19:25 26 июня

Президент внёс в ГД РФ законопроект о конфискации доходов от преступной деятельности

Сегодня президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесён законопроект, предполагающий конфискацию имущества, приобретённого в результате преступной деятельности. Речь идёт, по сути, о ратификации Конвенции Совета Европы, подписанной ещё в 2009 году, предполагающей конфискацию преступных доходов.

Тот факт, что Россия до сих пор Конвенцию не ратифицировала, вызывал немало вопросов в первую очередь к властям. И теперь президент вносит законопроект, который де-юре позволит лишать представителей криминалитета преступно нажитого имущества. Конвенция от 2005 года предполагает меры и против финансирования терроризма.

Из сообщения, опубликованного на официальном сайте Государственной Думы:
Ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года.





Если Конвенцию ратифицируют, и её исполнение будет осуществляться в рамках закона, то это станет по-настоящему серьёзным шагом на пути как к противодействию финансированию терроризма, так и борьбы с коррупцией. По всей видимости, приближение президентских выборов в стране приносит свои плоды.

Использованы фотографии: Spektr.press
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Комментарии 27

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  1. Taran 75 Сегодня, 19:01
    это хорошая новость laughing
    Taran 75
    1. RASKAT Сегодня, 19:05
      Ура, ну наконец то.
      RASKAT
      1. Монос Сегодня, 19:09
        Я хренею! А до этого что, не конфисковывали? "О сколько нам открытий чудных..." предстоит ещё сделать.
        Монос
        1. Владимир 38 Сегодня, 19:24
          Цитата: Монос
          Я хренею! А до этого что, не конфисковывали? "О сколько нам открытий чудных..." предстоит ещё сделать.

          Это, к сожалению не открытие, подобных "открытий", которые лежат на поверхности, но по каким то, не виданным причинам не принимаются в отношении этих"Открытий" не каких действий. Вот лишь несколько из них:
          - Нет закона о "кумовстве", его не однократно обсуждали, но по тихому забыли)) Хотя изображают лютую борьбу с коррупцией.А это не коррупция?
          -Ни как не регулируется деятельность гос.предприятий, хочу особо подчеркнуть ГОСПРЕДПРИЯТИЯ, в части начисления и выдачи ЗП. Руководство начисляет миллионные ЗП, а рядовые сотрудники 10т. получают. И это происходит, в больнице, налоговой ит.д вдумайтесь только, разве это не на поверхности, разве об этом ни кто не знает? Все помнят наверно случай в "Почте России", когда руководитель себе 100 миллионную премию выписал. И что? По мусолили и благополучно забыли. А ведь это деньги сотрудников, они взят из фонда ЗП предприятия.. Это прямое воровство, которое поощеряет госу-во, в гос. организациях! Не мыслимо! За это вообще то расстрел полагается..
          И подобного полно.. писать уже устал) Но возмущению нет предела..
          Владимир 38
    2. Тралл Сегодня, 19:09
      Предлагаю забрать у псевдофутболиста Кокорина все преступно нажитые гонорары. smile
      Тралл
      1. Partyzan Сегодня, 19:16
        А он лидер какой криминальной группировки? laughing
        Partyzan
  2. pjastolov Сегодня, 19:01
    Сегодня президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесён законопроект, предполагающий конфискацию имущества, приобретённого в результате преступной деятельности
    а власть имущих это будет касаться?
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 19:05
      Боюсь , что нибудь придумают...
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 19:08
        Вот как то и я боюсь - они же не криминалитет, а мздоимцы recourse
        pjastolov
        1. Partyzan Сегодня, 19:09
          И скорее всего делятся laughing
          Partyzan
          1. МПК105 Сегодня, 19:10
            Да не скорее всего,а точно... wink
            МПК105
    2. Татьяна Сегодня, 19:10
      pjastolov
      а власть имущих это будет касаться?

      Думаю, что нет?
      Татьяна
  3. Владимирец Сегодня, 19:02
    "По всей видимости, приближение президентских выборов в стране приносит свои плоды."

    Теперь ещё веер громких "посадок", чтобы закрепить, так сказать. winked
    Владимирец
    1. Logall Сегодня, 19:14
      А те кто хорошо жили, у власти, так жить и будут...
      Logall
  4. tank64rus Сегодня, 19:02
    Как же им трудно будет ЭТО принять. полный кошмар. Где благословенные 90-е.
    tank64rus
  5. kefan Сегодня, 19:04
    Так давно надо было это сделать, но как говорится, лучше поздно, чем никогда.
    kefan
  6. Ken71 Сегодня, 19:04
    Спасибо Европе. Дожали
    Ken71
  7. NKVD Сегодня, 19:05
    Чубайс и Васильева в первых рядах
    NKVD
    1. rumatam Сегодня, 19:24
      они разве .. представители криминалитета ?
      rumatam
  8. Alget87 Сегодня, 19:05
    Даа, не прошло и семнадцати лет, гора родила мышь, ну шас борьба с коррупцией начнётся с новой силой, вот только одно не понятно, как они сами с собой бороться будут. belay request
    Alget87
  9. svp67 Сегодня, 19:09
    Речь идёт, по сути, о ратификации Конвенции Совета Европы, подписанной ещё в 2009 году, предполагающей конфискацию преступных доходов.
    Свершилось...Всего то восемь лет. Хотя о чем это я, это пока еще ГД, потом СФ его утвердят...Еще надо посмотреть в каком виде он на подпись Самому ляжет....
    svp67
  10. uporov65 Сегодня, 19:13
    Не иначе как предвыборный ход конём! В кремле все держиморды. А сейф хорош, отсыпали бы малость
    uporov65
  11. APASUS Сегодня, 19:14
    Тот факт, что Россия до сих пор Конвенцию не ратифицировала, вызывал немало вопросов в первую очередь к властям. И теперь президент вносит законопроект, который де-юре позволит лишать представителей криминалитета преступно нажитого имущества. Конвенция от 2005 года предполагает меры и против финансирования терроризма.

    И действительно ,пока вопросов больше чем ответов.
    Правда предвижу что упор в признании будет сделан именно на борьбу с терроризмом ,хотя эта статья предназначена для более обширного понимания о преступных доходах,тут и взятки ,махинации в банковской сфере.А то у нас куда ни глянь, везде уловки для чиновника вороватого есть.
    Что то долго раскачивались наши чиновники,а главное что это президент тему замутил,а остальные в это время "плоды беззакония пожинали "?
    Да и время похоже все больше идет к выборам и на закуску под эту тему отнимут квартирку у Васильевой?
    APASUS
  12. Михаил м Сегодня, 19:15
    Речь идёт, по сути, о ратификации Конвенции Совета Европы, подписанной ещё в 2009 году, предполагающей конфискацию преступных доходов.
    Всегда имело место мнение, что русские долго запрягают. Вот только насчёт езды в данном случае имею серьёзные сомнения. Буду очень рад ошибиться.
    Михаил м
  13. Заноза Сегодня, 19:15
    Пустые слова уже надоели,а Якуниных ( кулачить ) ВВП не станет,ибо дружбаны...
    Заноза
  14. WIN969 Сегодня, 19:16
    Там Анальный и Ко хвастались что собрали много денег, очень зря, ведь деньги приходят от анонимных спонсоров, того же Ходора. Цели на которые они были выделены неясны, т.к фейковая предвыборная агитация признана незаконной, деятельность преступна, значит счета подлежат аресту! Деньги раздать бедным good
    WIN969
  15. rumatam Сегодня, 19:22
    лишать представителей криминалитета преступно нажитого имущества? А Васильева к кому относится? Как Чубайс к тайным героям?
    rumatam
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