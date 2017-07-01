UTVA Lasta-95N в ВВС Ирака

Работы по проекту учебного самолета Lasta велись в бывшей Югославии с середины 80-х годов прошлого века. После кровавого развала страны, череды гражданских войн и агрессии НАТО новый вариант был создан теперь уже сербским авиазаводом UTVA и получил название Lasta-95.Прототип Lasta-95 впервые поднялся в небо 5 февраля 2009 года. Двухместный самолет был оснащен поршневым мотором Lycoming AEIO 540. После выпуска двух прототипов был получен заказ на 15 серийных самолетов от ВВС Сербии.Вскоре им заинтересовались возрождающиеся из небытия ВВС Ирака, испытывающие острую потребность во всем, что способно подняться в воздух, а также в подготовке большого количества молодых летчиков на смену немногочисленным вернувшимся на службу в новые ВВС седовласым «соколам Саддама». Однако, ВВС Ирака выдвинули весьма резонное требование оснастить самолет двумя пилонами для подвески вооружения — ибо курсантам надо прививать базовые навыки не только пилотирования, но и применения вооружения. Тем более, что все еще хорошо помнили масштабную партизанскую войну против оккупантов и нового правительства Ирака.Ирак принял решение закупить 20 таких самолетов и прототип «иракского» Lasta-95N совершил первый полет в ноябре 2009 года, а уже в летом 2010 начались поставки серийных самолетов в Ирак, последняя партия прибыла в в 2011. Цена одного самолета составила порядка 300 000 USD, для сравнения американский Т-6А Texan-II стоит под 5 млн. USD.В ходе подготовки к принятию самолета на вооружение восемь иракских пилотов дважды проходили обучение в сербском Техническом испытательном центре в Батайнице.Иракские Lasta-95N получили два подрыльевых узла подвески вооружения — по одному под каждой консолью. Общий вес боевой нагрузки — 220 кг, она может включать пулеметные контейнеры калибра 7.62-мм, 12.7-мм или 100-кг авиабомбы.После нескольких месяцев освоения самолетов инструкторами 202-й эскадрильи ВВС Ирака, в феврале 2012 на авиабазе в Тикрите началось обучение 200 курсантов на этом типе самолета. В это время, у иракцев уже имелось два типа учебных самолетов — 12 самолетов первоначального обучения Т-41 Cessna-172, а также 15 довольно продвинутых и дорогих турбовинтовых Т-6А Texan-II американского производства. Относительно недорогой поршневой Lasta-95N должен был занять промежуточную ступень между этими двумя типами машин.Однако, после, буквально, месяца интенсивной работы полеты Lasta-95N были остановлены из-за проблем с моторами Lycoming AEIO-580-B1A. К этому времени налет всего парка составил 600 часов. Оказалось, что из-за ошибок в конструкции моторов серии 540 и 580 первые 20 секунд работы система смазки фактически не работает, из-за чего идет повышенный износ двигателя и уменьшение его ресурса. Проблема была признана производителем.Ко всему прочему, 26 сентября 2012 года Lasta-95 разбился в Сербии, один из летчиков-испытателей погиб. Расследование показало, что самолет должен был выполнить проверочный полет после замены топливного насоса. В ходе полета экипаж из полковника Бесаговича и майора Савича «попутно» отрабатывал штопор — одно из упражнений, которое Савич должен сдать перед получением должности летчика-испытателя. Во втором «заходе» упражнения из-за ошибки допущенной при проектировании узла педалей управления их заклинило, пилоты не смогли вывести самолет из штопора и приняли решение прыгать с парашютами. Из-за недостатка высоты парашют Савича не успел полностью раскрыться и летчик получил смертельные травмы. В этой катастрофе сказалось отсутствие на самолете катапультных кресел.В середине мая 2013 на иракских Lasta-95 начали проводить работы по «излечению» обеих выявленных проблем и возвращать самолеты в строй.В декабре 2013 в Ираке стал нарастать накал борьбы с террористическим движением ИГИЛ, позже ставшим «Исламским Государством». Внезапно оказалось, что Военно-воздушные силы Ирака за 10 лет развития (после погрома 2003 года) располагают целыми 3 (прописью — тремя) боевыми самолетами способными применять вооружение — AC-208 Combat Caravan на базе легкого одномоторного транспортника, способными применять только недешевые ПТУР Hellfire по две штуки за вылет.Примерно в это время командование перевело «Ласточки» из Тикрита в Насирию, что, как оказалось, их в дальнейшем спасло. Дело в том, что летом 2014 террористы ИГИЛ начали масштабное наступление, захватив огромные территории. В тщетной попытке хоть как-то противостоять идущему наступлению «черных» ВВС Ирака задействовали свои Lasta-95N, благо возможность подвески вооружения была предусмотрена, причем бомбы можно было подвешивать любые — советские, французкие или американские. Сам этот факт выгодно отличал «Ласточку» от иракских T-6A Texan-II американского производства, которые вообще не могли быть вооружены.Конечно, вряд ли сербские самолеты сыграли хоть сколько-нибудь значительную роль в этих боях, по крайней мере свою бывшую базу в Тикрите (тогда еще называлась «Camp Speicher», как была названа оккупантами в честь американского пилота F-18, бездарно погибшего в воздушном бою с иракским МиГ-25 в 1991 году) они защитить не смогли.В отличии от техники, личный состав оказался брошен в Тикрите на «Camp Speicher». По разным оценкам, на авиабазе находилось от 4000 до 11000 безоружных курсантов и обслуживающего персонала. В условиях коллапса армии, единственно что смогло сделать командование — разрешило курсантам переодеться в «гражданку» и спасаться самостоятельно. Толпы курсантов двинулись в сторону шоссе на Багдад, где они «благополучно собирались» моторизованной «пехотой Халифата». Всех шиитов «черные» расстреливали в неглубоких рвах — после освобождения Тикрита было найдено по крайней мере 1566 убитых курсантов.После того, как ВВС экстренно пополнились штурмовиками Су-25, частью — «родными экс-иракскими» полученными из Ирана, а частью срочно закупленными в РФ, практика использования учебных самолетов в штурмовках прекратилась. Lasta-95N продолжают использоваться по своей «основной специальности» — для обучения.На церемонии окончания обучения на авиабазе Талил в 2015 году была показана тройка Lasta-95N c подвесными контейнерами.Единственная известная потеря иракских Lasta-95N произошла 17 апреля 2017, когда при взлете с базы Имам Али" (Талил) у самолета «обрубило» движок. Самолет потерпел катастрофу, но оба пилота — майор и лейтенант выжили и были доставлены в больницу.