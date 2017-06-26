19:24 26 июня

Демократия по-американски

Украина, Грузия, Ливия, Ирак и даже Филиппины. Зона интересов Соединенных Штатов неуклонно расширяется. Вместе с ней растет процент экспорт свободы, равноправия и демократии.




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Комментарии 1

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  1. garx Сегодня, 19:00
    Напоминает некоторые американские фильмы где рассказывается про "идеальное" государство но находятся "не такие" граждане которые усматривают в идеальности какое то угнетение прав и свобод, при этом они борются и в итоге хепи-энд, может я глупость скажу но у меня дежа вю...
    garx
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