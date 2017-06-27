Основной боевой танк М-91 «Вихор» (Югославия)



Общий вид танка М-91 "Вихор". Фото 477768.livejournal.com



Танк в цеху. Фото Military-today.com



"Вихор" после некоторых доработок. Military-today.com



Опытный М-91 на полигоне. Фото 477768.livejournal.com



Демонстрация танка на местности. Фото Wikimedia Commons



Вид на корму и башню. Фото Wikimedia Commons



Проверка в горной местности. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://military-today.com/

http://ddsv.hr/

http://tanknutdave.com/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

http://477768.livejournal.com/

В середине восьмидесятых годов Югославская народная армия получила первые серийные танки типа М-84, представлявшие собой доработанную версию советских Т-72М. В обозримом будущем промышленность должна была построить и передать вооруженным силам несколько сотен машин этого типа. Кроме того, почти одновременно с запуском серийного производства танков по лицензии было принято решение о разработке нового проекта боевой машины. Этот танк остался в истории под названием М-91 «Вихор».Предпосылки к появлению нового проекта были простыми и понятными. Приняв на вооружение лицензионную копию зарубежной боевой машины, военные озаботились дальнейшим развитием бронетанковых войск. В этом контексте уже не планировалось полагаться на зарубежные разработки, и потому предлагалось создать новый проект с использованием имеющегося опыта и освоенных технологий. Наличие собственного проекта позволяло подтолкнуть развитие югославской промышленности, а также давало шанс в заметной мере сократить отставание от ведущих зарубежных стран.Решение о разработке перспективного основного боевого танка было принято в самом начале 1984 года. Задачу изучения вызовов и возможностей, а также формирования технического облика будущей машины поставили перед белградским Военно-техническим институтом. В дальнейшем его сотрудники не только составили техническое задание, но и подготовили полноценный проект. Тем не менее, отсутствие опыта в деле создания современных танков привело к тому, что работы по перспективной программе изрядно затянулись.Предварительные исследования в рамках нового проекта продолжались до осени 1985 года. Лишь после этого югославские специалисты приступили к формированию технического облика машины. Готовый проект появился через два года, и вскоре промышленность получила разрешение на строительство опытной техники. В итоге танки-прототипы смогли выйти на полигон только в самом конце восьмидесятых годов, что не самым лучшим образом сказалось на дальнейшей судьбе всего проекта.В ходе предварительных исследований было установлено, что перспективный югославский танк должен будет поступить на вооружение в 1995 году, и в связи с этим требовалось обеспечить соответствие требованиям этого времени. Решать такие задачи предлагалось путем использования уже известных идей технического характера, заимствованных из существующих проектов и развитых силами своих специалистов. В целом, планировалось провести глубокую модернизацию имеющегося танка М-84 с применением самых новых устройств и приборов, позволяющих повысить основные характеристики техники. Доработкам должны были подвергаться все основные системы, включая силовую установку, вооружение и средства управления огнем.Проект перспективного танка получил рабочее обозначение М-91. В некоторых источниках также упоминается существование названия М-90. Помимо стандартного обозначения в отношении танка применялось имя «Вихор» – «Смерч». Именно под такими названиями интереснейший югославский проект остался в истории.В качестве основы для перспективного танка М-91 предлагалось использовать заметным образом переработанное гусеничное шасси существующей машины М-84 / Т-72М. По известным данным, в соответствии с обновленными требованиями была переработана конструкция лобовой защиты на основе комбинированного бронирования. Кроме того, доработкам подверглись прочие элементы корпуса. Модернизация была связана как с необходимостью повышения отдельных характеристик, так и с применением новых агрегатов, форма и размеры которых не соответствовали имеющемуся корпусу. Компоновка с передним отделением управления, центральным боевым отделением и моторным отсеком в корме осталась прежней.От базового М-84 новый танк «унаследовал» лобовую часть корпуса, состоявшую из двух крупных наклонных деталей. Вследствие изменения состава брони верхняя лобовая деталь отличалась большей толщиной и отсутствием выступающих элементов на верхней поверхности. Нижняя дорабатывалась незначительно и по-прежнему несла оборудование для самоокапывания. Конструкция прочих устройств корпуса претерпела незначительные изменения. Как и ранее, использовались вертикальные борта с развитыми надгусеничными полками на них, горизонтальные крыша и днище, а также состоявшая из нескольких листов кормовая броня.Была разработана новая литая башня с комбинированной защитой лба. В целом, колпак башни напоминал существующие изделия, однако отличался иной формой лобовой и бортовой части. Кроме того, для размещения некоторого нового оборудования башню оснастили небольшой кормовой нишей. Любопытной особенностью башни был центральный элемент крыши, выступавший над остальными ее участками. Эта часть бронирования служила основой для командирской башенки и люков.В кормовом отсеке корпуса предлагалось монтировать дизельный двигатель В46-ТК1 мощностью 1200 л.с., разработанный в Советском Союзе. По некоторым данным, рассматривалась возможность закупки двигателей в странах Западной Европы, однако прототипы получили иную силовую установку. Согласно расчетам, для получения высоких характеристик подвижности танк мог нуждаться и в более мощном двигателе, однако изделия с подобными параметрами на тот момент отсутствовали. Танк М-91 должен был оснащаться механической трансмиссией, представлявшей собой дальнейшее развитие агрегатов базового М-84. Предусматривалось использование коробки передач с пятью скоростями переднего хода и одной заднего. Крутящий момент выдавался на ведущие колеса кормового расположения.Ходовая часть перспективного танка «Вихор» с минимальными изменениями заимствовалась у машины М-84 / Т-72М. В результате танк получил по шесть опорных катков среднего диаметра на каждом борту. Использовалась индивидуальная торсионная подвеска. В передней части корпуса располагались механизмы натяжения гусениц с направляющими колесами, в корме – ведущие колеса. На каждом борту имелось по несколько поддерживающих роликов. Сверху гусеницы прикрывались развитыми полками с набором ящиков для имущества. Предусматривалось использование бортовых экранов, дающих дополнительную защиту ходовой части и корпуса.Предварительные расчеты показали, что для получения высоких боевых характеристик, соответствующих предполагаемым требованиям будущего, танк может сохранять гладкоствольное орудие калибра 125 мм. При этом речь не шла о прямом использовании существующих изделий 2А46 советской разработки. Для повышения боевых и эксплуатационных характеристик предлагалась серьезная модернизация такого оружия. Орудие должно было получить обновленные средства монтажа ствола, облегчающие его замену, снижающее износ хромирование, а также улучшенную установку с более совершенными приводами. Также в техническом задании отмечалась необходимость разработки модернизированного автомата заряжания с сокращенным временем перезарядки.Имея достаточно развитую оборонную промышленность, Югославия смогла создать орудие требуемого облика и довести его до испытаний. От серийных 2А46 ранних модификаций оно отличалось повышенным ресурсом и большим удобством обслуживания. Кроме того, удалось получить некоторый прирост скорострельности, обусловленный наличием улучшенного автомата заряжания.Калибр 125 мм позволял перспективному танку М-91 «Вихор» использовать все существующие выстрелы раздельного заряжания, в том числе управляемые ракеты, совместимые с орудием советской разработки. В дальнейшем предполагалось создать собственные боеприпасы с повышенными характеристиками. В боевом отделении удалось разместить укладки на 45 выстрелов раздельно-гильзового заряжания. Около половины боеприпасов помещалось в конвейере автомата заряжания. Прочие предлагалось загружать в орудие вручную.Предлагалось использование двух пулеметов разного калибра. 7,62-мм M86 должен был монтироваться в спаренной с пушкой установке. Крупнокалиберный M87 располагался на крыше башни и выполнял функции зенитного. Также танк предполагалось комплектовать дымовыми гранатометами, причем число таких систем изменялось. С определенного времени опытные танки несли четыре блока по шесть гранатометов в каждом – итого 24 единицы. Все гранатометы были направлены в переднюю полусферу.К середине восьмидесятых годов стал очевиден тот факт, что перспективный танк обязательно должен оснащаться специальными средствами наблюдения для работы в темное время суток. По имеющимся данным, в рамках проекта М-91 велась проработка применения систем наблюдения и прицельных устройств на основе пассивных приборов ночного видения и тепловизоров. При этом не исключалась возможность закупки необходимых изделий за рубежом. Прицелы соответствующих типов должны были сопрягаться с системой управления огнем. Также с последней соединялись различные датчики, собирающие информацию о метеоусловиях, состоянии выстрелов и т.д.Примененная система управления огнем, сопряженная с набором различных приборов, позволяла вести наблюдение и находить цели в любое время суток, определять их местоположение и вести огонь с максимальной точностью. Для поражения целей можно было использовать артиллерийские снаряды имеющихся типов либо противотанковые ракеты советской разработки. Для наведения последних имелась полуавтоматическая система управления. По имеющимся данным, комплектация системы управления огнем неоднократно корректировалась и изменялась в соответствии с обновленными требованиями или возникающими проблемами. В серию планировалось запускать танки с цифровыми баллистическими вычислителями и пассивными ночными прицелами.За счет использования автомата заряжания можно было сохранить экипаж из трех человек. Механик-водитель помещался в отделении управления в передней части корпуса. Командир и наводчик располагались в башне, справа и слева от орудия соответственно. Над всеми местами танкистов предусматривались собственные люки со смотровыми приборами. Командирское место при этом оснащалось небольшой башенкой. На последней крепилась пулеметная установка. Обитаемый отсек имел коллективную защиту от оружия массового поражения. Также для повышения живучести использовалась автоматическая система пожаротушения.Широчайшее использование наработок по существующим образцам бронетехники привело к получению соответствующих габаритных и весовых параметров. Танк «Смерч» имел длину по корпусу чуть более 6,8 м при длине с пушкой вперед свыше 9,7 м. Ширина машины – 3,75 м, высота по крыше башни – 2,2 м. Многочисленные доработки конструкции привели к значительному росту массы в сравнении с базовым М-84. Перспективный М-91 имел боевую массу около 44 т. Дальнейшая модернизация могла привести к новому росту массы.Несмотря на увеличившийся в сравнении с существующими машинами вес, танк мог показывать неплохие характеристики подвижности. Предложенный 1200-сильный двигатель обеспечивал удельную мощность более 27 л.с. на тонну, благодаря чему бронемашина могла развивать скорость до 70-72 км/ч на шоссе и проходить до 700 км на одной заправке. Также имелась возможность преодоления различных препятствий. В частности, после предварительной подготовки танк мог по дну пересечь водоем глубиной 5 м.В конце восьмидесятых годов Военно-технический институт завершил разработку проекта, после чего было получено разрешение на строительство опытного танка. Сборка машины была поручена предприятию Đuro Đaković specijalna vozila (г. Славонски-Брод). На тот момент имелись разногласия относительно использования того или иного оборудования, из-за чего предлагалось определить окончательный состав аппаратуры уже в ходе испытаний. Чуть позже было принято решение о строительстве второго опытного танка, что позволяло ускорить проверки и принятие окончательного решения.Ввиду сложности проекта в целом и отдельных программ в его рамках часть новых комплектующих испытывалась отдельно. Из-за этого испытания боевой машины начались с проверки шасси, оснащенного башней и частью вооружения. При этом значительное число бортовых систем на тот момент отсутствовало, поскольку проходило стендовые испытания. В начале девяностых годов удалось завершить все подобные проверки и начать подготовку к полноценным испытаниям двух опытных танков с полным набором оборудования. Ориентировочно в 1990 году два «Вихора» могли получить требуемую аппаратуру и выйти на полигон.Тем не менее, этого не произошло. Конец восьмидесятых годов был сложнейшим периодом в истории Социалистической Федеративной Республики Югославия. Вскоре страна начала разваливаться, из-за чего продолжение перспективных проектов в военной области оказалось невозможным. По имеющимся данным, опытные танки М-91 «Вихор» так и не были приведены в полное соответствие заявленным требованиям. Как следствие, нормальные испытания провести не удалось. О принятии на вооружение в середине десятилетия речи уже не шло. У всех стран, образовавшихся при распаде Югославии, имелись более серьезные и актуальные проблемы.Распад Югославии, сопровождавшийся войной, привел к известным последствиям экономического и политического характера. В военной сфере он привел к остановке ряда перспективных проектов. Более не имеющие будущего недостроенные опытные танки М-91 были отправлены на хранение, где и оставались в течение длительного времени. Армии вновь образованных независимых государств могли проявлять интерес к подобной технике, но им по-прежнему приходилось обходиться только имеющимися машинами, оставшимися после распада СФРЮ.Два недостроенных танка вернулись на предприятие-изготовитель Đuro Đaković, и их будущее было под вопросом. Тем не менее, вскоре появились новые планы. Завод из г. Славонски-Брод, теперь принадлежавший независимой Хорватии, выступил с инициативным проектом дальнейшего развития танка «Смерч». Вскоре танки М-91 получили ряд нового оборудования, а также башни измененной конструкции. Такая перестройка осуществлялась в соответствии с новым проектом M-95 Degman. Обновленные танки показали достаточно высокие характеристики, но не смогли дать старт серийному производству.В соответствии с изначальными планами, разработка проекта М-91 «Вихор» должна была завершиться к середине девяностых годов, после чего армия смогла бы получить первые серийные танки. В течение следующих 12-15 лет планировалось провести полное перевооружение сухопутных войск с заменой устаревших М-84. Тем не менее, перспективный проект разрабатывался в не самое лучшее время, и потому не привел к желаемым результатам. Все планы по серийному производству М-91 и перевооружению армии были отменены вследствие распада Югославии.