригодится. winked
    Deadушка
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