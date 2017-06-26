Президент внёс в ГД РФ законопроект о конфискации доходов от преступной деятельности

Ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года.

Сегодня президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесён законопроект, предполагающий конфискацию имущества, приобретённого в результате преступной деятельности. Речь идёт, по сути, о ратификации Конвенции Совета Европы, подписанной ещё в 2009 году, предполагающей конфискацию преступных доходов.Тот факт, что Россия до сих пор Конвенцию не ратифицировала, вызывал немало вопросов в первую очередь к властям. И теперь президент вносит законопроект, который де-юре позволит лишать представителей криминалитета преступно нажитого имущества. Конвенция от 2005 года предполагает меры и против финансирования терроризма.Из сообщения, опубликованного на официальном сайте Государственной Думы:Если Конвенцию ратифицируют, и её исполнение будет осуществляться в рамках закона, то это станет по-настоящему серьёзным шагом на пути как к противодействию финансированию терроризма, так и борьбы с коррупцией. По всей видимости, приближение президентских выборов в стране приносит свои плоды.