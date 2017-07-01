11:30 01 июля

Хищник из Борисова: тест новейшего белорусского броневика, сконструированного девушкой

Она может вскарабкаться на почти отвесную стену, ей не страшно бездорожье, на котором сядет КамАЗ, она преодолеет лужу, где утонет танк. 42.TUT.BY эксклюзивно протестировал новейшую белорусскую разведывательно-дозорную машину «Кайман», которую впервые покажут на параде 3 июля.



Для этого мы отправились в Борисов на полигон ОАО «140 ремонтный завод». До нас за рулем этой бронемашины побывали только армейские специалисты и звезда голливудских боевиков Дольф Лундгрен. Мы узнали, почему «Кайман» не тонет и что произойдет, если нажать кнопку с изображением черепашки на панели приборов.


Девушка, которая строит бронемашины

Сопровождать журналистов в небольшой экскурсии по территории завода пришел сам директор предприятия Александр Чуряков. По его словам, создать легкую бронированную машину им поручил глава государства.


Директор ОАО «140 ремонтный завод»

— Разработка броневика с нуля у нас заняла три года. Опытный образец собрали в прошлом году. Тогда многие СМИ писали, что «Кайман» построен на базе БРДМ-2, но это не так. Мы только в ходовом макете использовали пару элементов бронекорпуса этой советской бронемашины. В серийных броневиках корпуса уникальны, как и сами машины. В своем классе «Кайман» дешевле большинства конкурентов при высокой боевой эффективности. Впрочем, больше про машину вам расскажет ее конструктор.


Первый макет броневика «Кайман»

Закончив эту фразу, директор указал на хрупкую девушку, которая стояла немного поодаль от одного из собранных «Кайманов». Своим необычным внешним видом, высокой проходимостью и защитой броневик обязан именно ей — главному конструктору предприятия Ольге Петровой.



— Когда разрабатывали «Кайман», старались сделать его как можно более надежным и ремонтопригодным. Броневик при несерьезных боевых повреждениях можно починить прямо в поле силами экипажа, — рассказывает Ольга. — Машина способна уберечь экипаж от пуль и осколков. В лобовой части защита «Каймана» выше, чем у БТР-80. Броня, соответствующая пятому классу, уверенно держит бронебойно-зажигательные пули, выпущенные из снайперской винтовки СВД. Предусмотрена у «Каймана» и противоминная защита — днище выполнено частично V-образным, пол в местах размещения десанта и экипажа усилен дополнительной броней.



Ольга закончила БНТУ по специальности «приборостроение и бытовая техника», а на 140-й завод попала по совету знакомого: «…если хочешь колоссальный опыт в области конструирования, приходи на предприятие». В августе этого года будет ровно девять лет, как девушка работает на предприятии.

Кстати, «Кайман» не единственное детище Ольги, девушка разработала проект модернизации БТР-70МБ1. Новая машина по боевым и эксплуатационным возможностям ничем не уступает БТР-80. Новинку оценили в белорусской армии и приняли на вооружение.

Белорусский на 67 процентов

При разработке «Каймана» одним из самых главных требований была высокая степень локализации. По словам Александра Чурякова, многие конструктивные элементы были спроектированы заново. Например, раздаточная коробка и водный движитель. Последний позволяет «Кайману» плавать со скоростью до 8 км/ч. Но самое главное в том, что броневику, как другим машинам, не требуется время для подготовки к преодолению водной преграды. Машина может с ходу заехать в озеро, а гребные винты включаются тумблером из салона прямо во время движения.



Если вода попала в корпус, об этом водителю сообщит специальный датчик на панели. Из салона включается насос, который откачивает остатки жидкости.

— В этой машине 67% белорусских комплектующих, в будущем планируем увеличить эту цифру, — рассказывает Александр Чуряков. — Например, двигатель в сборе с усиленной коробкой, разработанной на «Смоленском агрегатном заводе», поставляется Минским моторным заводом. Пулестойкие шины пока покупаем в России, но сейчас ведем переговоры с «Белшиной» о разработке подобных покрышек. Движитель, позволяющий «Кайману» плавать, — наша собственная разработка. Его создавали с нуля, специально под этот броневик.

Вслед за танками

Для того чтобы узнать, на что способен «Кайман», отправляемся на ближайший полигон, где проходит обучение экипажей танков и БМП. Изрезанная гусеницами местность, с огромными залитыми водой грязевыми участками на первый взгляд кажется непреодолимой для колесной машины.



Но, как уверяют создатели, для «Каймана» это обычная среда обитания. Проверим? Сначала опытный водитель-испытатель демонстрирует, на что способна эта машина. На наших глазах броневик легко заезжает на покрытый глиной и дерном холм почти под 45-градусным углом.



Затем по просьбе фотографов забирается на высокую горку, чтобы эффектно врезаться в огромную лужу. Семь тонн стали поднимают волну брызг и грязи, и броневик по корпус уходит в эту кашу. Водителя просят подождать пару минут, чтобы сделать удачный кадр.

Все это время «Кайман» стоит посреди небольшого грязевого озера и, словно настоящий хищник, в честь которого получил свое имя, греется на солнышке. Из водного плена броневик выбирается с такой легкостью, как будто передвигается по асфальту.
Глотает ямы на завтрак

Наступает время самому сесть за руль «Каймана». Приборная панель мало чем отличается от обычной машины. Внизу три педали: газ, тормоз, сцепление, — поэтому время на привыкание нужно минимальное. Инструктор сразу предупреждает, что педали настроены под БТР — на «Каймане» проходят обучение солдаты, и для них так привычнее.



Действительно, педали ходят довольно туго, но обвыкнуться — минутное дело. Под капотом «Каймана» установлен 170-сильный дизельный двигатель, который расходует по бездорожью 24−25 литров на сотню. К слову, запас хода броневика достигает 1000 км, этого хватит, чтобы проехать почти дважды из одного конца Беларуси в другой. Кстати, у мотора высокий крутящий момент — 515 Нм.

Первая передача — короткая, она нужна, чтобы тронуться с места, затем надо включать вторую и, добавив газу, переходить на третью, на которой «Кайман» обычно двигается по бездорожью.

Включаются передачи довольно необычно. Первая — вниз и вправо, вторая — вниз и посередине, третья — вверх. Четвертую и пятую задействовать не пришлось. Они нужны больше для передвижения по шоссе, где «Кайман» способен развить скорость в 116 км/ч.



Тем временем машина трогается. С непривычки мешкаю со включением второй передачи, но броневик не глохнет, а спокойно ждет, пока я все-таки найду передачу.

Едет по пересеченной местности «Кайман» очень плавно. Ям машина просто не замечает. Не замечают их и пассажиры — кажется, что едешь по ровной дороге.

В этом заслуга подвески бронемашины. Она здесь независимая, по два рычага на колесо. Установлены амортизационные стойки и усиленные пружины.

Управляемость «Каймана» заслуживает отдельного упоминания. Руль крутится одной рукой, и машина очень чутко реагирует на любые манипуляции. По ощущениям — настоящая иномарка.

Грозный снаружи, комфортный внутри

С виду «Кайман» кажется очень большим, защищенным и неприступным. Вглядываясь в его узкие зеркала-бойницы, переживаешь, что обзорность будет хуже некуда. Сразу вспоминается расхожая шутка про парковку по звуку. Но это только первое впечатление.



Спереди и сзади «Каймана» установлены камеры, которые дают водителю великолепный обзор. Лобовое бронестекло имеет двойной контур обогрева: внутренний спасает от запотевания, а наружный — от обледенения.

Дворники спрятаны под бронированным козырьком. Кстати, механизм работы щеток боковых окон практически вечный — приводится в движение рукой.



Дисплей, на который переводится изображение с камер, довольно большой и информативный. Также на экран можно выводить навигационную информацию, данные о состоянии систем и агрегатов боевой машины и другие сведения.

Ну и «пасхалка» для тех, кто дочитал материал почти до конца. На приборной панели «Каймана» есть две интересные кнопки, на одной изображен зайка, на второй — черепашка. Для чего они предназначены?



Оказывается, все просто: черепашка — пониженная передача, зайка — повышенная. По-моему, классная конструкторская находка. Казалось бы, мелочь, но здорово добавляет уюта внутри и снимает напряженность, которой так много на военной службе. Глядя на кнопки, хочется просто улыбнуться и обязательно нажать какую-нибудь из них — хотя бы просто так.


Дымовые гранатометы, которые выстреливают аэрозольные гранаты, скрывающие «Кайман» от противника в оптическом, а в некоторых случаях и в тепловом диапазоне

Места внутри «Каймана» хоть отбавляй. Экипаж броневика — шесть человек — разместится здесь с комфортом. Попасть внутрь можно через боковую дверь или пару люков над местами водителя и пассажира. Еще один большой люк находится посередине боевого отделения. Из него можно высунуться и пострелять из пулемета Калашникова (ПК), из гранатомета АГС или из пулемета калибра 12,7 мм. При этом сложенная крышка люка представляет собой бронеспинку для бойца, орудующего пулеметом или гранатометом. Сам стрелок стоит на крышке раздаточной коробки.

На «гражданке» тоже сгодится

По итогу машина произвела приятное впечатление. Широкий спектр вооружения, вплоть до установки дистанционно управляемого модуля «Адунок», и высокая проходимость делают из «Каймана» грозного противника.



Но мне кажется, у броневика есть место и на «гражданке». Просторный салон может разместить сразу несколько человек, машина отлично держится на плаву, у нее огромный запас хода, да и по дорогам ей передвигаться можно.


Специальный бронированный короб для имущества десантников. Теперь громоздкие рюкзаки можно не хранить внутри броневика

Полный привод, централизованная подкачка шин и высокий крутящий момент у дизеля помогут справиться с любым бездорожьем и не зависеть от сервиса.

В гражданском исполнении — это незаменимая вещь для поездки на рыбалку большой компанией, причем удить рыбу можно прямо с борта посередине какого-нибудь глухого озера, куда обычному транспорту путь заказан. Ведь существуют гражданские версии БРДМ, почему бы не быть таковой и у «Каймана»?
Автор: Денис Алдохин
Первоисточник: https://42.tut.by/541968


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30

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  1. tanit Сегодня, 06:24
    "лужа, в которой утонет танк", "высунуться и пострелять", "орудующий пулеметом" belay
    Это чего было-то? belay
    tanit
    1. алексеев Сегодня, 07:46
      Цитата: tanit
      Это чего было-то?

      Это был ничего по-существу конструкции не говорящий материал для подбадривания громадян и заработка пишущей братии.
      Этот проект уже обсуждался (без умной девушки, правда laughing ), всё там ясно, кроме, пожалуй одного:как это чудо, превосходящее БТР, КамАЗы и танки по проходимости будет преодолевать рвы, траншеи, руслы ручьёв без БРДМовских выдвижных колес? recourse
      алексеев
      1. Лекс. Сегодня, 09:55
        Что он должен по траншеям ехать написано разведывательно диверсионная
        Лекс.
    2. Лопатов Сегодня, 08:20
      Цитата: tanit
      Это чего было-то?

      Или статья журналиста, откосившего от армии, или журналист "в теме", но пишет для откосивших от армии.
      Лопатов
    3. сибиралт Сегодня, 10:08
      Однако, без "зайчика" белорусы обойтись не могут. bully Интересно, а что для этой девушки-конструктора представляет ""почти" отвесная стена, по которой может закарабкаться четырехколесный внедорожник? winked
      сибиралт
  2. bouncyhunter Сегодня, 06:52
    Отличный лёгкий бронеавтомобиль . Надеюсь они и в нашу армию попадут , а не только на экспорт . Автору спасибо за статью . hi
    bouncyhunter
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:00
      Паша hi да вы молодцы, честно, хорошую машину сделали! good Умеете, когда захотите good
      Изгоняющий либероидов
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:02
        Сергей , привет ! hi С нашим Бацькой не забалуешь ! wink
        bouncyhunter
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:13
          Павел drinks честно, понравился мне ваш крокодильчик, lol такою машину нужно Сирией испытать -взять нам пару штук, и провести им тест драйв в боях -реальных а не на полигоне, и по результатам выявить все огрехи, и "детские болезни " !
          Изгоняющий либероидов
          1. bouncyhunter Сегодня, 07:29
            Я с тобой полностью согласен - боевая обкатка "Кайману" точно не помешала бы . Но это уже не от нас с тобой зависит . wink
            bouncyhunter
            1. п-к Опарышев Сегодня, 07:43
              Боевая обкатка в Сирии,это когда шахид мобил гонится за кайманчиком,а тот даёт дёру на 5й передаче.Потом шахидка подрывается и кайманчик кубарем летит дальше.Экипаж конечно цел,только ошарашен.
              п-к Опарышев
              1. bouncyhunter Сегодня, 07:54
                Это что же Вам такого плохого "Кайман" сделал , что такое ему пророчите ? request
                bouncyhunter
              2. kugelblitz Сегодня, 08:26
                Какой кубарем? Если взрыв вызывает даже детонацию боекомплекта у Абрашки! wassat
                kugelblitz
                1. п-к Опарышев Сегодня, 08:34
                  Скоростные качества абрашки ниже чем у кайманчика.Броняшка успеет отбежать подальше от шахидки и взрыв его догонит на излёте.Так,что детонашки никакой не будет.Получат по мордам железяками,которые на полу валяются и всё.
                  п-к Опарышев
                  1. Лекс. Сегодня, 09:57
                    Получат по мордам железяками,которые на полу валяются и всё-Так можно о любой бронемашине сказать про вашего тигра например
                    Лекс.
          2. сибиралт Сегодня, 10:12
            В Сирии жарко и песок, там багги нужнее. bully
            сибиралт
    2. алексеев Сегодня, 09:50
      Цитата: bouncyhunter
      Отличный лёгкий бронеавтомобиль

      Какие будут Ваши доказательства:?
      Национал-патриотические или грамотно-технические?
      Цитата: bouncyhunter
      не только на экспорт

      Это вряд ли...
      Цитата: bouncyhunter
      они и в нашу армию попадут

      А это возможно. Всё в своих руках, только если гроши будут. yes
      алексеев
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:04
        Цитата: алексеев
        Какие будут Ваши доказательства:?
        Национал-патриотические или грамотно-технические?

        Бойцы наших ССО и разведки очень довольны "Кайманом" . Личными ощущениями поделиться не могу , уж извините .
        Цитата: алексеев
        Это вряд ли...

        Время покажет .
        Цитата: алексеев
        А это возможно. Всё в своих руках, только если гроши будут.

        Не думаю что Бацька давал задание на разработку только для экспорта .
        bouncyhunter
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:03
    О, Борисов! !!Учебка "Печи " ,Борисовская спичечная фабрика -знаем, были во времена СССР! Молодцы Белорусы! !!! good
    Изгоняющий либероидов
  4. Самогонщик Сегодня, 07:57
    идеальное средство для езды по Московским улицам.проблема только с парковкой
    Самогонщик
  5. Астория Сегодня, 08:17
    Может сопровождать колонны?
    Куда? От одного митинга до другого?
    Астория
    1. Лекс. Сегодня, 09:59
      Куда? От одного митинга до другого?
      Для этого водометы сойдут
      https://mpark.pro/specialization/273-maz-6317x9-s
      torm-water-cannon-features.html
      Лекс.
      1. Астория Сегодня, 10:07
        laughing В смысле колонны с водометами.
        Астория
  6. Вас Влад Сегодня, 08:18
    Нам такая техника тоже нужна и желательно в комплекте с создателем feel
    Вас Влад
  7. kugelblitz Сегодня, 08:20
    Водник или БРДМ-2 на новый лад, у которых проблема при использовании в локальных конфликтах в слабой минозащищенности и стойкости от 12,7 мм пуль. Камаз кстати обычный грузовик, хоть и с достойной проходимостью. У нас поэтому маются с заменой Тигра, если даже Скорпион уже взрыв 152 мм снаряда под днищем держит. По идее белоруссам надо уже пилить вроде этого.

    kugelblitz
    1. Лопатов Сегодня, 08:37
      Цитата: kugelblitz
      Водник или БРДМ-2

      Ни то, ни другое. "Водник" не плавающий, БРДМ-2 "заточен" под другое.
      "Кайман" фактически является прямым аналогом немецко-голландского "Фенека"- машины, заточенной под установку развед. аппаратуры

      К примеру, на базе "Фенека" созданы машины для передовых артиллерийских и авиационных наводчиков.
      Лопатов
      1. kugelblitz Сегодня, 10:31
        Такая же фигня по сути этот Фенек, тем паче что мешает поставить ПАН на тот же Скорпион?
        kugelblitz
  8. Владимирец Сегодня, 08:27
    О качестве машины по статье говорить сложно, но пара мыслей есть. Я очень сомневаюсь в выдающихся внедорожных качествах этой машины, особенно, когда надо преодолеть затяжные места с слабыми грунтами, масса 7 тонн на четыре колеса это не шутки. Знаменитая шишига имеет массу около 3,5 тонн. Второй вопрос в сохранении винтов, висящие сзади, за колесами винты, даже в кожухе, ИМХО долго не проживут, тем более при эксплуатации в тяжелых условиях, движении задним ходом на захламленным участках.
    Черепашка и зайка, конечно, умиляют, но в боевой технике смотрятся туповато. request
    Владимирец
  9. БастаКарапузикИ Сегодня, 10:33
    Вот же, за девять лет доросла, девушка, до главного конструктора предприятия. У них там что, мужиков нормальных нету??? Бабам приходится на себя брать мужскую работу, докатились.
    От всей души, искренне, желаю этой замечательной девушке бросить это нездоровое занятие.
    БастаКарапузикИ
  10. Torkvat Torkvat Сегодня, 10:39
    Девушка -доставляет и БРДМ))) Вот и всё ,что можно что-то промычать))
    Torkvat Torkvat
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