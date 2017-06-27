Здравствуйте, дорогие читатели!Хочу сначала начать с небольшой прелюдии.Некоторые из вас уже познакомились с одной из моих работ, выложенной на "Военном обозрении" в виде статьи и довольно длинного ролика.По количеству комментариев, многогранности обсуждения, на мой взгляд, она многих задела за живое. Поэтому мне не хотелось бы менять формат статьи для нашего общения и обсуждения поднятых тем. Многие, наверное, в силу своего глубокого несогласия, начали акцентировать свое внимание на моем возрасте и каких-то личных аспектах, а не на поднятых в статье темах.Возможно, не зная, как грамотно апеллировать.Это, на мой взгляд, является не совсем вежливо и уважительно. И еще одна мысль. Мысли, которые я озвучиваю, не являются истиной в последней инстанции, мы все с вами - часть нашего общества, и только вместе сможем найти какой-то компромисс, только вместе мы сможем сделать нашу страну великой и любимой нами.А теперь непосредственно к статье. Вспоминая комментарии к первой, я заметил такую вещь – люди, прочитав статью и посмотрев видео, стали ставить в упрек, что я не выражаюсь как-то конкретно. Общие слова, нет посыла к действиям, четкой позиции.По моему мнению, это не является недостатком статьи, ведь нельзя в одном видео раскрыть все темы, что наболели у нас в обществе.Но сами того не понимая, люди этим потребовали продолжения, конкретизации, четкости. И я решил поднять тему идеологии. Да-да, эта тема настолько избита, поднята, полюблена, снова избита, зарыта под землю, и снова отрыта, что она не дает нам спокойно жить. Значит, если есть проблема, то должно быть решение.И я хотел бы высказаться на данную тему, и ведя диалог с вами, получить в итоге некий компромисс, а возможно и отторжение. Ведь, как я сказал ранее, только вместе, сведя наши мнения воедино, мы сможем прийти к какому-то компромиссу взглядов.Итак, идеология в России – что это?P.S. Видео опять не получилось коротким, но сами понимаете, такая тема…