06:52 27 июня
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Идеология в России – что это?

Здравствуйте, дорогие читатели!

Хочу сначала начать с небольшой прелюдии.

Некоторые из вас уже познакомились с одной из моих работ, выложенной на "Военном обозрении" в виде статьи и довольно длинного ролика.


По количеству комментариев, многогранности обсуждения, на мой взгляд, она многих задела за живое. Поэтому мне не хотелось бы менять формат статьи для нашего общения и обсуждения поднятых тем. Многие, наверное, в силу своего глубокого несогласия, начали акцентировать свое внимание на моем возрасте и каких-то личных аспектах, а не на поднятых в статье темах.

Возможно, не зная, как грамотно апеллировать.

Это, на мой взгляд, является не совсем вежливо и уважительно. И еще одна мысль. Мысли, которые я озвучиваю, не являются истиной в последней инстанции, мы все с вами - часть нашего общества, и только вместе сможем найти какой-то компромисс, только вместе мы сможем сделать нашу страну великой и любимой нами.

А теперь непосредственно к статье. Вспоминая комментарии к первой, я заметил такую вещь – люди, прочитав статью и посмотрев видео, стали ставить в упрек, что я не выражаюсь как-то конкретно. Общие слова, нет посыла к действиям, четкой позиции.

По моему мнению, это не является недостатком статьи, ведь нельзя в одном видео раскрыть все темы, что наболели у нас в обществе.

Но сами того не понимая, люди этим потребовали продолжения, конкретизации, четкости. И я решил поднять тему идеологии. Да-да, эта тема настолько избита, поднята, полюблена, снова избита, зарыта под землю, и снова отрыта, что она не дает нам спокойно жить. Значит, если есть проблема, то должно быть решение.

И я хотел бы высказаться на данную тему, и ведя диалог с вами, получить в итоге некий компромисс, а возможно и отторжение. Ведь, как я сказал ранее, только вместе, сведя наши мнения воедино, мы сможем прийти к какому-то компромиссу взглядов.

Итак, идеология в России – что это?



P.S. Видео опять не получилось коротким, но сами понимаете, такая тема…
Автор: Константин Квасков


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11

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  1. Стропорез Сегодня, 05:17
    сейчас сложно сказать какая у нас идеология. Власть попыталась заменить идеологию деятельностью РПЦ.
    Но чё то не особо прокатывает. Фед.каналы проповедуют идеологию бабла и страшилок для населения.
    Окраина-это тоже антиидеология.
    "Кругом враги"-ещё одна идеологема,"или молчите,или будет вам украина".
    То что мы всё хуже живём - опять мировая закулиса виновата, а мы должны терпеть .
    И самое главное -"если не он , то больше некому".
    Вот собственно и всё, все так сказать, ключевые нынешние идеологические столпы в РФ.
    Добавляйте Коллеги,если не полно отобразил действиительность.
    Стропорез
    1. Татьяна Сегодня, 05:23
      Идеология - это не менталитет, не ментальность, это для русских и не совсем "Русский мир".
      Идеология - это система представлений о мире, обществе и человеке, о принципох собственного выживания человека в нём как о способе представления о себе самом, о своём месте в обществе, о своём народе, о своей стране, о человечестве и мире в целом. И вот здесь сколько людей, столько и мнений.
      Поэтому идеология происходит от слова "идеи", которые должны быть логически непротиворечиво выстроины между собой, чтобы стать именно адекватным РУОВОДСТВОМ к действию по преобразованию мира под себя - в своих собственных интересах.
      И при этом следует учесть, что всякая идеология отвечает в конечном счёте экономическим интересам конкретного человека, группы людей, социумов, народов, наций, классов, религий и т.п., а эти интересы могут быть антогонистичными друг к другу. Поэтому единой идеологии быть не может, а могут быть только господствующие идеологии.
      Т.о., если политика - это концентрированное выражение экономических интересов конкретного человека, социума, народа, нации, профессиональных и религиозных корпораций, то идеология - это методологическая оправа для выражения их политики в манипулятивном управлении обществом в своих интнресах.
      Татьяна
      1. RusKosTen Сегодня, 05:58
        Коллега, в вашем комментарии мне между строк все время читается слово "экспансия". Зачем с помощью идеологии преобразовывать мир под себя? Может стоит создать у себя такую идеологию, привлекательную, не наглую, если можно так выразиться, не агрессивную, что мир сам потянется и сам начнет меняться под нас? Ведь СССР именно и наступил на эти грабли - мы стали насаждать ленинско-марксисткую идеолгию, а не распологать к себе своей привлекательностью. Российская империя в этом плане была более устойчива - многие народы сами добровольно вступали в ее состав.

        И почему мы должны именно ориентироваться на внешний мир? Будем жить на тех же столпах, что жили наши предки. И это залог нашей устойчивости.

        А если есть множество идеологий и одна господствующая, то это само по себе является заложенной миной. Такая идеология рано или поздно даст осечку и повторится 91 год. Идея должна вырасти "снизу", она не должна быть придумана. Только тогда это станет нашей надежной опорой.
        RusKosTen
        1. Татьяна Сегодня, 06:20
          RusKos Ten
          Идея должна вырасти "снизу", она не должна быть ПРИДУМАНА.

          Что бы не рождалось "снизу", оно должно быть научно состоятельно оформлено в стройную идеологическую систему как политическое руководство к действию. Без умственного труда философов, экономистов и социологов здесь не обойтись.
          А если есть множество идеологий и одна господствующая, то это само по себе является заложенной миной. Такая идеология рано или поздно даст осечку и повторится 91 год.
          А противоречия в обществе были, есть и будут! Это объективная реальность. Опуститесь на землю со своих иллюзий!
          Важно, чтобы идеология как политическое руководство к действию "снизу" (как Вы говорите) в экономике отвечало большинству трудового населения, а не горстке паразитарных богатеев и меньшинства.
          А чтобы совершить революцию или "оранжевый" государственный переворот достаточно иметь 6-10% революционеров от общего числа активного населения, сосредоточенного в крупных городах и поддерживаемого из-за рубежа - при пассивности большинства населения. К сожалению, вооружённая группа, может у большинства отобрать всё имущество и даже жизнь.
          Татьяна
        2. Егоза Сегодня, 06:38
          Цитата: RusKosTen
          СССР именно и наступил на эти грабли - мы стали насаждать ленинско-марксисткую идеолгию, а не распологать к себе своей привлекательностью.

          вот именно! а представляете, если бы СССР тратил все на себя, а не кормил страны Европы, каков был бы у нас уровень жизни? Вот тогда бы точно к нам все прибежали!
          Егоза
    2. мордвин 3 Сегодня, 05:23
      Цитата: Стропорез
      Добавляйте Крллеги,если не полно отобразил действиительность.

      Чубайс во всем виноват. Сволота рыжая. angry
      мордвин 3
      1. Стропорез Сегодня, 05:25
        Цитата: мордвин 3
        Чубайс во всем виноват. Сволота рыжая.

        Я бы сказал -личинка воши feel
        Стропорез
      2. 210окв Сегодня, 06:11
        А вот это уже та самая.."идеология"..
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: Стропорез
        Добавляйте Крллеги,если не полно отобразил действиительность.

        Чубайс во всем виноват. Сволота рыжая. angry
        210окв
  2. Комментарий был удален.
  3. Ольгович Сегодня, 06:00
    Товарищу Кваскову пожелаю научиться выражать свои мысли письменно, ибо слушать 20 мин-это слишком долго. hi
    Ольгович
    1. Нонна Сегодня, 06:10
      Ольгович. Очень дельное предложение - тоже не стала слушать - время дорого
      Нонна
    2. народник Сегодня, 06:20
      Не люблю видео и почти никогда не смотрю. С текстом работать намного удобнее. Есть предложение выкладывать к видео-лекции ещё и текст выступления какого-либо товарища. Всё будет понятнее. wink
      народник
  4. Нонна Сегодня, 06:21
    Сейчас в государстве одна идеология - капиталистический либерализм плюс повальная коррупция. Наверху продолжается разграбление России, отток капиталов в оффшоры, причем всего ближайшего окружения Гаранта. Вся элита продаст и предаст Россию и народ на раз, два...Во всех российских СМИ либеральная цензура, практически запрет на обсуждения социалки, а только впаривают Украину и Трампа, то есть все наши СМИ принадлежат врагам. Последняя конференция Путина ни о чем. Мне сто лет неинтересны дороги, роддома - ибо этим должны заниматься губернаторы, а не Президент. Ни одного вопроса по идеологии не прозвучало. А они были, просто фильтр стоит. Как признался сам Путин - он либерал и поэтому никаких чисток, внятного курса, сталинских прорывов, осуждения ельцинского госпереворота - от него ожидать не приходится. Одна надежда, что понимая все это - он готовит себе приемника, который будет готов к решительным действиям по очищению нынешней воровской компрадорской элиты. А пока все, что придумали единороссы - это тащить в думу всякую блогерскую шелупонь с двумя извилинами.
    Нонна
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