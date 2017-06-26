19:25 26 июня

В США испытали лазерную установку на вертолёте AH-64 Apache

Американское оборонное ведомство сообщает о проведении испытаний новой лазерной установки на вертолёте AH-64 Apache. Известно, о том, что создателем лазерной установки для вертолёта является американская компания Raytheon, которая известна разработкой зенитного ракетного комплекса "Patriot" и крылатых ракет "Томагавк".

Лётные тесты лазера на AH-64 Apache проведены сегодня и признаны успешными. С помощью лазерной установки вертолёт отслеживал несколько целей. Отмечается, что лазерная установка эффективно действовала при разных режима полёта вертолёта. Важное дополнение – сопровождение целей велось без особых проблем, связанных с высокой вибрацией.

В США испытали лазерную установку на вертолёте AH-64 Apache



Сообщается, что по итогам испытаний будет считана информация с датчиков, которая позволит выяснить точную зависимость эффективности сопровождения целей от вибрации, запылённости воздуха и других факторов.

Нужно отметить, что тестирование лазеров на вертолётах Apache как в плане средства сопровождения целей, так и систем наведения высокоточного оружия проходит по графику, о котором Raytheon сообщила ещё около года назад. Основная задача применения новой лазерной технологии на вертолётах Apache состоит в повышении эффективности применения ракет класса «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire. На сегодняшний день AH-64 Apache способен нести на своём борту 16 таких ракет с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 22

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  1. Pirogov Сегодня, 18:49
    Лет и лет этому старичку ,а до сих пор актуален.
    Pirogov
    1. Teberii Сегодня, 18:52
      А наши старички Ми-8 ,какая конструкторская мысль ,похож на старый, а вокруг весь новый.
      Teberii
    2. Rusj Сегодня, 18:54
      чем актуален поведай !? Чушь какая то .! Ни о чём новость . Ветролёт с лазерной пушкой и человеком пауком за штурвалом .Фу блин толи смеятся толи рыдать.
      Rusj
      1. Владимирец Сегодня, 18:56
        Цитата: Rusj
        Ветролёт с лазерной пушкой и человеком пауком за штурвалом

        belay
        Цитата: Rusj
        толи смеятся толи рыдать.

        Может книжки какие читать? what
        Владимирец
        1. Rusj Сегодня, 19:06
          Я не понял тебе что не нравится ? Я так образно написал . А по сути новость ни о чём . Распил бабла который нашим только снится ! А ты ещё и цитируешь ! Сам книжки почитай клоун.
          Rusj
          1. Владимирец Сегодня, 19:09
            Цитата: Rusj
            Я не понял тебе что не нравится ?

            Что Вы очевидные глупости пишете.
            Цитата: Rusj
            Распил бабла который нашим только снится

            Вы что то знаете про эту разработку?
            Цитата: Rusj
            клоун.

            Насчет книжек я был прав. fool
            Владимирец
            1. Rusj Сегодня, 19:13
              А ты что знаешь !? Ну как поведай нам просвети нас ! Все ждут ! Кроме меня тут уже несколько человек спросили про что новость. Книжки читаешь ты . Я читаю КНИГИ .
              Rusj
              1. Владимирец Сегодня, 19:16
                Цитата: Rusj
                А ты что знаешь !? Ну как поведай нам просвети нас ! Все ждут !

                Так я и не ору, что это "распил бабла".
                Владимирец
              2. Лопатов Сегодня, 19:18
                Раз Вы читаете книги, почитайте о полуактивной лазерной ГСН к ракетам "Хелфаер" и к управляемым "Гидрам"
                Лопатов
            2. andranick Сегодня, 19:14
              Да вопросов нет. Звездочка нужна - держи, не жалко, за "образность мышления"!
              andranick
            3. Монос Сегодня, 19:18
              Интересно, а нафига ему 16 ракет с лазерным наведением? После взрыва первой же ракеты он больше не сможет навестись ещё очень долго. Время на ожидание, пока рассеются пыль и дым, ему никто не даст.
              Монос
              1. Лопатов Сегодня, 19:22
                Почему 16? Может быть и больше. Если это управляемые "Гидры", то 76
                Лопатов
      2. Viktor.12.71 Сегодня, 19:13
        Цитата: Rusj
        чем актуален поведай !? Чушь какая то .! Ни о чём новость . Ветролёт с лазерной пушкой и человеком пауком за штурвалом .Фу блин толи смеятся толи рыдать.

        Новости до конца не читаем? Ясно написано что основная задача применения новой лазерной технологии на вертолётах Apache состоит в повышении эффективности применения ракет класса «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire. У ВКС РФ такого нет, так что поплачьте.
        Viktor.12.71
        1. Лопатов Сегодня, 19:14
          Цитата: Viktor.12.71
          У ВКС РФ такого нет, так что поплачьте.

          Вы уверены?
          Лопатов
        2. Rusj Сегодня, 19:23
          Ух ты да ты что а у Амерзов уже есть и стоят на вооружении? . В статье написано что только проходят испытания ! И плакать по этому поводу нужно нам в Казахстане мы вообще ни каких вертолётов не производим и тем более лазеров . А то что есть у России то нам не ведомо . Так что сам плачь.
          Rusj
    3. Partyzan Сегодня, 19:00
      Лет и лет этому старичку
      а МИ-8?
      Partyzan
  2. Сталиниум Сегодня, 18:49
    ерунда всё это
    Сталиниум
    1. andranick Сегодня, 18:54
      Что - ерунда? Если можно, аргументы
      andranick
      1. art030765 Сегодня, 18:59
        да он просто так ляпнул воще он не в теме не переживай
        art030765
  3. mahoney Сегодня, 18:55
    О чем новость то?
    mahoney
    1. Лопатов Сегодня, 19:02
      Цитата: mahoney
      О чем новость то?

      Судя по всему- новость в нескольких целях, которые сопровождаются АСЦ. Насколько помню, у "Апачей" ранее сопровождалась одна цель оператором.
      Вообще это по сути большой шаг в сторону, "Лонгбоу" заточен под применение ракет третьего поколения.
      Лопатов
    2. Авиатор_ Сегодня, 19:04
      Лазерную подсветку на "Апач" поставили, вот и вся новость.
      Авиатор_
  4. Комментарий был удален.
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