Оперативно-тактическая ракета M57A1 (США)

По материалам сайтов:

https://army.mil/

http://armyrecognition.com/

http://globalsecurity.org/

http://defence-update.com/

http://bmpd.livejournal.com/

Буквально пару недель назад Пентагон заключил контракт на разработку перспективной оперативно-тактической ракеты, которой в будущем предстоит заменить ряд существующих изделий семейства ATACMS. При этом новый проект DeepStrike не является единственной попыткой обновить ракетные системы сухопутных войск за счет создания новых боеприпасов с повышенными характеристиками. В скором времени на вооружение может быть принята новая ракета аналогичного назначения под названием M57A1.21 июня сухопутные войска Соединенных Штатов раскрыли свои планы, касающиеся дальнейшего развития ракетных комплексов. В ближайшем будущем планируется провести новые испытания перспективной оперативно-тактической ракеты, после чего командование реши вопрос о ее принятии на вооружение. Как сообщается, уже выбрано подразделение, которому предстоит осуществлять тестовый запуск, а также начата подготовка личного состава.По последним данным, в очередных испытаниях перспективного ракетного оружия будет задействована батарея Bravo 2-го батальона 20-го артиллерийского полка армии США. Личный состав батареи должен будет пройти всю необходимую подготовку, в ходе которой изучит особенности эксплуатации новой ракеты, а также освоит работу с новыми приборами и программным обеспечением. После завершения подготовки артиллеристы будут привлечены к проведению испытаний.Предполагается провести последний из требуемых учебно-испытательных пусков новой ракеты M57A1, площадкой для которого станет полигон Уайт-Сэндс (шт. Нью-Мексико). Подобный квалификационный пуск фактически станет завершением испытательной программы, после чего будет решен вопрос о запуске серийного производства и принятии ракеты на вооружение.Новая ракета семейства ATACMS (Army Tactical Missile System), предназначенная для использования с самоходными пусковыми установками M270 MLRS и M142 HIMARS, создается в связи с необходимостью самого серьезного обновления номенклатуры управляемых боеприпасов. В настоящее время ракетные комплексы могут использовать ракеты ATACMS четырех типов. Из них только одна (MGM-168A ATACMS Block 4A) несет осколочно-фугасную боевую часть. Три других изделия, в свою очередь, комплектуются кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами. Их количество зависит от типа и назначения. Так, 560-кг головная часть ракеты MGM-140A несет 950 боевых элементов, тогда как ракету MGM-164A удалось оснастить только 13 изделиями подобного назначения общей массой 268 кг.Характерной проблемой ракет MGM-140A/B является недостаток ресурса. Последние изделия этих моделей были изготовлены достаточно давно и, как следствие, сроки хранения вскоре подойдут к концу. Так, ракеты MGM-140A / ATACMS Block 1 производились с начала девяностых по 1997 год. Годом позже на вооружение приняли ракету MGM-140B / ATACMS Block 1A. Это оружие выпускалось до 2001 года, после чего его в серии сменили ракеты следующих моделей. Производство ракет Block 1/1A отличалось достаточно высокими темпами, в результате чего запасы серийных изделий не израсходованы до сих пор. По объективным причинам, эти ракеты могут использоваться только в течение нескольких следующих лет, после чего их придется списать в связи с истечением сроков хранения.Несколько лет назад министерство обороны Соединенных Штатов приняло принципиальное решение о постепенном отказе от производства и использования кассетных боевых частей. Подобные планы делают невозможным продолжение эксплуатации трех типов ракет ATACMS из четырех существующих. Тем не менее, армии все еще нужно оружие этого класса, и, как следствие, был дан старт новой программе. Ее целью была глубокая модернизация имеющихся образцов, более не соответствующих новым требованиям.В декабре 2014 года военное ведомство США и компания Lockheed Martin заключили контракт на проведение требуемых опытно-конструкторских работ. В течение нескольких следующих лет компания-подрядчик должна была разработать требуемый проект модернизации баллистической ракеты, а затем провести необходимые испытания. За реализацию этих работ она должна была получить 74 млн долларов.В рамках нового проекта требовалось создать обновленные варианты имеющихся ракет MGM-140A / ATACMS Block 1 и MGM-140B / ATACMS Block 2. Прежде всего, следовало заменить боевую часть полезной нагрузкой нового типа. Ракеты должны были лишиться имеющихся кассетных боевых частей, вместо которых планировалось монтировать моноблочные осколочно-фугасные заряды нового типа. Кроме того, техническим заданием предусматривалось использование нового взрывателя. В дальнейшем были предложены и получили одобрение различные доработки других основных элементов ракеты. В итоге проект должен был привести не только к изменению боевой части, но и к заметному росту основных характеристик.Проведенная компанией Lockheed Martin модернизация не затронула корпус и внешние агрегаты ракет. Как следствие, изделия новых модификаций сохраняют прежние габариты и стартовую массу. Одновременно с этим предусматривается самая серьезная доработка внутренних отсеков и их наполнения. К настоящему времени были оглашены некоторые характеристики ракеты и объявлены основные ее возможности.Перспективная оперативно-тактическая ракета, основывающаяся на конструкции существующих образцов, получила официальное обозначение M57A1. Таким образом, даже обозначение проекта указывает на наличие самых серьезных отличий от вооружения базовых моделей. Раскрытые характеристики, а также встречающиеся в неофициальных источниках оценки явно подтверждают это.Кассетные боевые части с осколочно-фугасными боеприпасами, использовавшиеся в проектах MGM-140A/B, более не устраивают американских военных. Как следствие, в новом проекте их заменили моноблочной осколочно-фугасной боевой частью типа DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munition). В имеющихся объемах головного отсека корпуса удалось разместить боеголовку массой 500 фунтов (227 кг). Для повышения боевой эффективности боевой блок оснащается программируемым взрывателем. С его помощью оператор ракетного комплекса может выбирать метод подрыва, наиболее эффективный в данной ситуации.Серийные ракеты ATACMS первых моделей разрабатывались еще в конце восьмидесятых годов, и за прошедшее время их бортовое оснащение успело морально устареть. В связи с этим проектом M57A1 предлагается самая серьезная модернизация бортового электронного оборудования. Ракета по-прежнему оснащается инерциальной навигационной системой, однако теперь речь идет о современной аппаратуре. Навигационное оборудование сопрягается с цифровой вычислительной машиной, отвечающей за обработку данных и выработку команд. Последние поступают на обновленные рулевые машинки.Имея 560-кг боевую часть и стартовый вес 1670 кг, ракета MGM-140A могла лететь на дальность до 165 км. Ракета MGM-140B заметно легче (1320 кг) и отправляет 160 кг полезной нагрузки на дистанцию 300 км. В проекте M57A1 предполагалось заметным образом повысить максимальную дальность стрельбы, и тем самым расширить круг задач, решаемых ракетными комплексами.Увеличение дальности стрельбы обеспечено новым твердотопливным двигателем. Существующая силовая установка была заменена новым аналогичным агрегатом с повышенными характеристиками. Прирост тяги компенсировал некоторый рост стартовой массы, связанный с новой боевой частью, а также дал серьезное увеличение дальности стрельбы. В официальных источниках утверждается, что ракета M57A1 сможет лететь на дальность более 300 км. При этом, по разным оценкам, изделие сможет поражать цели и на больших дальностях, вплоть до 400-450 км.Еще одним положительным следствием использования нового двигателя является увеличение сроков службы. После ремонта и модернизации с заменой бортовых агрегатов ракета сможет оставаться на складе в течение еще 20 лет.Сохранение габаритов ракеты позволило обойтись без серьезной модернизации пусковых установок. Как и предыдущие изделия ATACMS, ракета M57A1 должна будет использоваться самоходными пусковыми установками M270 и M142. Первая из них по-прежнему будет нести две ракеты, тогда как боекомплект второй вдвое меньше. По имеющимся данным, для использования перспективной ракеты боевой машине требуется минимальная модернизация, заключающаяся в определенном обновлении программного обеспечения.Осенью прошлого года компания Lockheed Martin завершила разработку проекта и подготовку к будущим испытаниям. В октябре 2016-го состоялся первый испытательный запуск. В дальнейшем было проведено еще несколько подобных тестов. Последняя на данный момент проверка состоялась в мае, это был шестой запуск. Согласно последним сообщениям, в конце лета будет проведен еще один тест, в котором примут участие расчеты сухопутных войск. Подготовка личного состава уже начата. После ее завершения артиллеристы смогут эксплуатировать существующую технику с новым оружием.Были сформированы планы по дальнейшему производству и поставкам новых ракет. Основным способом производства изделий M57A1 станет ремонт и модернизация снятых с хранения оперативно-тактических ракет MGM-140A/B. По-видимому, эти работы будут проводиться на предприятии компании Lockheed Martin в г. Эль-Пасо (шт. Техас), ранее выпускавшем такое оружие. Кроме того, к обновлению ракет также привлекут новое предприятие в г. Кэмден (шт. Арканзас). Этот завод был запущен в прошлом году и строился для производства серийных ракет семейства ATACMS. Теперь, возможно, там будет выполняться не только строительство, но и модернизация уже готовых ракет.Не так давно стало известно, что кэмденский завод, уже выпускающий серийные ракеты более старых моделей, в будущем наладит сборку новых M57A1. Можно предположить, что такой подход к выпуску нового ракетного вооружения позволит модернизировать остающиеся на хранении изделия, продлив их ресурс и повысив характеристики. Кроме того, армия США получит возможность продолжения эксплуатации ракет ATACMS в течение длительного времени: продление ресурса позволит использовать их до конца тридцатых годов. К тому времени могут появиться либо новые модификации существующего семейства, либо принципиально новые оперативно-тактические ракетные комплексы.Большая часть испытаний перспективной оперативно-тактической ракеты уже выполнена. Для завершения всей программы проверок необходимо провести только один запуск. Согласно последним сообщениям, этот тест состоится в августе текущего года. По результатам седьмого запуска должен будет решаться вопрос о принятии ракеты M57A1 на вооружение.Как следует из опубликованных данных, появление глубокой модернизации существующей ракеты даст сухопутным войскам США новые возможности того или иного характера. Имеющиеся сведения явно показывают, что на вооружение поступит ракета с увеличенной дальностью стрельбы, способная при помощи сравнительно мощной фугасной боевой части с высокой точностью поражать стационарные цели с заранее известными координатами. Известные цифры наглядно показывают значительное превосходство нового изделия M57A1 над существующими MGM-140A/B.Нетрудно догадаться, что готовящаяся к серийному производству модернизация ракет ATACMS приведет к значительному росту ударного потенциала ракетных войск американской армии. Одновременно с этим не следует забывать и о других проектах. Не так давно Пентагон заказал проведение опытно-конструкторских работ по проекту оперативно-тактической ракеты LRPF DeepStrike. C точки зрения назначения и круга решаемых задач это оружие будет полным аналогом M57A1. Одновременно с этим будут присутствовать некоторые различия, прямо влияющие на эксплуатационные характеристики и боевые возможности. Ракета DeepStrike может быть принята на вооружение в начале двадцатых годов.Как видим, в настоящее время американское министерство обороны совместно с ведущими предприятиями оборонной промышленности реализует сразу два крупных проекта, направленных на обновление материальной части и повышение боеспособности сухопутных войск. Один из них подразумевает модернизацию существующих ракет, тогда как результатом другого станет появление совершенно нового оружия. Несмотря на разные подходы, оба проекта имеют общую цель, которая может быть поводом для беспокойства третьих стран. Очевидно, что создание улучшенных оперативно-тактических ракет повлечет за собой те или иные последствия.