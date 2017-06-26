Новый противогаз ПМК-4 принят на снабжение ВС РФ

В настоящее время ведется поставка в войска новых образцов средств индивидуальной защиты органов дыхания. В июне принят на снабжение новый противогаз ПМК-4, который полностью интегрирован в состав как существующих комплектов индивидуальной экипировки, таких как "Ратник-2", так и может быть адаптирован под разрабатываемые варианты индивидуальной экипировки

Технические решения, реализованные в противогазе ПМК-4, будут использованы при разработке противогаза в интересах Арктической группировки войск. В новом противогазе будут проработаны вопросы его сочетаемости с зимними комплектами боевой экипировки военнослужащих, а также особенности его эксплуатации в условиях крайнего Севера