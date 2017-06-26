19:24 26 июня

Новый противогаз ПМК-4 принят на снабжение ВС РФ

Новый противогаз ПМК-4, полностью интегрированный в состав индивидуальной экипировки "Ратник-2" и адаптируемый под перспективные образцы, принят на снабжение Вооруженных сил России, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов, передает РИА Новости .

В настоящее время ведется поставка в войска новых образцов средств индивидуальной защиты органов дыхания. В июне принят на снабжение новый противогаз ПМК-4, который полностью интегрирован в состав как существующих комплектов индивидуальной экипировки, таких как "Ратник-2", так и может быть адаптирован под разрабатываемые варианты индивидуальной экипировки
— сказал Кириллов, слова которого процитировал департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.




По его словам, в новом противогазе реализованы все лучшие технические решения, применяемые в мировой практике создания средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Шлем-маска противогаза, изготовленная из синтетического бутилкаучука и силикона отечественного производства, обеспечивает комплексную защиту и по эластичности превосходит шлем-маски лучших образцов зарубежного производства. По комплексному показателю технический уровень противогаза ПМК-4 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и эксплуатационным характеристикам превосходит их в 1,5-2 раза.

Технические решения, реализованные в противогазе ПМК-4, будут использованы при разработке противогаза в интересах Арктической группировки войск. В новом противогазе будут проработаны вопросы его сочетаемости с зимними комплектами боевой экипировки военнослужащих, а также особенности его эксплуатации в условиях крайнего Севера
— добавил начальник войск РХБЗ ВС РФ.

Использованы фотографии: https://mediarepost.ru/
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Комментарии 26

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  1. BlackMokona Сегодня, 18:21
    Напомнило об одной старой игре.
    BlackMokona
  2. Бензорез Сегодня, 18:21
    Ой какая прелесть. Мне б такой на работу. Да и очёчки приобрел бы с удовольствием. А то такую "шляпу" выдают...
    Бензорез
    1. п-к Опарышев Сегодня, 18:47
      А был бы с наддувом,цены бы ему не было.Неужели сложно куллер прикрутить?
      п-к Опарышев
  3. RASKAT Сегодня, 18:22
    Наверно противогаз из комплекта Ратник 3 будет выглядеть примерно так. laughing
    RASKAT
    1. Дамир Сегодня, 18:50
      так не будет ни в коем случае!!! трубки больно легко повредить... поэтому от них очень стараются отказаться...
      Дамир
  4. pjastolov Сегодня, 18:22
    будут использованы при разработке противогаза в интересах Арктической группировки войск.
    вот - главное что бы он на морозе не околел good
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:50
      Немаловажный момент : судя по фото фильтрующая коробка может крепиться и справа , и слева , что очень правильно . Правда , ни слова не сказано о возможности подключения питьевой системы . what
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 19:01
        Цитата: bouncyhunter
        Правда , ни слова не сказано о возможности подключения питьевой системы .

        А тут надо посмотреть, а что это у бойца там на груди поблескивает? А это фляга, у которой на горлышко явно какой то не типичный переходник навинчен... Вывод, с помощью этого переходника боец как то его подключал к шлем-маске.
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:09
          Похоже на то . Просто у НАТО это уже давно стандарт - в 1998 году попал мне в руки нагличанский армейский противогаз , так там подключение было . На вопрос "как давно ?" нагличанин неопределённо ответил "не знаю , давно" .
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 19:11
            Цитата: bouncyhunter
            Похоже на то . Просто у НАТО это уже давно стандарт - в 1998 году попал мне в руки нагличанский армейский противогаз , так там подключение было . На вопрос "как давно ?" нагличанин неопределённо ответил "не знаю , давно" .

            Так и у ВС СССР такие противогазы были..."секретные", марки ПМК, с "хоботком"
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:17
              Цитата: svp67
              Так и у ВС СССР такие противогазы были..."секретные"

              Теперь-то я это знаю , а тогда в диковинку было .
              bouncyhunter
    2. Владимирец Сегодня, 18:51
      Цитата: pjastolov
      что бы он на морозе не околел

      И от морды потом отодрать можно было.
      Владимирец
    3. Дамир Сегодня, 18:51
      главное чтоб колом не застыл... а то видел я как маски лопаются на морозе...
      Дамир
  5. Монос Сегодня, 18:24
    Ох и набегался я первые полгода по тревоге с ящиком с секретными противогазами на срочке, но так ни разу его и не надел. В "хоботе" щеголял. laughing
    Монос
  6. Utlan Сегодня, 18:27
    Цитата: pjastolov
    будут использованы при разработке противогаза в интересах Арктической группировки войск.
    вот - главное что бы он на морозе не околел good


    А он будет с мехом наружу.Что бы больше на медведей были похожи и врагу страшнее и бойцам теплее.
    Utlan
  7. jonhr Сегодня, 18:34
    Шлем-маска противогаза, изготовленная из синтетического бутилкаучука и силикона отечественного производства, обеспечивает комплексную защиту и по эластичности превосходит шлем-маски лучших образцов зарубежного производства. По комплексному показателю технический уровень противогаза ПМК-4 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и эксплуатационным характеристикам превосходит их в 1,5-2 раза.
    как по мне то противогаз как противогаз хотя в дизайне сквозит западным. мне другое понравилось. именно для того чтобы подчеркнуть что это свой и не похож на западные образцы 80 годов взяли и перекинули фильтр с левой стороны на правую laughing а теперь пробуем приложится щекой в таком противогазе к прикладу автомата
    jonhr
    1. faterdom Сегодня, 18:41
      А это левша.
      faterdom
      1. jonhr Сегодня, 18:44
        я заметил laughing снимаю шляпу перед конструкторским гением. вы как я понимаю по бачку и определили что это левша?
        jonhr
        1. Дамир Сегодня, 18:49
          Бачок переключается со стороны на сторону... просто здесь на фото не видно...
          Дамир
          1. jonhr Сегодня, 18:51
            спорим на этом противогазе этого нет. как нет этого и на западных
            jonhr
            1. major071 Сегодня, 18:55
              На табличке рядом с бойцом фильтр на левой стороне, да и на прототипе он тоже расположен с левой стороны.
              major071
              1. jonhr Сегодня, 18:58
                да я так сказал. просто посмотрел на этот прошлый день с круглым фильтром который болтается как ошалелый.
                неужели не могли если уж разработали новый подсмотреть у тех -же американцев их противогаз с более плоскими фильтрами?
                jonhr
                1. Лопатов Сегодня, 19:08
                  Цитата: jonhr
                  да я так сказал. просто посмотрел на этот прошлый день с круглым фильтром который болтается как ошалелый.
                  неужели не могли если уж разработали новый подсмотреть у тех -же американцев их противогаз с более плоскими фильтрами?

                  У нас были такие, "бабуины" в американском стиле, ПБФ 60

                  У них, включая американские, есть огромный недостаток- невозможность смены фильтрующего элемента без снятия шлем-маски.
                  Лопатов
                2. Лопатов Сегодня, 19:13
                  Кстати, американцы от "бабуинов"/"хомяков" тоже отказались.

                  Гуглите "M53"
                  Лопатов
  8. ljoha_d Сегодня, 18:47
    Фильтр находится с правой стороны что я думаю будет мешать при стрельбе правше
    ljoha_d
  9. Alisher Сегодня, 18:53
    Цитата: ljoha_d
    Фильтр находится с правой стороны

    Обратите внимание на рекламный листок ПМК-4 под локтём манекена - на нём фильтр с левой стороны.
    Alisher
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