Демократия по-американски Сегодня, 18:31 Украина, Грузия, Ливия, Ирак и даже Филиппины. Зона интересов Соединенных Штатов неуклонно расширяется. Вместе с ней растет процент экспорт свободы, равноправия и демократии. 0 Миф о демократии Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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